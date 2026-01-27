https://sarabic.ae/20260127/باحث-في-العلاقات-الدولية-الأمريكيون-يمننون-الأوروبيين-بجميل-حمايتهم-للقارة-العجوز-1109686986.html

علّق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية من بيروت الدكتور طارق عبود، على تأثير الولايات المتحدة الامريكية على النظام الأمني الأوروبي. 27.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg

واعتبر عبود، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب وضع أوروبا أمام امتحان تاريخ حقيقي وأمام حقيقة حاول الأوروبيون كثيرًا على مدى 8 عقود تجاهلها أو التنكر لها أو عدم رؤيتها، وهي أن الولايات المتحدة كانت تحمي الأوروبيين وتحوّلت إلى أخ أكبر للقارة الأوروبية ومن ثم الاتحاد الأوروبي وكل المنظومة الغربية".ورأى عبود أن "الأوروبيين اتكلوا كثيرا على مدى 8 عقود على الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء الوقت الذي يمنن فيه الأمريكيون الأوروبيين أنهم حموا أوروبا من العدو، الذي اخترعته الولايات المتحدة".ولفت الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية إلى أن "الأوروبيين لا يمكلون هذا الرأي المرجح والكبير في الأزمة الأوكرانية، إلا أن الإدارة الديمقراطية والدولة العميقة في الولايات المتحدة، أرادت أن يكون هناك أزمة بين روسيا وبين أوكرانيا".وتساءل عبود: "هل يستطيع الأوروبيون إنشاء تحالف أو منظومة دفاعية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبوجه من؟"، معتبرًا أن "هذا هو السؤال الذي لا يريد الأوروبيون ولا الأمريكيون الإجابة عليه، لأن روسيا التي يخافون منها دائمًا هي لم تهدد أحدًا".وعن مصير الناتو في حال تعمق الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة، قال عبود: "هناك ابتزاز واضح من الرئيس ترامب للأوروبيين، إما أن ترضوا بكل شيء وتستسلموا لكل القرارات التي يتخذها الأمريكي، وإما نفضُّ حلف الناتو وتصبحون في مواجهة الحائط، ودبّروا أنفسكم أمام الأعداء، التي اخترعتها الولايات المتحدة الأمريكية لكم".إعلام: ترامب يحبط خطط زيلينسكي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

