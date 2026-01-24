https://sarabic.ae/20260124/إعلام-ترامب-يحبط-خطط-زيلينسكي-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1109577200.html

إعلام: ترامب يحبط خطط زيلينسكي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

إعلام: ترامب يحبط خطط زيلينسكي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ذكرت تقارير بريطانية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أوكرانيا ستمنع البلاد من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما سيزيد من تفاقم الخلاف في العلاقات... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الصحيفة: "قد يُعرض مشروع دونالد ترامب لإنشاء ممر تجاري حر مع أوكرانيا، طموحات كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر. من المرجح أن يُقوّض هذا المقترح آمال أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يُشترط على جميع أعضاء الاتحاد الجمركي تسليم إدارة التجارة مع الدول الخارجية إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل".بحسب الصحيفة، فإن هجوم زيلينسكي الأخير على الشركاء الأوروبيين يزيد الطين بلة، حيث من غير المرجح أن يرغبوا في تسريع عملية اندماج كييف بعد ذلك .وأضافت صحيفة "التايمز": "في غضون ذلك، ظهرت هذا الأسبوع علامات على توترات جديدة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي: فقد أدان الرئيس زيلينسكي، في خطاب ناري، المشاحنات الداخلية التي لا نهاية لها في التكتل".أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم الجمعة عن إمكانية إنشاء منطقة حرة من الرسوم الجمركية في أوكرانيا.أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس، أن بلاده لن توافق على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال المئة عام القادمة. وكان قد أكد سابقاً أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيدمر الاقتصاد المجري.خبير: زيلينسكي حاول في دافوس إذلال أوروبا وترامب وهو "يقف على الهاوية"وزير خارجية إيطاليا: خطاب زيلينسكي في دافوس "جحود"

