ترامب: سنجد بديلا للرسوم الجمركية في حال إلغائها قضائيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجد بدائل للرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين إذا ألغتها المحكمة العليا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة جمعت بالفعل 600 مليار دولار من هذه الرسوم.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سنجد طريقة أخرى للقيام بالأمر نفسه، لكنها لن تكون مريحة بنفس القدر".وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة حصلت بالفعل على 600 مليار دولار بفضل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من دول أخرى.وقال ترامب في المقابلة نفسها: "كانت الرسوم الجمركية لا غنى عنها لتحقيق النجاح. لقد جمعنا 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين (بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك) استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، وتحت بند "المعاملة بالمثل".لاحقًا، قضت محاكم أدنى درجة بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام هذا القانون لتبرير الرسوم، فيما لا تزال التعريفات الجمركية سارية مؤقتًا في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن شرعية استخدام القانون.وإذا حكمت المحكمة العليا بعدم جواز استخدام القانون، هناك خيارات تشريعية بديلة تتيح للرئيس أو الإدارة فرض رسوم أو تنظيم التجارة، بما في ذلك استبدال الرسوم بالتراخيص وفق نص القانون نفسه.
ترامب: سنجد بديلا للرسوم الجمركية في حال إلغائها قضائيا

© AP Photo / Jacquelyn Martinصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك.
صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجد بدائل للرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين إذا ألغتها المحكمة العليا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة جمعت بالفعل 600 مليار دولار من هذه الرسوم.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سنجد طريقة أخرى للقيام بالأمر نفسه، لكنها لن تكون مريحة بنفس القدر".
وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة حصلت بالفعل على 600 مليار دولار بفضل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من دول أخرى.
وقال ترامب في المقابلة نفسها: "كانت الرسوم الجمركية لا غنى عنها لتحقيق النجاح. لقد جمعنا 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين (بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك) استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، وتحت بند "المعاملة بالمثل".
لاحقًا، قضت محاكم أدنى درجة بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام هذا القانون لتبرير الرسوم، فيما لا تزال التعريفات الجمركية سارية مؤقتًا في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن شرعية استخدام القانون.
وإذا حكمت المحكمة العليا بعدم جواز استخدام القانون، هناك خيارات تشريعية بديلة تتيح للرئيس أو الإدارة فرض رسوم أو تنظيم التجارة، بما في ذلك استبدال الرسوم بالتراخيص وفق نص القانون نفسه.
