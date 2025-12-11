https://sarabic.ae/20251211/الولايات-المتحدة-تشتري-أسطولا-من-طائرات-بوينغ-لترحيل-المهاجرين-1108038967.html

الولايات المتحدة تشتري أسطولا من طائرات "بوينغ" لترحيل المهاجرين

الولايات المتحدة تشتري أسطولا من طائرات "بوينغ" لترحيل المهاجرين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الخميس، أنها بصدد شراء أسطولها الخاص من طائرات "بوينغ" لاستخدامها في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب لترحيل... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية، تريشيا ماكلافلين، أن هذه الطائرات ستمكن إدارة الهجرة والجمارك من العمل بفعالية أكبر، بما في ذلك استخدام مسارات طيران أكثر كفاءة.وأوضحت بشأن الصفقة: "ستوفر هذه المبادرة الجديدة على دافعي الضرائب الأمريكيين 279 مليون دولار".وأكدت أن "صفقة شراء 6 طائرات من طراز 737 بقيمة 140 مليون دولار، عُقدت مع شركة ديدالوس للطيران التي تأسست أوائل عام 2024، وليس عن طريق الشراء المباشر من صانع الطائرات الأمريكي العملاق".ويشار إلى أن الرئيس ترامب قد وضع "وقف الهجرة غير النظامية" على رأس أولوياته خلال ولايته الثانية، منذ مطلع العام الجاري، متخذا عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من دخول المهاجرين عبر الحدود.ولفتت منظمة "هيومن رايتس فيرست" إلى أنه نفذت أكثر من 1700 رحلة ترحيل إلى عشرات الدول منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في شهر كانون الثاني/يناير 2025.في وقت أثارت حملة ترامب التي تضمنت مداهمات نفذها "عناصر وكالة الهجرة والجمارك" انتقادات واسعة، ما استدعى العديد من الطعون القانونية والاحتجاجات في بعض الولايات والمدن الأمريكية التي يديرها الديمقراطيون.وتشير الإدارة الأمريكية إلى أن أكثر من مليوني مهاجر غير نظامي غادروا البلاد منذ يناير، بينهم 1.6 مليون طوعا.

