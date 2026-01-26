https://sarabic.ae/20260126/تغيير-مجرى-نهر-للبحث-عن-طفلين-في-العراق-1109661033.html
تغيير مجرى نهر للبحث عن طفلين في العراق
تغيير مجرى نهر للبحث عن طفلين في العراق
سبوتنيك عربي
شهدت إحدى المحافظات العراقية حادثا مأساويا راح ضحيته طفلان جرفتهما مياه أحد الأنهار، وفشلت جهود البحث عنهما على مدى أيام، بسبب ظروف الطقس السيئ وبرودة الماء... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T16:37+0000
2026-01-26T16:37+0000
2026-01-26T16:37+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109661168_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_be48e1ee4292fc0b1ff46bfa23a953e3.jpg
ومع استمرار عمليات البحث على مدى أكثر من أسبوعين تحول الحادث إلى قضية إنسانية دفعت السلطات لاتخاذ قرار بتحويل مجرى نهر ديالى، حتى يتمكن فريق الغواصين من مواصلة البحث عن الطفلين، حسبما ذكرت قناة "دجلة" العراقية.ولفتت إلى أن القرار صدر، يوم الأحد، مشيرة إلى أنه إجراء استثنائي لإغلاق هذا الملف الإنساني.ونقلت القناة عن رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، قوله في بيان، إن المجلس يواصل متابعة عمليات البحث دون توقف، مشيرا إلى أن تغيير مجرى النهر سيمكن فريق الغواصين القادمين من بغداد من توسيع وتعزيز جهودهم، بعد الصعوبات التي واجهت عمليات البحث خلال الفترة الماضية.وأضاف الكروي أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارتي الموارد المائية والداخلية لتذليل العقبات وتوفير الدعم الفني واللوجستي، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا في الجهود الميدانية لإنهاء هذه الفاجعة الإنسانية، مع تسخير جميع الإمكانيات وعدم ادخار أي جهد حتى انتشال الجثتين.وكان مصدر محلي قد أفاد للقناة أنه في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، غرق طفلين شقيقين من قرية مرجانة التابعة لناحية السعدية، في نهر ديالى القريب من منزلهما.
https://sarabic.ae/20210206/العراق-إجراءات-لمواجهة-خطر-غرق-المدن-جراء-الأمطار-1048031475.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109661168_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_75d051992bb483d5475cd96d1031c1cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم
منوعات, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم
تغيير مجرى نهر للبحث عن طفلين في العراق
شهدت إحدى المحافظات العراقية حادثا مأساويا راح ضحيته طفلان جرفتهما مياه أحد الأنهار، وفشلت جهود البحث عنهما على مدى أيام، بسبب ظروف الطقس السيئ وبرودة الماء وسرعة التيار.
ومع استمرار عمليات البحث على مدى أكثر من أسبوعين تحول الحادث إلى قضية إنسانية دفعت السلطات لاتخاذ قرار بتحويل مجرى نهر ديالى، حتى يتمكن فريق الغواصين من مواصلة البحث عن الطفلين، حسبما ذكرت قناة
"دجلة" العراقية.
ولفتت إلى أن القرار صدر، يوم الأحد، مشيرة إلى أنه إجراء استثنائي لإغلاق هذا الملف الإنساني.
ونقلت القناة عن رئيس مجلس المحافظة
عمر الكروي، قوله في بيان، إن المجلس يواصل متابعة عمليات البحث دون توقف، مشيرا إلى أن تغيير مجرى النهر سيمكن فريق الغواصين القادمين من بغداد من توسيع وتعزيز جهودهم، بعد الصعوبات التي واجهت عمليات البحث خلال الفترة الماضية.
وأضاف الكروي أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارتي الموارد المائية والداخلية لتذليل العقبات وتوفير الدعم الفني واللوجستي، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا في الجهود الميدانية لإنهاء هذه الفاجعة الإنسانية، مع تسخير جميع الإمكانيات وعدم ادخار أي جهد حتى انتشال الجثتين.
وكان مصدر محلي قد أفاد للقناة أنه في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، غرق طفلين شقيقين من قرية مرجانة التابعة لناحية السعدية، في نهر
ديالى القريب من منزلهما.