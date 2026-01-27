روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا 1.2 إم" عام 2035

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/روسيا-تخطط-لإطلاق-أول-صاروخ-أنغارا-12-إم-عام-2035-1109681668.html
روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا 1.2 إم" عام 2035
روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا 1.2 إم" عام 2035
سبوتنيك عربي
أعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، عن التخطيط لأول رحلة تجريبية لصاروخ "أنغارا" الثقيل، الذي يتمتع... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T09:44+0000
2026-01-27T09:44+0000
روسيا
علوم
روسكوسموس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0c/1087924453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6b7e1d37f3935490a937dbc477b7628.jpg
ووفقًا لعرضٍ قدّمه بارانوف في الجلسة العامة لسلسلة قراءات سيرغي كوروليف الأكاديمية التذكارية في مجال رواد الفضاء، من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للمرحلة العلوية الثقيلة التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين على متن صاروخ "أنغارا"، خلال الفترة 2030-2031 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.وتُجهز المرحلة العلوية التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين بمحرك "آر دي - 0146"، ويمكن إعادة تشغيله حتى 5 مرات أثناء الطيران.كما أعلن بارانوف، عن خطة لإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-5" في نهاية مارس/ آذار 2026.وأردف: "وصلت أولى مركبات الإطلاق إلى قاعدة الإطلاق الفضائية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونحن بصدد التحضير لأول عملية إطلاق، ومن المتوقع أن تنطلق مبدئيًا في نهاية مارس (المقبل)".موسكو: إطلاق وحدات محطة الفضاء الروسية سيتم من قاعدة "بايكونور"
https://sarabic.ae/20251225/روسيا-تعلن-نجاح-إطلاق-صاروخ-سويوز-21أ-من-قاعدة-بليسيتسك-العسكرية-1108584273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0c/1087924453_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a4553ef0228251d32db50bfe0db9e92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم, روسكوسموس
روسيا, علوم, روسكوسموس

روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا 1.2 إم" عام 2035

09:44 GMT 27.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطلاق أول صاروخ طيران "أنغارا-أ 5" وانفضال المرحلة العليا لأوريون
طلاق أول صاروخ طيران أنغارا-أ 5 وانفضال المرحلة العليا لأوريون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، عن التخطيط لأول رحلة تجريبية لصاروخ "أنغارا" الثقيل، الذي يتمتع بقدرة رفع كبيرة تعمل بالهيدروجين خلال الفترة 2030-2031.
ووفقًا لعرضٍ قدّمه بارانوف في الجلسة العامة لسلسلة قراءات سيرغي كوروليف الأكاديمية التذكارية في مجال رواد الفضاء، من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للمرحلة العلوية الثقيلة التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين على متن صاروخ "أنغارا"، خلال الفترة 2030-2031 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.
وتُجهز المرحلة العلوية التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين بمحرك "آر دي - 0146"، ويمكن إعادة تشغيله حتى 5 مرات أثناء الطيران.
لحظة إطلاق صاروخ سويوز -2.1 إيه بنجاح من قاعدة بايكونور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أي" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية - الدفاع الروسية
25 ديسمبر 2025, 22:26 GMT

وأُعلن سابقًا أن إنتاج النموذج الأولي من "أنغارا" للطيران في المرحلة العلوية الجديدة، التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين، من المتوقع أن يبدأ في عام 2028.

كما أعلن بارانوف، عن خطة لإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-5" في نهاية مارس/ آذار 2026.

وأضاف بارانوف: "سويوز-5" مركبة حديثة نسبيًا، مصممة لتكون مركبة فائقة الثقل بنفس تصميم المركبات فائقة الثقل المستخدمة خلال السنوات الخمس إلى السبع الماضية".

وأردف: "وصلت أولى مركبات الإطلاق إلى قاعدة الإطلاق الفضائية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونحن بصدد التحضير لأول عملية إطلاق، ومن المتوقع أن تنطلق مبدئيًا في نهاية مارس (المقبل)".
موسكو: إطلاق وحدات محطة الفضاء الروسية سيتم من قاعدة "بايكونور"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала