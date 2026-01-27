عربي
باحث في العلاقات الدولية: الأمريكيون يمننون الأوروبيين بجميل حمايتهم للقارة العجوز
باحث في العلاقات الدولية: الأمريكيون يمننون الأوروبيين بجميل حمايتهم للقارة العجوز
باحث في العلاقات الدولية: الأمريكيون يمننون الأوروبيين بجميل حمايتهم للقارة العجوز
سبوتنيك عربي
علّق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية من بيروت الدكتور طارق عبود، على تأثير الولايات المتحدة الامريكية على النظام الأمني الأوروبي. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T11:04+0000
2026-01-27T11:04+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg
واعتبر عبود، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب وضع أوروبا أمام امتحان تاريخ حقيقي وأمام حقيقة حاول الأوروبيون كثيرًا على مدى 8 عقود تجاهلها أو التنكر لها أو عدم رؤيتها، وهي أن الولايات المتحدة كانت تحمي الأوروبيين وتحوّلت إلى أخ أكبر للقارة الأوروبية ومن ثم الاتحاد الأوروبي وكل المنظومة الغربية".ورأى عبود أن "الأوروبيين اتكلوا كثيرا على مدى 8 عقود على الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء الوقت الذي يمنن فيه الأمريكيون الأوروبيين أنهم حموا أوروبا من العدو، الذي اخترعته الولايات المتحدة".ولفت الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية إلى أن "الأوروبيين لا يمكلون هذا الرأي المرجح والكبير في الأزمة الأوكرانية، إلا أن الإدارة الديمقراطية والدولة العميقة في الولايات المتحدة، أرادت أن يكون هناك أزمة بين روسيا وبين أوكرانيا".وتساءل عبود: "هل يستطيع الأوروبيون إنشاء تحالف أو منظومة دفاعية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبوجه من؟"، معتبرًا أن "هذا هو السؤال الذي لا يريد الأوروبيون ولا الأمريكيون الإجابة عليه، لأن روسيا التي يخافون منها دائمًا هي لم تهدد أحدًا".وعن مصير الناتو في حال تعمق الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة، قال عبود: "هناك ابتزاز واضح من الرئيس ترامب للأوروبيين، إما أن ترضوا بكل شيء وتستسلموا لكل القرارات التي يتخذها الأمريكي، وإما نفضُّ حلف الناتو وتصبحون في مواجهة الحائط، ودبّروا أنفسكم أمام الأعداء، التي اخترعتها الولايات المتحدة الأمريكية لكم".إعلام: ترامب يحبط خطط زيلينسكي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20260127/الكرملين-الكراهية-المفرطة-تجاه-روسيا-من-قبل-سلطات-بولندا-ودول-البلطيق-خطأ-فادح-1109676023.html
الولايات المتحدة الأمريكية
باحث في العلاقات الدولية: الأمريكيون يمننون الأوروبيين بجميل حمايتهم للقارة العجوز

11:04 GMT 27.01.2026
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Hussein Malla
حصري
علّق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية من بيروت الدكتور طارق عبود، على تأثير الولايات المتحدة الامريكية على النظام الأمني الأوروبي.
واعتبر عبود، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب وضع أوروبا أمام امتحان تاريخ حقيقي وأمام حقيقة حاول الأوروبيون كثيرًا على مدى 8 عقود تجاهلها أو التنكر لها أو عدم رؤيتها، وهي أن الولايات المتحدة كانت تحمي الأوروبيين وتحوّلت إلى أخ أكبر للقارة الأوروبية ومن ثم الاتحاد الأوروبي وكل المنظومة الغربية".

ورأى عبود أن "الأوروبيين اتكلوا كثيرا على مدى 8 عقود على الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء الوقت الذي يمنن فيه الأمريكيون الأوروبيين أنهم حموا أوروبا من العدو، الذي اخترعته الولايات المتحدة".

وأضاف: "اليوم، أوروبا تعيش حالة من الـ"روسوفوبيا" بأن الروس يهددون أوروبا والجغرافيا الأوروبية، مع أن الأمريكيين هم الذين أدخلوا الأوروبيين في الصراع الاوكراني".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
الكرملين: الكراهية المفرطة تجاه روسيا من قبل سلطات بولندا ودول البلطيق خطأ فادح
07:58 GMT
ولفت الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية إلى أن "الأوروبيين لا يمكلون هذا الرأي المرجح والكبير في الأزمة الأوكرانية، إلا أن الإدارة الديمقراطية والدولة العميقة في الولايات المتحدة، أرادت أن يكون هناك أزمة بين روسيا وبين أوكرانيا".

وأوضح عبود أن "اليوم، الذي يموّل الحرب هو الاتحاد الأوروبي، هذا على الناحية الاقتصادية، إضافة إلى أن المنظومة الأوروبية والاتحاد الأوروبي لم يعلن نفسه كشخصية سيادية سياسية مستقلة، دائمًا كان يدور في الفلك الأمريكي ودائمًا ما كانوا يحتمون بالأمريكيين".

وتساءل عبود: "هل يستطيع الأوروبيون إنشاء تحالف أو منظومة دفاعية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبوجه من؟"، معتبرًا أن "هذا هو السؤال الذي لا يريد الأوروبيون ولا الأمريكيون الإجابة عليه، لأن روسيا التي يخافون منها دائمًا هي لم تهدد أحدًا".

وعن مصير الناتو في حال تعمق الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة، قال عبود: "هناك ابتزاز واضح من الرئيس ترامب للأوروبيين، إما أن ترضوا بكل شيء وتستسلموا لكل القرارات التي يتخذها الأمريكي، وإما نفضُّ حلف الناتو وتصبحون في مواجهة الحائط، ودبّروا أنفسكم أمام الأعداء، التي اخترعتها الولايات المتحدة الأمريكية لكم".
إعلام: ترامب يحبط خطط زيلينسكي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
