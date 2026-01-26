https://sarabic.ae/20260126/ترامب-يرفع-الرسوم-الجمركية-على-كوريا-الجنوبية-إلى-25-بالمئة-1109670328.html

ترامب يرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية إلى 25 بالمئة

ترامب يرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية إلى 25 بالمئة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من كوريا الجنوبية من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة، متهمًا المشرّعين في سيئول بالمماطلة في... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "إن اتفاقياتنا التجارية بالغة الأهمية لأمريكا. وفي كلٍّ من هذه الاتفاقيات، بادرنا إلى خفض الرسوم الجمركية بما يتماشى مع بنود الاتفاق. ونتوقع، بطبيعة الحال، من شركائنا التجاريين أن يحذوا حذونا. إلا أن المجلس التشريعي في كوريا الجنوبية لا يفي بالتزاماته تجاه الولايات المتحدة".وأضاف، "لقد توصلتُ أنا والرئيس لي إلى اتفاقٍ ممتازٍ لكلا البلدين في 30 يوليو/ تموز 2025، وأعدنا تأكيد هذه البنود خلال زيارتي لكوريا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2025".وتساءل، "فلماذا لم يُقرّه المجلس التشريعي الكوري؟ لأن المجلس التشريعي الكوري لم يُفعّل اتفاقيتنا التجارية التاريخية، وهو من صلاحياته".وأكد: "أُعلن بموجب هذا زيادة الرسوم الجمركية الكورية الجنوبية على السيارات والأخشاب والأدوية وجميع الرسوم الجمركية المتبادلة الأخرى، من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة".

