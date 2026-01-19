تقارير: ألمانيا قد ترد بإجراء "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية عليها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تقارير: ألمانيا قد ترد بإجراء "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية عليها
أفادت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن ألمانيا قد ترفع بشكل ملحوظ الإيجار، الذي تدفعه الولايات المتحدة لاستخدام المنشآت العسكرية على أراضيها، كرد على تهديد... 19.01.2026
تقارير: ألمانيا قد ترد بإجراء "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية عليها

05:12 GMT 19.01.2026
قاعدة رامشتاين في ألمانيا
أفادت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن ألمانيا قد ترفع بشكل ملحوظ الإيجار، الذي تدفعه الولايات المتحدة لاستخدام المنشآت العسكرية على أراضيها، كرد على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية عليها في فبراير/ شباط المقبل، بسبب قضية ضم جزيرة غرينلاند لأمريكا.
وقالت التقارير: "لقد ذكر (المصدر) أن ألمانيا يمكنها زيادة الإيجار، الذي تفرضه مقابل استخدام هذه القواعد بشكل كبير".

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، الحديث يدور عن القواعد الأمريكية في رامشتاين وشتوتغارت.

وأشار المصدر إلى أن "خيار إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا، غير مطروح للنقاش".
وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" ومجلة الـ"إيكونوميست"، أكدتا سابقا، إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو.
وفي وقت سابق، دعت سيفيم داغديلين، عضو حزب الاتحاد من أجل العقل والعدالة الألماني (SWU)، الذي تتزعمه سارة فاغنكنيشت، لـ"سحب القوات الأمريكية والأسلحة النووية من ألمانيا، ووقف نشر الصواريخ الأمريكية المخطط لها في ألمانيا"، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا.
سياسية ألمانية تدعو إلى سحب القوات الأمريكية من بلادها
أمس, 05:57 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند، مشددًا على أن "غير ذلك لن يكون مقبولًا أبدًا"، فيما عارضت أوروبا هذه التصريحات الأمريكية، واتخذت خطوات لمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ وعوده.
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
دميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
