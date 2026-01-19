https://sarabic.ae/20260119/تقارير-ألمانيا-قد-ترد-بإجراء-قوي-ضد-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-عليها-1109382095.html

تقارير: ألمانيا قد ترد بإجراء "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية عليها

تقارير: ألمانيا قد ترد بإجراء "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية عليها

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن ألمانيا قد ترفع بشكل ملحوظ الإيجار، الذي تدفعه الولايات المتحدة لاستخدام المنشآت العسكرية على أراضيها، كرد على تهديد... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T05:12+0000

2026-01-19T05:12+0000

2026-01-19T05:12+0000

العالم

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072506846_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_420002c9f5afe220a3c2b1f3ddbf43a9.jpg

وقالت التقارير: "لقد ذكر (المصدر) أن ألمانيا يمكنها زيادة الإيجار، الذي تفرضه مقابل استخدام هذه القواعد بشكل كبير".وأشار المصدر إلى أن "خيار إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، غير مطروح للنقاش".وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" ومجلة الـ"إيكونوميست"، أكدتا سابقا، إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو.وفي وقت سابق، دعت سيفيم داغديلين، عضو حزب الاتحاد من أجل العقل والعدالة الألماني (SWU)، الذي تتزعمه سارة فاغنكنيشت، لـ"سحب القوات الأمريكية والأسلحة النووية من ألمانيا، ووقف نشر الصواريخ الأمريكية المخطط لها في ألمانيا"، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.دميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاندروته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي

https://sarabic.ae/20260118/سياسية-ألمانية-تدعو-إلى-سحب-القوات-الأمريكية-من-بلادها-1109355756.html

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية