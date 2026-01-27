السعودية تسجل إنجازا طبيا غير مسبوق باستخدام الروبوتات
© Photo / Unsplash/ Possessed Photographyيد روبوت
© Photo / Unsplash/ Possessed Photography
تابعنا عبر
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، في إجراء عملية زراعة كبد لمريض من متبرعين أحياء، باستخدام الجراحة الروبوتية بالكامل، سواء في مرحلة استئصال الكبد من المتبرعين أو في مرحلة الزراعة للمريض، وذلك ضمن سلسلة متقدمة من عمليات زراعة الكبد الروبوتية التي نفذها المستشفى وتجاوز عددها 100 عملية.
ويعد هذا الإجراء سابقة عالمية، إذ تطلّبت حالة المريض زراعة فصّين أيسرَين من الكبد من متبرعين حيين من أقاربه، لضمان حجم كبدي كاف للمتلقي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حجم آمن لكل متبرع، وفقا لبيان من المستشفى.
وأسفرت العملية عن نتائج إيجابية دون تسجيل أي مضاعفات، إذ غادر المتبرعان المستشفى بعد 3 أيام من الجراحة، فيما استقرت حالة المريض وخرج من العناية المركزة بعد 7 أيام، قبل استكمال فترة التنويم المقررة للمتابعة الطبية خلال مرحلة التعافي.
#التخصصي يحقق إنجازًا عالميًا بزراعة كبد لمريض من متبرعين أحياء باستخدام الجراحة الروبوتية بالكامل في مرحلتي استئصال الكبد من المتبرعين وزراعته للمريض، في سبقٍ يُضاف إلى سجل زراعة الكبد الروبوتية في المستشفى الذي تجاوز 100 عملية.— مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (@KFSHRC) January 26, 2026
للمزيد من المعلومات: https://t.co/vc7yNr01j7 pic.twitter.com/OHonic238O
ويعكس هذا النجاح قدرة مركز التميز لزراعة الأعضاء على تقديم حلول علاجية مصممة وفق خصوصية كل حالة، عبر مسار جراحي روبوتي متكامل يشمل عمليات المتبرعين وزراعة الكبد للمتلقي، بما يوسع آفاق زراعة الكبد من متبرعين أحياء بأعلى معايير الأمان.
31 يوليو 2025, 14:31 GMT
وأكد المدير التنفيذي لزراعة الأعضاء بالمستشفى، البروفيسور ديتر برورينغ، أن "هذا الإنجاز يجسد التوسع المرحلي في استخدام الجراحة الروبوتية بزراعة الكبد، استنادا إلى خبرة تراكمية طويلة"، مشيرا إلى أن "توظيف التقنيات المتقدمة يسهم في تعزيز سلامة العمليات، وتسريع التعافي، وتحسين جودة الحياة على المدى البعيد، مع الالتزام الكامل بسلامة المتبرعين في جميع مراحل العلاج".