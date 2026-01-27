https://sarabic.ae/20260127/عراك-في-مركز-تجنيد-بأوكرانيا-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-ضد-عمليات-التعبئة-1109702988.html
عراك في مركز تجنيد بأوكرانيا وسط تصاعد الاحتجاجات ضد عمليات التعبئة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع شجار وعراك في مكتب التجنيد بمدينة فينيتسا غربي أوكرانيا. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في تقرير انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "وقوع شجار في فينيتسا بين ممثل لمركز التجنيد الإقليمي (التسمية الرسمية لمكاتب التجنيد في أوكرانيا) وأحد المارة".من جانبه، ادعى مركز التجنيد الإقليمي في مقاطعة فينيتسا أن الرجل رفض "الامتثال للمتطلبات القانونية" للعسكريين وأبدى عدوانية.وفي المقابل، يقاوم الرجال في سن الخدمة العسكرية بكل الوسائل المتاحة، سواء بالهروب غير القانوني من البلاد، أو إضرام النار في مكاتب التجنيد، أو الاختباء في المنازل وتجنب الخروج إلى الشوارع.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع شجار وعراك في مكتب التجنيد بمدينة فينيتسا غربي أوكرانيا.
وجاء في تقرير انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "وقوع شجار في فينيتسا بين ممثل لمركز التجنيد الإقليمي (التسمية الرسمية لمكاتب التجنيد في أوكرانيا) وأحد المارة".
ويظهر في الفيديو الذي انتشر كـ"النار في الهشيم"، رجلا يرتدي الزي العسكري وهو يطارد رجلاً في الشارع، بينما يحاول الأخير الدفاع عن نفسه. بعد ذلك، قام موظف التجنيد بمساعدة رجل آخر هرع إليه بطرح الشخص المطلوب للخدمة العسكرية أرضا.
من جانبه، ادعى مركز التجنيد الإقليمي في مقاطعة فينيتسا أن الرجل رفض "الامتثال للمتطلبات القانونية
" للعسكريين وأبدى عدوانية.
وجاء في بيان المركز عبر منصات التواصل الإجتماعي: "بدأ الرجل بالصراخ بصوت عالٍ لجذب انتباه المارة، مما أدى إلى تجمع أشخاص غرباء حاولوا بدورهم إلحاق أذى جسدي بالعسكريين... تم فتح تحقيق داخلي لتقييم تصرفات جميع المشاركين من الناحية القانونية".
22 ديسمبر 2025, 08:52 GMT
يُذكر أن مقاطع فيديو "التعبئة القسرية" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية منتشرة على نطاق واسع في الإنترنت، حيث تظهر هذه التسجيلات ممثلي مكاتب التجنيد وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالباً ما يترافق ذلك مع ضرب المحتجزين.
وفي المقابل، يقاوم الرجال في سن الخدمة العسكرية بكل الوسائل المتاحة
، سواء بالهروب غير القانوني من البلاد، أو إضرام النار في مكاتب التجنيد، أو الاختباء في المنازل وتجنب الخروج إلى الشوارع.