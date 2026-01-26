https://sarabic.ae/20260126/غرق-عبارة-قبالة-سواحل-الفلبين-يخلف-سبعة-قتلى-وإنقاذ-أكثر-من-مئتي-شخص-1109631146.html
غرق عبارة قبالة سواحل الفلبين يخلف سبعة قتلى وإنقاذ أكثر من مئتي شخص
غرق عبارة قبالة سواحل الفلبين يخلف سبعة قتلى وإنقاذ أكثر من مئتي شخص
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلبينية، نقلًا عن مسؤولين محليين، بأن عبارة تقل على متنها نحو 350 شخصا غرقت قبالة سواحل الفلبين، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، فيما جرى إنقاذ... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T01:53+0000
2026-01-26T01:53+0000
2026-01-26T01:53+0000
غرق عبارة
الفلبين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103991/22/1039912265_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_2c38fee61b2582095a6de4e26c8f1e24.jpg
وذكرت التقارير، أن العبارة غرقت بعد منتصف الليل في جنوب الفلبين، حيث تواصلت عمليات البحث والإنقاذ لساعات طويلة في ظروف بحرية معقدة، وسط مخاوف من وجود مفقودين لم يتم الوصول إليهم بعد.وبحسب المعلومات المتوافرة، كانت العبارة في طريقها من مدينة زامبوانغا سيتي متجهة إلى جزيرة خولو، وعلى متنها 332 راكبًا إضافة إلى 27 من أفراد الطاقم.وأوضحت التقارير، أن السفينة تعرضت لما وُصف بأنه "خلل فني"، ما أدى إلى غرقها، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الخلل أو توقيته الدقيق.
https://sarabic.ae/20220528/ما-يصل-إلى-43-شخصا-في-عداد-المفقودين-بعد-غرق-عبارة-في-إندونيسيا-1062808800.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103991/22/1039912265_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_a4683d91fc69de0cc88aab13ca0f8132.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غرق عبارة, الفلبين, العالم
غرق عبارة, الفلبين, العالم
غرق عبارة قبالة سواحل الفلبين يخلف سبعة قتلى وإنقاذ أكثر من مئتي شخص
أفادت وسائل إعلام فلبينية، نقلًا عن مسؤولين محليين، بأن عبارة تقل على متنها نحو 350 شخصا غرقت قبالة سواحل الفلبين، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، فيما جرى إنقاذ ما لا يقل عن 215 آخرين.
وذكرت التقارير، أن العبارة غرقت بعد منتصف الليل في جنوب الفلبين، حيث تواصلت عمليات البحث والإنقاذ لساعات طويلة في ظروف بحرية معقدة، وسط مخاوف من وجود مفقودين لم يتم الوصول إليهم بعد.
وبحسب المعلومات المتوافرة، كانت العبارة في طريقها من مدينة زامبوانغا
سيتي متجهة إلى جزيرة خولو، وعلى متنها 332 راكبًا إضافة إلى 27 من أفراد الطاقم.
وأوضحت التقارير، أن السفينة تعرضت لما وُصف بأنه "خلل فني"، ما أدى إلى غرقها، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الخلل أو توقيته الدقيق.