https://sarabic.ae/20250507/دولة-عربية-ترفض-ترحيل-مهاجرين-من-أمريكا-إلى-أراضيها-1100260155.html
دولة عربية ترفض ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى أراضيها
دولة عربية ترفض ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى أراضيها
سبوتنيك عربي
علقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أنباء تداولتها وسائل إعلام غربية حول خطة أمريكية لإرسال مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T11:55+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الأربعاء.وجاء في البيان: "تنفي حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأمريكية بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا".وتابع البيان: "بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونا أو سياسيا".ولفت إلى أنها ترفض استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مؤكدة تمسكها بحقها في حماية السيادة الوطنية.وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإرسال مهاجرين تقرر ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ليبيا عبر طائرة عسكرية.كما أشارت وسائل إعلام غربية، مطلع الشهر الحالي، أن إدارة ترامب ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لهم سجلات جنائية إلى تلك الدول.
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https://sarabic.ae/20250124/بطائرات-عسكرية-إدارة-ترامب-تكشف-عن-أكبر-عملية-ترحيل-للمهاجرين-في-أمريكا-1097108798.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
دولة عربية ترفض ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى أراضيها
علقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أنباء تداولتها وسائل إعلام غربية حول خطة أمريكية لإرسال مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا.
جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان: "تنفي حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأمريكية بشأن ترحيل مهاجرين
إلى ليبيا".
وتابع البيان: "بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونا أو سياسيا".
ولفت إلى أنها ترفض استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل
المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مؤكدة تمسكها بحقها في حماية السيادة الوطنية.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإرسال مهاجرين تقرر ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ليبيا عبر طائرة عسكرية
.
كما أشارت وسائل إعلام غربية، مطلع الشهر الحالي، أن إدارة ترامب ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لهم سجلات جنائية إلى تلك الدول.