لافروف يلتقي بسفراء رابطة الدول المستقلة ويناقش قضايا الأجندة الدولية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف التقى اليوم بسفراء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة حيث ناقش المجتمعون الأجندة
وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي تم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني: "تبادل المشاركون في اللقاء وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، ولخصوا نتائج التعاون المتعدد الأطراف ضمن هيئات التكامل الأوراسي في عام 2025".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلدان رابطة الدول المستقلة، تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب مع دور تنسيقي للأمم المتحدة.رابطة الدول المستقلة هي منظمة إقليمية حكومية دولية تأسست في 8 كانون الأول/ديسمبر 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بهدف التعاون بين الدول الأعضاء، والأعضاء المؤسسون والحاليون هم، روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأذربيجان ومولدافيا.وتحظى تركمانستان بصفة "مراقب دائم محايد" بالرابطة.
لافروف يلتقي بسفراء رابطة الدول المستقلة ويناقش قضايا الأجندة الدولية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف التقى اليوم بسفراء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة حيث ناقش المجتمعون الأجندة الدولية واجروا تقييمًا للتعاون ضمن الرابطة لعام 2025.
وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي تم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني: "تبادل المشاركون في اللقاء وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، ولخصوا نتائج التعاون المتعدد الأطراف ضمن هيئات التكامل الأوراسي في عام 2025".
وأضاف البيان: "تم تحديد الأهداف القصيرة المدى، بما في ذلك تعزيز التنسيق في السياسات الخارجية، وتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وضمان الأمن الإقليمي".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلدان رابطة الدول المستقلة، تدعو إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
مع دور تنسيقي للأمم المتحدة.
وقال بوتين في اجتماع غير رسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة، بالإجماع، إلى إقامة نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، مع دور تنسيقي للأمم المتحدة".
رابطة الدول المستقلة هي منظمة إقليمية حكومية دولية تأسست في 8 كانون الأول/ديسمبر 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بهدف التعاون بين الدول الأعضاء، والأعضاء المؤسسون والحاليون هم، روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأذربيجان ومولدافيا.
وتحظى تركمانستان بصفة "مراقب دائم محايد" بالرابطة.