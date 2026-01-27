https://sarabic.ae/20260127/ترامب-نجحنا-في-حل-مشكلة-هائلة-بالتعاون-مع-سوريا-1109709962.html
ترامب: نجحنا في حل مشكلة "هائلة" بالتعاون مع سوريا
ترامب: نجحنا في حل مشكلة "هائلة" بالتعاون مع سوريا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه ووزير الخارجية ماركو روبيو "حلا مشكلة هائلة بالتعاون مع سوريا"، لكنه لم يذكر تفاصيل. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T22:52+0000
2026-01-27T22:52+0000
2026-01-27T22:52+0000
ترامب
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg
وتأتي تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بعد ساعات من تحدثه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.وفي وقت سابق/ الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي، إنه أجرى "محادثة رائعة" مع نظيره السوري أحمد الشرع، في تصريح أدلى به للصحفيين في واشنطن.من جهتها، أعلنت الرئاسة السورية أن ترامب أكد، خلال اتصاله بالشرع، دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة موحدة وقوية.وقالت الرئاسة إن ترامب رحب باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا إياه خطوة مفصلية على طريق إنهاء النزاع، كما أشاد بالتفاهمات المتعلقة بدمج القوى العسكرية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية، ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.وتبذل واشنطن جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية، وكانت حليف واشنطن الأبرز في سوريا، والشرع الذي أصبح الآن شريكها المفضل.
https://sarabic.ae/20260119/الشرع-وترامب-يؤكدان-هاتفيا-أهمية-الحفاظ-على-وحدة-سوريا-1109408433.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8dd75d145b7ca1c8aebe6141fa2779dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: نجحنا في حل مشكلة "هائلة" بالتعاون مع سوريا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه ووزير الخارجية ماركو روبيو "حلا مشكلة هائلة بالتعاون مع سوريا"، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتأتي تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بعد ساعات من تحدثه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وفي وقت سابق/ الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي، إنه أجرى "محادثة رائعة" مع نظيره السوري أحمد الشرع، في تصريح أدلى به للصحفيين في واشنطن.
من جهتها، أعلنت الرئاسة السورية أن ترامب أكد، خلال اتصاله بالشرع
، دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة موحدة وقوية.
وقالت الرئاسة إن ترامب رحب باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا إياه خطوة مفصلية على طريق إنهاء النزاع، كما أشاد بالتفاهمات المتعلقة بدمج القوى العسكرية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية، ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
وتبذل واشنطن جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية، وكانت حليف واشنطن الأبرز في سوريا، والشرع الذي أصبح الآن شريكها المفضل.