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ملفات ساخنة
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بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
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ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
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دولة عربية ترفض ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى أراضيها
دولة عربية ترفض ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى أراضيها
سبوتنيك عربي
علقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أنباء تداولتها وسائل إعلام غربية حول خطة أمريكية لإرسال مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T11:55+0000
2025-05-07T11:55+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الأربعاء.وجاء في البيان: "تنفي حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأمريكية بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا".وتابع البيان: "بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونا أو سياسيا".ولفت إلى أنها ترفض استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مؤكدة تمسكها بحقها في حماية السيادة الوطنية.وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإرسال مهاجرين تقرر ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ليبيا عبر طائرة عسكرية.كما أشارت وسائل إعلام غربية، مطلع الشهر الحالي، أن إدارة ترامب ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لهم سجلات جنائية إلى تلك الدول.
https://sarabic.ae/20250312/محللون-لـسبوتنيك-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-خطر-ديمغرافي-وابتزاز-سياسي-1098598497.html
https://sarabic.ae/20250124/بطائرات-عسكرية-إدارة-ترامب-تكشف-عن-أكبر-عملية-ترحيل-للمهاجرين-في-أمريكا-1097108798.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

دولة عربية ترفض ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى أراضيها

11:55 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Vladislav Ushakov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة لوكهيد إيه سي-130
طائرة لوكهيد إيه سي-130 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Vladislav Ushakov
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تابعنا عبر
علقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أنباء تداولتها وسائل إعلام غربية حول خطة أمريكية لإرسال مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا.
جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الأربعاء.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
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12 مارس, 09:15 GMT
وجاء في البيان: "تنفي حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأمريكية بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا".
وتابع البيان: "بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونا أو سياسيا".
ولفت إلى أنها ترفض استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مؤكدة تمسكها بحقها في حماية السيادة الوطنية.
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا
24 يناير, 10:41 GMT
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإرسال مهاجرين تقرر ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ليبيا عبر طائرة عسكرية.
كما أشارت وسائل إعلام غربية، مطلع الشهر الحالي، أن إدارة ترامب ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لهم سجلات جنائية إلى تلك الدول.
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