مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها

مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها

جاء هذا التصريح، في الوقت الذي ​تسعى ‌فيه الولايات المتحدة للضغط على طهران.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا ​يضطر لاستخدامه، مجددًا تحذيراته لطهران بشأن المتظاهرين واستئناف برنامجها النووي.وكان ترامب هدد مرارا بالتدخل "إذا ​واصلت إيران قتل المحتجين"، على حد قوله، لكن منذ ذلك الحين، تراجعت حدة المظاهرات التي عمّت البلاد. وقال الرئيس الأمريكي إنه تم إبلاغه بأن ‌"عمليات القتل قد انخفضت"، وإنه يعتقد أن طهران ‌"لا تعتزم في الوقت الحالي إعدام سجناء".وأجمع مسؤولان أمريكيان بالقول لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، إن "حاملة طائرات أمريكية وسفنا حربية داعمة ‌وصلت إلى الشرق الأوسط، وهو ما يعزز قدرات ترامب على الدفاع عن القوات الأمريكية، أو ربما شن عمل عسكري ضد إيران".ولكن الجيش الأمريكي حشد قواته بشكل كبير، في العام الماضي، قبل الضربات التي شنها في ​يونيو/ حزيران 2025، على منشآت نووية إيرانية.وقال مسؤول إيراني كبير، يوم الجمعة الماضية، إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم "على أنه حرب شاملة علينا".

