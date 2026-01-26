مقتل 11 شخصا وإصابة 12 آخرين في هجوم مسلح على ملعب كرة قدم وسط المكسيك.. فيديو
الشرطة المكسيكية
أطلق مسلحون النار على ملعب كرة قدم في مدينة سالامانكا بولاية غواناخواتو وسط المكسيك، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 12 آخرين، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.
وقال عمدة المدينة سيزار برييتو، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المسلحين وصلوا بعد انتهاء مباراة كرة القدم، وفتحوا النار مساء أمس الأحد على الحاضرين.
وأضاف أن من بين الجرحى امرأة وقاصر، وأن أحد المصابين تُوفي لاحقًا في المستشفى.
وأشار العمدة إلى أن الهجوم يأتي ضمن "موجة جرائم" متصاعدة في المدينة، وناشد رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، التدخل للسيطرة على العنف.
وأكد مكتب المدعي العام لولاية غواناخواتو، فتح تحقيق في الحادث، والتنسيق مع السلطات الفيدرالية لتعزيز الأمن في المنطقة.
وتشهد غواناخواتو أعلى معدل جرائم قتل في المكسيك، حيث تخوض عصابة محلية تُعرف باسم "سانتا روزا دي ليما" صراعا عنيفا مع كارتل "خاليسكو" للجيل الجديد.
وقال رئيس البلدية: "لسوء الحظ، هناك جماعات إجرامية تحاول إخضاع السلطات، وهو أمر لن ينجحوا فيه".