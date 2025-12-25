النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين
النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين
النيجر
أخبار النيجر
أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
وأوضح المصدر أن النيجر "تمنع تماماً وبشكل نهائي إصدار التأشيرات لجميع المواطنين الأمريكيين، وتمنع إلى أجل غير مسمى دخول مواطني الولايات المتحدة إلى أراضيها"، بحسب ماذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية. ويأتي هذا القرار بعد أن قررت الولايات المتحدة تصنيف النيجر ضمن الدول التي لم يعد مواطنوها يستفيدون من تأشيرة الدخول إلى أراضيها. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء قبل الماضي، فرض قيود كاملة على دخول مواطني 7 دول بينهم دول عربية، وفرض قيود جزئية على تأشيرات دخول مواطني 15 دولة.وجاء في بيان البيت الأبيض: "بناءً على مراجعة حديثة، تفرض قيود كاملة على دخول مواطني 5 دول إضافية، بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، كما تُفرض قيود كاملة على دخول مواطني دولتين كانتا تخضعان سابقا لقيود جزئية، وهما لاوس وسيراليون".وأعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين لمواطني تركمانستان، مشيرة إلى "التعاون البناء" من تركمانستان مع واشنطن والتقدم الملحوظ الذي أحرزته منذ الإعلان السابق، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض. وأضاف: "مع ذلك، لا يزال تعليق دخول مواطني تركمانستان كمهاجرين ساريًا".وتُعد الولايات المتحدة من الدول التي تتبع سياسات صارمة في منح التأشيرات، خصوصًا للدول التي ترى فيها تهديدا محتملا للأمن القومي أو ضعفا في التعاون الأمني. وتختلف هذه القيود بين كاملة تمنع دخول جميع المواطنين باستثناء حالات محدودة، وجزئية تشمل إجراءات تحقق إضافية أو حظر بعض أنواع التأشيرات.
https://sarabic.ae/20250922/انسحاب-بوركينا-فاسو-والنيجر-ومالي-من-المحكمة-الجنائية-الدولية--عاجل--1105145267.html
https://sarabic.ae/20251210/الخارجية-الولايات-المتحدة-ألغت-85-ألف-تأشيرة-منذ-عودة-ترامب-إلى-المكتب-البيضاوي-1107998557.html
https://sarabic.ae/20251211/الولايات-المتحدة-تشتري-أسطولا-من-طائرات-بوينغ-لترحيل-المهاجرين-1108038967.html
النيجر
أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين

15:36 GMT 25.12.2025
أفاد مصدر دبلوماسي نيجيري بأن النيجر، كرد فعل انتقامي، منع هذا الأسبوع إصدار أي تأشيرة للمواطنين الأمريكيين .
وأوضح المصدر أن النيجر "تمنع تماماً وبشكل نهائي إصدار التأشيرات لجميع المواطنين الأمريكيين، وتمنع إلى أجل غير مسمى دخول مواطني الولايات المتحدة إلى أراضيها"، بحسب ماذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المحكمة الجنائية الدولية
22 سبتمبر, 20:32 GMT
ويأتي هذا القرار بعد أن قررت الولايات المتحدة تصنيف النيجر ضمن الدول التي لم يعد مواطنوها يستفيدون من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
ويعتمد قرار دولة النيجر على مبدأ المعاملة بالمثل، ويندرج في إطار ديناميكية تأكيد السيادة الوطنية، ويعكس تطور السياسة الدبلوماسية لنيامي، حسب ما تم الإشارة إليه، بحسب ماذكرت الوكالة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء قبل الماضي، فرض قيود كاملة على دخول مواطني 7 دول بينهم دول عربية، وفرض قيود جزئية على تأشيرات دخول مواطني 15 دولة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
الخارجية الأمريكية: إلغاء 85 ألف تأشيرة منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي
10 ديسمبر, 01:10 GMT
وجاء في بيان البيت الأبيض: "بناءً على مراجعة حديثة، تفرض قيود كاملة على دخول مواطني 5 دول إضافية، بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، كما تُفرض قيود كاملة على دخول مواطني دولتين كانتا تخضعان سابقا لقيود جزئية، وهما لاوس وسيراليون".

وتابع البيان: "تُفرض قيود جزئية على التأشيرات وقيود على الدخول أيضًا على 15 دولة إضافية هي، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، ملاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا، وزيمبابوي".

وأعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين لمواطني تركمانستان، مشيرة إلى "التعاون البناء" من تركمانستان مع واشنطن والتقدم الملحوظ الذي أحرزته منذ الإعلان السابق، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض.
بوينغ 787 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
الولايات المتحدة تشتري أسطولا من طائرات "بوينغ" لترحيل المهاجرين
11 ديسمبر, 08:27 GMT
وأضاف: "مع ذلك، لا يزال تعليق دخول مواطني تركمانستان كمهاجرين ساريًا".
وتُعد الولايات المتحدة من الدول التي تتبع سياسات صارمة في منح التأشيرات، خصوصًا للدول التي ترى فيها تهديدا محتملا للأمن القومي أو ضعفا في التعاون الأمني.
وتختلف هذه القيود بين كاملة تمنع دخول جميع المواطنين باستثناء حالات محدودة، وجزئية تشمل إجراءات تحقق إضافية أو حظر بعض أنواع التأشيرات.
