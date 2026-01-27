السعودية تسجل إنجازا طبيا غير مسبوق باستخدام الروبوتات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260127/السعودية-تسجل-إنجازا-طبيا-غير-مسبوق-باستخدام-الروبوتات-1109699579.html
السعودية تسجل إنجازا طبيا غير مسبوق باستخدام الروبوتات
السعودية تسجل إنجازا طبيا غير مسبوق باستخدام الروبوتات
سبوتنيك عربي
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، في إجراء عملية زراعة كبد لمريض من متبرعين أحياء، باستخدام الجراحة الروبوتية بالكامل، سواء في مرحلة... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T14:47+0000
2026-01-27T14:47+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109695102_0:230:1468:1056_1920x0_80_0_0_5345df5be3e03cbe0535ceed120b99f5.jpg
ويعد هذا الإجراء سابقة عالمية، إذ تطلّبت حالة المريض زراعة فصّين أيسرَين من الكبد من متبرعين حيين من أقاربه، لضمان حجم كبدي كاف للمتلقي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حجم آمن لكل متبرع، وفقا لبيان من المستشفى.وأسفرت العملية عن نتائج إيجابية دون تسجيل أي مضاعفات، إذ غادر المتبرعان المستشفى بعد 3 أيام من الجراحة، فيما استقرت حالة المريض وخرج من العناية المركزة بعد 7 أيام، قبل استكمال فترة التنويم المقررة للمتابعة الطبية خلال مرحلة التعافي.ويعكس هذا النجاح قدرة مركز التميز لزراعة الأعضاء على تقديم حلول علاجية مصممة وفق خصوصية كل حالة، عبر مسار جراحي روبوتي متكامل يشمل عمليات المتبرعين وزراعة الكبد للمتلقي، بما يوسع آفاق زراعة الكبد من متبرعين أحياء بأعلى معايير الأمان.وأكد المدير التنفيذي لزراعة الأعضاء بالمستشفى، البروفيسور ديتر برورينغ، أن "هذا الإنجاز يجسد التوسع المرحلي في استخدام الجراحة الروبوتية بزراعة الكبد، استنادا إلى خبرة تراكمية طويلة"، مشيرا إلى أن "توظيف التقنيات المتقدمة يسهم في تعزيز سلامة العمليات، وتسريع التعافي، وتحسين جودة الحياة على المدى البعيد، مع الالتزام الكامل بسلامة المتبرعين في جميع مراحل العلاج".
https://sarabic.ae/20250731/دراسة-إصابات-سرطان-الكبد-قد-تتضاعف-عالميا-بحلول-2050-1103239198.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109695102_0:0:1408:1056_1920x0_80_0_0_4b9804a41c6840c2618c00ee2731bc50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار

السعودية تسجل إنجازا طبيا غير مسبوق باستخدام الروبوتات

14:47 GMT 27.01.2026
© Photo / Unsplash/ Possessed Photographyيد روبوت
يد روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Photo / Unsplash/ Possessed Photography
تابعنا عبر
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، في إجراء عملية زراعة كبد لمريض من متبرعين أحياء، باستخدام الجراحة الروبوتية بالكامل، سواء في مرحلة استئصال الكبد من المتبرعين أو في مرحلة الزراعة للمريض، وذلك ضمن سلسلة متقدمة من عمليات زراعة الكبد الروبوتية التي نفذها المستشفى وتجاوز عددها 100 عملية.
ويعد هذا الإجراء سابقة عالمية، إذ تطلّبت حالة المريض زراعة فصّين أيسرَين من الكبد من متبرعين حيين من أقاربه، لضمان حجم كبدي كاف للمتلقي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حجم آمن لكل متبرع، وفقا لبيان من المستشفى.
وأسفرت العملية عن نتائج إيجابية دون تسجيل أي مضاعفات، إذ غادر المتبرعان المستشفى بعد 3 أيام من الجراحة، فيما استقرت حالة المريض وخرج من العناية المركزة بعد 7 أيام، قبل استكمال فترة التنويم المقررة للمتابعة الطبية خلال مرحلة التعافي.
ويعكس هذا النجاح قدرة مركز التميز لزراعة الأعضاء على تقديم حلول علاجية مصممة وفق خصوصية كل حالة، عبر مسار جراحي روبوتي متكامل يشمل عمليات المتبرعين وزراعة الكبد للمتلقي، بما يوسع آفاق زراعة الكبد من متبرعين أحياء بأعلى معايير الأمان.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مجتمع
دراسة: إصابات سرطان الكبد قد تتضاعف عالميا بحلول 2050
31 يوليو 2025, 14:31 GMT
وأكد المدير التنفيذي لزراعة الأعضاء بالمستشفى، البروفيسور ديتر برورينغ، أن "هذا الإنجاز يجسد التوسع المرحلي في استخدام الجراحة الروبوتية بزراعة الكبد، استنادا إلى خبرة تراكمية طويلة"، مشيرا إلى أن "توظيف التقنيات المتقدمة يسهم في تعزيز سلامة العمليات، وتسريع التعافي، وتحسين جودة الحياة على المدى البعيد، مع الالتزام الكامل بسلامة المتبرعين في جميع مراحل العلاج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала