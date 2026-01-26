https://sarabic.ae/20260126/غرق-عبارة-قبالة-سواحل-الفلبين-يخلف-سبعة-قتلى-وإنقاذ-أكثر-من-مئتي-شخص-1109631146.html

غرق عبارة قبالة سواحل الفلبين يخلف سبعة قتلى وإنقاذ أكثر من مئتي شخص

غرق عبارة قبالة سواحل الفلبين يخلف سبعة قتلى وإنقاذ أكثر من مئتي شخص

أفادت وسائل إعلام فلبينية، نقلًا عن مسؤولين محليين، بأن عبارة تقل على متنها نحو 350 شخصا غرقت قبالة سواحل الفلبين، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، فيما جرى إنقاذ... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت التقارير، أن العبارة غرقت بعد منتصف الليل في جنوب الفلبين، حيث تواصلت عمليات البحث والإنقاذ لساعات طويلة في ظروف بحرية معقدة، وسط مخاوف من وجود مفقودين لم يتم الوصول إليهم بعد.وبحسب المعلومات المتوافرة، كانت العبارة في طريقها من مدينة زامبوانغا سيتي متجهة إلى جزيرة خولو، وعلى متنها 332 راكبًا إضافة إلى 27 من أفراد الطاقم.وأوضحت التقارير، أن السفينة تعرضت لما وُصف بأنه "خلل فني"، ما أدى إلى غرقها، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الخلل أو توقيته الدقيق.

