مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/مسؤول-أمريكي-واشنطن-مستعدة-للتعاون-إذا-رغبت-طهران-في-التواصل-معها-1109673020.html
مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها
مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها
سبوتنيك عربي
صرّح مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية "مستعدة للتعاون إذا رغبت إيران في التواصل معها"، على حد قوله. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T05:05+0000
2026-01-27T05:05+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
جاء هذا التصريح، في الوقت الذي ​تسعى ‌فيه الولايات المتحدة للضغط على طهران.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا ​يضطر لاستخدامه، مجددًا تحذيراته لطهران بشأن المتظاهرين واستئناف برنامجها النووي.وكان ترامب هدد مرارا بالتدخل "إذا ​واصلت إيران قتل المحتجين"، على حد قوله، لكن منذ ذلك الحين، تراجعت حدة المظاهرات التي عمّت البلاد. وقال الرئيس الأمريكي إنه تم إبلاغه بأن ‌"عمليات القتل قد انخفضت"، وإنه يعتقد أن طهران ‌"لا تعتزم في الوقت الحالي إعدام سجناء".وأجمع مسؤولان أمريكيان بالقول لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، إن "حاملة طائرات أمريكية وسفنا حربية داعمة ‌وصلت إلى الشرق الأوسط، وهو ما يعزز قدرات ترامب على الدفاع عن القوات الأمريكية، أو ربما شن عمل عسكري ضد إيران".ولكن الجيش الأمريكي حشد قواته بشكل كبير، في العام الماضي، قبل الضربات التي شنها في ​يونيو/ حزيران 2025، على منشآت نووية إيرانية.وقال مسؤول إيراني كبير، يوم الجمعة الماضية، إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم "على أنه حرب شاملة علينا".
https://sarabic.ae/20260126/ترامب-إيران-تريد-الاتفاق-بعد-وصول-الأسطول-الأمريكي-إلى-المنطقة-1109669795.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها

05:05 GMT 27.01.2026
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
صرّح مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية "مستعدة للتعاون إذا رغبت إيران في التواصل معها"، على حد قوله.
جاء هذا التصريح، في الوقت الذي ​تسعى ‌فيه الولايات المتحدة للضغط على طهران.

وقال المسؤول للصحفيين، ردًا على ‌سؤال عن الشروط التي يتعين ​على إيران الوفاء بها لإجراء المفاوضات: "أعتقد أنهم يعرفون الشروط.. إنهم على علم بالشروط".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا ​يضطر لاستخدامه، مجددًا تحذيراته لطهران بشأن المتظاهرين واستئناف برنامجها النووي.
وكان ترامب هدد مرارا بالتدخل "إذا ​واصلت إيران قتل المحتجين"، على حد قوله، لكن منذ ذلك الحين، تراجعت حدة المظاهرات التي عمّت البلاد. وقال الرئيس الأمريكي إنه تم إبلاغه بأن ‌"عمليات القتل قد انخفضت"، وإنه يعتقد أن طهران ‌"لا تعتزم في الوقت الحالي إعدام سجناء".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
ترامب: إيران تريد الاتفاق بعد وصول الأسطول الأمريكي إلى المنطقة
أمس, 21:25 GMT
وأجمع مسؤولان أمريكيان بالقول لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، إن "حاملة طائرات أمريكية وسفنا حربية داعمة ‌وصلت إلى الشرق الأوسط، وهو ما يعزز قدرات ترامب على الدفاع عن القوات الأمريكية، أو ربما شن عمل عسكري ضد إيران".

وكان الجيش الأمريكي دفع بقوات في الماضي إلى ​المنطقة في أوقات شهدت توترًا متزايدًا، وهي تحركات كانت دفاعية في الغالب.

ولكن الجيش الأمريكي حشد قواته بشكل كبير، في العام الماضي، قبل الضربات التي شنها في ​يونيو/ حزيران 2025، على منشآت نووية إيرانية.
وقال مسؤول إيراني كبير، يوم الجمعة الماضية، إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم "على أنه حرب شاملة علينا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала