https://sarabic.ae/20260127/مسؤول-أمريكي-واشنطن-مستعدة-للتعاون-إذا-رغبت-طهران-في-التواصل-معها-1109673020.html
مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها
مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها
سبوتنيك عربي
صرّح مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية "مستعدة للتعاون إذا رغبت إيران في التواصل معها"، على حد قوله. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T05:05+0000
2026-01-27T05:05+0000
2026-01-27T05:05+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
جاء هذا التصريح، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للضغط على طهران.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، مجددًا تحذيراته لطهران بشأن المتظاهرين واستئناف برنامجها النووي.وكان ترامب هدد مرارا بالتدخل "إذا واصلت إيران قتل المحتجين"، على حد قوله، لكن منذ ذلك الحين، تراجعت حدة المظاهرات التي عمّت البلاد. وقال الرئيس الأمريكي إنه تم إبلاغه بأن "عمليات القتل قد انخفضت"، وإنه يعتقد أن طهران "لا تعتزم في الوقت الحالي إعدام سجناء".وأجمع مسؤولان أمريكيان بالقول لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، إن "حاملة طائرات أمريكية وسفنا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، وهو ما يعزز قدرات ترامب على الدفاع عن القوات الأمريكية، أو ربما شن عمل عسكري ضد إيران".ولكن الجيش الأمريكي حشد قواته بشكل كبير، في العام الماضي، قبل الضربات التي شنها في يونيو/ حزيران 2025، على منشآت نووية إيرانية.وقال مسؤول إيراني كبير، يوم الجمعة الماضية، إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم "على أنه حرب شاملة علينا".
https://sarabic.ae/20260126/ترامب-إيران-تريد-الاتفاق-بعد-وصول-الأسطول-الأمريكي-إلى-المنطقة-1109669795.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة للتعاون إذا رغبت طهران في التواصل معها
صرّح مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية "مستعدة للتعاون إذا رغبت إيران في التواصل معها"، على حد قوله.
جاء هذا التصريح، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للضغط على طهران.
وقال المسؤول للصحفيين، ردًا على سؤال عن الشروط التي يتعين على إيران الوفاء بها لإجراء المفاوضات: "أعتقد أنهم يعرفون الشروط.. إنهم على علم بالشروط".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي"
يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، مجددًا تحذيراته لطهران بشأن المتظاهرين واستئناف برنامجها النووي.
وكان ترامب هدد مرارا بالتدخل "إذا واصلت إيران قتل المحتجين"، على حد قوله، لكن منذ ذلك الحين، تراجعت حدة المظاهرات التي عمّت البلاد. وقال الرئيس الأمريكي إنه تم إبلاغه بأن "عمليات القتل قد انخفضت"، وإنه يعتقد أن طهران "لا تعتزم في الوقت الحالي إعدام سجناء".
وأجمع مسؤولان أمريكيان بالقول لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، إن "حاملة طائرات أمريكية وسفنا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، وهو ما يعزز قدرات ترامب على الدفاع عن القوات الأمريكية، أو ربما شن عمل عسكري ضد إيران".
وكان الجيش الأمريكي دفع بقوات في الماضي إلى المنطقة في أوقات شهدت توترًا متزايدًا، وهي تحركات كانت دفاعية في الغالب.
ولكن الجيش الأمريكي حشد قواته بشكل كبير، في العام الماضي، قبل الضربات التي شنها في يونيو/ حزيران 2025، على منشآت نووية إيرانية.
وقال مسؤول إيراني كبير، يوم الجمعة الماضية، إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم "على أنه حرب شاملة علينا".