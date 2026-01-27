"رعد يناير"... صور أسطورية للحظات تحرير لينينغراد وفك الحصار عنها

عرض للألعاب النارية في لينينغراد احتفالا برفع الحصار عن المدينة بالكامل
فنانو مسرح لينينغراد كيروف للأوبرا والباليه، يقرأون افتتاحية صحيفة "لينينغرادسكايا برافدا" قبل عرض أوبرا "إيفان سوزانين"
فنانو مسرح لينينغراد كيروف للأوبرا والباليه، يقرأون افتتاحية صحيفة "لينينغرادسكايا برافدا" قبل عرض أوبرا "إيفان سوزانين"
جنود يجلسون حول طاولة تزيين كانت هي الشيء الوحيد الذي نجا من القرية المدمرة
جنود يجلسون حول طاولة تزيين كانت هي الشيء الوحيد الذي نجا من القرية المدمرة
صحن يحتوي على الخبز الذي كان يأكله الأهالي خلال الحصار، وبطاقات تموين الخبز من الحرب الوطنية العظمى في متحف تاريخ صناعة الخبز
صحن يحتوي على الخبز الذي كان يأكله الأهالي خلال الحصار، وبطاقات تموين الخبز من الحرب الوطنية العظمى في متحف تاريخ صناعة الخبز
صورة توثق قيام أهالي لينينغراد، بعد فك الحصار عن المدينة، بإخراج تمثال بطرس الأكبر من الملجأ، الذي تم وضعه فيه لحمايته
صورة توثق قيام أهالي لينينغراد، بعد فك الحصار عن المدينة، بإخراج تمثال بطرس الأكبر من الملجأ، الذي تم وضعه فيه لحمايته
شابة تعمل في أحد المصانع العسكرية في لينينغراد المحررة، والذي يقوم بتزويد الجبهة بالذخيرة
شابة تعمل في أحد المصانع العسكرية في لينينغراد المحررة، والذي يقوم بتزويد الجبهة بالذخيرة
صورة من متحف لينينغراد الحكومي للتاريخ، تظهر عوائق مضادة للدبابات منتشرة في شوارع المدينة
صورة من متحف لينينغراد الحكومي للتاريخ، تظهر عوائق مضادة للدبابات منتشرة في شوارع المدينة
سكان لينينغراد يقرأون الصحيفة الجديدة المعلقة في أحد شوارع المدينة
سكان لينينغراد يقرأون الصحيفة الجديدة المعلقة في أحد شوارع المدينة
سكان لينيغراد يقومون بإزالة السواتر من أمام منازلهم في شارع "سادوفايا" بعد فك الحصار عن المدينة، حيث يظهر مبنى "غوستيني دفور" على يسار الصورة
سكان لينيغراد يقومون بإزالة السواتر من أمام منازلهم في شارع "سادوفايا" بعد فك الحصار عن المدينة، حيث يظهر مبنى "غوستيني دفور" على يسار الصورة
لقطة توثق تشغيل أول قطار على طول خط سكة حديد "شليسلبورغ"، الذي أصبح "طريق النصر"، بعد رفع الحصار عن لينينغراد
لقطة توثق تشغيل أول قطار على طول خط سكة حديد "شليسلبورغ"، الذي أصبح "طريق النصر"، بعد رفع الحصار عن لينينغراد
نسخة طبق الأصل من لوحة "تحية في 27 يناير 1944"، من سلسلة "لينينغراد أثناء الحصار"، للفنان أليكسي فيدوروفيتش باخوموف، من مجموعة معرض "تريتياكوف" الحكومي
نسخة طبق الأصل من لوحة "تحية في 27 يناير 1944"، من سلسلة "لينينغراد أثناء الحصار"، للفنان أليكسي فيدوروفيتش باخوموف، من مجموعة معرض "تريتياكوف" الحكومي