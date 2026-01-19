https://sarabic.ae/20260119/تقارير-ألمانيا-قد-ترد-بإجراء-قوي-ضد-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-عليها-1109382095.html
تقارير: ألمانيا قد ترد بإجراء "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية عليها
تقارير: ألمانيا قد ترد بإجراء "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية عليها
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن ألمانيا قد ترفع بشكل ملحوظ الإيجار، الذي تدفعه الولايات المتحدة لاستخدام المنشآت العسكرية على أراضيها، كرد على تهديد... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T05:12+0000
2026-01-19T05:12+0000
2026-01-19T05:12+0000
العالم
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072506846_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_420002c9f5afe220a3c2b1f3ddbf43a9.jpg
وقالت التقارير: "لقد ذكر (المصدر) أن ألمانيا يمكنها زيادة الإيجار، الذي تفرضه مقابل استخدام هذه القواعد بشكل كبير".وأشار المصدر إلى أن "خيار إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، غير مطروح للنقاش".وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" ومجلة الـ"إيكونوميست"، أكدتا سابقا، إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو.وفي وقت سابق، دعت سيفيم داغديلين، عضو حزب الاتحاد من أجل العقل والعدالة الألماني (SWU)، الذي تتزعمه سارة فاغنكنيشت، لـ"سحب القوات الأمريكية والأسلحة النووية من ألمانيا، ووقف نشر الصواريخ الأمريكية المخطط لها في ألمانيا"، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.دميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاندروته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
https://sarabic.ae/20260118/سياسية-ألمانية-تدعو-إلى-سحب-القوات-الأمريكية-من-بلادها-1109355756.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072506846_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_457ec9a5a021382f73f75f5f1e0e0434.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير: ألمانيا قد ترد بإجراء "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية عليها
أفادت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن ألمانيا قد ترفع بشكل ملحوظ الإيجار، الذي تدفعه الولايات المتحدة لاستخدام المنشآت العسكرية على أراضيها، كرد على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية عليها في فبراير/ شباط المقبل، بسبب قضية ضم جزيرة غرينلاند لأمريكا.
وقالت التقارير: "لقد ذكر (المصدر) أن ألمانيا يمكنها زيادة الإيجار، الذي تفرضه مقابل استخدام هذه القواعد بشكل كبير".
وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، الحديث يدور عن القواعد الأمريكية في رامشتاين وشتوتغارت.
وأشار المصدر إلى أن "خيار إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، غير مطروح للنقاش".
وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" ومجلة الـ"إيكونوميست"، أكدتا سابقا، إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو.
وفي وقت سابق، دعت سيفيم داغديلين، عضو حزب الاتحاد من أجل العقل والعدالة الألماني (SWU)، الذي تتزعمه سارة فاغنكنيشت، لـ"سحب القوات الأمريكية والأسلحة النووية من ألمانيا، ووقف نشر الصواريخ الأمريكية المخطط لها في ألمانيا"، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند، مشددًا على أن "غير ذلك لن يكون مقبولًا أبدًا"، فيما عارضت أوروبا هذه التصريحات الأمريكية، واتخذت خطوات لمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ وعوده.
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.