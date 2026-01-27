https://sarabic.ae/20260127/روسيا-تخطط-لإطلاق-أول-صاروخ-أنغارا-12-إم-عام-2035-1109681668.html
روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا 1.2 إم" عام 2035
أعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، عن التخطيط لأول رحلة تجريبية لصاروخ "أنغارا" الثقيل، الذي يتمتع...
ووفقًا لعرضٍ قدّمه بارانوف في الجلسة العامة لسلسلة قراءات سيرغي كوروليف الأكاديمية التذكارية في مجال رواد الفضاء، من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للمرحلة العلوية الثقيلة التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين على متن صاروخ "أنغارا"، خلال الفترة 2030-2031 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.وتُجهز المرحلة العلوية التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين بمحرك "آر دي - 0146"، ويمكن إعادة تشغيله حتى 5 مرات أثناء الطيران.كما أعلن بارانوف، عن خطة لإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-5" في نهاية مارس/ آذار 2026.وأردف: "وصلت أولى مركبات الإطلاق إلى قاعدة الإطلاق الفضائية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونحن بصدد التحضير لأول عملية إطلاق، ومن المتوقع أن تنطلق مبدئيًا في نهاية مارس (المقبل)".موسكو: إطلاق وحدات محطة الفضاء الروسية سيتم من قاعدة "بايكونور"
أعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، عن التخطيط لأول رحلة تجريبية لصاروخ "أنغارا" الثقيل، الذي يتمتع بقدرة رفع كبيرة تعمل بالهيدروجين خلال الفترة 2030-2031.
ووفقًا لعرضٍ قدّمه بارانوف في الجلسة العامة لسلسلة قراءات سيرغي كوروليف الأكاديمية التذكارية في مجال رواد الفضاء، من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للمرحلة العلوية الثقيلة التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين على متن صاروخ "أنغارا"، خلال الفترة 2030-2031 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.
وتُجهز المرحلة العلوية التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين بمحرك "آر دي - 0146"، ويمكن إعادة تشغيله حتى 5 مرات أثناء الطيران.
وأُعلن سابقًا أن إنتاج النموذج الأولي من "أنغارا" للطيران في المرحلة العلوية الجديدة، التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين، من المتوقع أن يبدأ في عام 2028.
كما أعلن بارانوف، عن خطة لإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-5" في نهاية مارس/ آذار 2026.
وأضاف بارانوف: "سويوز-5" مركبة حديثة نسبيًا، مصممة لتكون مركبة فائقة الثقل بنفس تصميم المركبات فائقة الثقل المستخدمة خلال السنوات الخمس إلى السبع الماضية".
وأردف: "وصلت أولى مركبات الإطلاق إلى قاعدة الإطلاق الفضائية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونحن بصدد التحضير لأول عملية إطلاق، ومن المتوقع أن تنطلق مبدئيًا في نهاية مارس (المقبل)".