عراك في مركز تجنيد بأوكرانيا وسط تصاعد الاحتجاجات ضد عمليات التعبئة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/عراك-في-مركز-تجنيد-بأوكرانيا-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-ضد-عمليات-التعبئة-1109702988.html
عراك في مركز تجنيد بأوكرانيا وسط تصاعد الاحتجاجات ضد عمليات التعبئة
عراك في مركز تجنيد بأوكرانيا وسط تصاعد الاحتجاجات ضد عمليات التعبئة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع شجار وعراك في مكتب التجنيد بمدينة فينيتسا غربي أوكرانيا. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T17:22+0000
2026-01-27T17:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f29c9118b4c3569d7cf346fb19d06cdb.jpg
وجاء في تقرير انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "وقوع شجار في فينيتسا بين ممثل لمركز التجنيد الإقليمي (التسمية الرسمية لمكاتب التجنيد في أوكرانيا) وأحد المارة".من جانبه، ادعى مركز التجنيد الإقليمي في مقاطعة فينيتسا أن الرجل رفض "الامتثال للمتطلبات القانونية" للعسكريين وأبدى عدوانية.وفي المقابل، يقاوم الرجال في سن الخدمة العسكرية بكل الوسائل المتاحة، سواء بالهروب غير القانوني من البلاد، أو إضرام النار في مكاتب التجنيد، أو الاختباء في المنازل وتجنب الخروج إلى الشوارع.
https://sarabic.ae/20260123/إعلام-إطلاق-نار-على-موظفي-مكتب-التجنيد-العسكري-في-مقاطعة-أوكرانية-واعتقال-المنفذ-1109572154.html
https://sarabic.ae/20251222/أسير-أوكراني-نظام-كييف-يزج-المجندين-قسرا-على-الجبهات-الساخنة-بعد-وعود-بالـخطوط-الخلفية-1108452352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727748aef3ce8e2490577027b834f588.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

عراك في مركز تجنيد بأوكرانيا وسط تصاعد الاحتجاجات ضد عمليات التعبئة

17:22 GMT 27.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع شجار وعراك في مكتب التجنيد بمدينة فينيتسا غربي أوكرانيا.
وجاء في تقرير انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "وقوع شجار في فينيتسا بين ممثل لمركز التجنيد الإقليمي (التسمية الرسمية لمكاتب التجنيد في أوكرانيا) وأحد المارة".
ويظهر في الفيديو الذي انتشر كـ"النار في الهشيم"، رجلا يرتدي الزي العسكري وهو يطارد رجلاً في الشارع، بينما يحاول الأخير الدفاع عن نفسه. بعد ذلك، قام موظف التجنيد بمساعدة رجل آخر هرع إليه بطرح الشخص المطلوب للخدمة العسكرية أرضا.
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
إعلام: إطلاق نار على موظفي مكتب التجنيد العسكري في مقاطعة أوكرانية واعتقال المنفذ
23 يناير, 20:45 GMT
من جانبه، ادعى مركز التجنيد الإقليمي في مقاطعة فينيتسا أن الرجل رفض "الامتثال للمتطلبات القانونية" للعسكريين وأبدى عدوانية.

وجاء في بيان المركز عبر منصات التواصل الإجتماعي: "بدأ الرجل بالصراخ بصوت عالٍ لجذب انتباه المارة، مما أدى إلى تجمع أشخاص غرباء حاولوا بدورهم إلحاق أذى جسدي بالعسكريين... تم فتح تحقيق داخلي لتقييم تصرفات جميع المشاركين من الناحية القانونية".

أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"
22 ديسمبر 2025, 08:52 GMT
يُذكر أن مقاطع فيديو "التعبئة القسرية" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية منتشرة على نطاق واسع في الإنترنت، حيث تظهر هذه التسجيلات ممثلي مكاتب التجنيد وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالباً ما يترافق ذلك مع ضرب المحتجزين.
وفي المقابل، يقاوم الرجال في سن الخدمة العسكرية بكل الوسائل المتاحة، سواء بالهروب غير القانوني من البلاد، أو إضرام النار في مكاتب التجنيد، أو الاختباء في المنازل وتجنب الخروج إلى الشوارع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала