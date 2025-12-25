https://sarabic.ae/20251225/النيجر-تمنع-إصدار-التأشيرات-للمواطنين-الأمريكيين-1108573534.html
النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين
النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين
أفاد مصدر دبلوماسي نيجيري بأن النيجر، كرد فعل انتقامي، منع هذا الأسبوع إصدار أي تأشيرة للمواطنين الأمريكيين .
وأوضح المصدر أن النيجر "تمنع تماماً وبشكل نهائي إصدار التأشيرات لجميع المواطنين الأمريكيين، وتمنع إلى أجل غير مسمى دخول مواطني الولايات المتحدة إلى أراضيها"، بحسب ماذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية. ويأتي هذا القرار بعد أن قررت الولايات المتحدة تصنيف النيجر ضمن الدول التي لم يعد مواطنوها يستفيدون من تأشيرة الدخول إلى أراضيها. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء قبل الماضي، فرض قيود كاملة على دخول مواطني 7 دول بينهم دول عربية، وفرض قيود جزئية على تأشيرات دخول مواطني 15 دولة.وجاء في بيان البيت الأبيض: "بناءً على مراجعة حديثة، تفرض قيود كاملة على دخول مواطني 5 دول إضافية، بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، كما تُفرض قيود كاملة على دخول مواطني دولتين كانتا تخضعان سابقا لقيود جزئية، وهما لاوس وسيراليون".وأعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين لمواطني تركمانستان، مشيرة إلى "التعاون البناء" من تركمانستان مع واشنطن والتقدم الملحوظ الذي أحرزته منذ الإعلان السابق، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض. وأضاف: "مع ذلك، لا يزال تعليق دخول مواطني تركمانستان كمهاجرين ساريًا".وتُعد الولايات المتحدة من الدول التي تتبع سياسات صارمة في منح التأشيرات، خصوصًا للدول التي ترى فيها تهديدا محتملا للأمن القومي أو ضعفا في التعاون الأمني. وتختلف هذه القيود بين كاملة تمنع دخول جميع المواطنين باستثناء حالات محدودة، وجزئية تشمل إجراءات تحقق إضافية أو حظر بعض أنواع التأشيرات.
النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين
