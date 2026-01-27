"رعد يناير"... صور أسطورية للحظات تحرير لينينغراد وفك الحصار عنها

بعد 900 يوم من الجوع والحصار الكامل، نفضت مدينة لينينيغراد (سان بطرسبورغ) الروسية، قبل 82 عامًا، في الحرب الوطنية العظمى، عنها غبار الحرب وضمدت جراحها النازفة بعدما فقدت مليون قتيل. واختارفريق تحرير "سبوتنيك" صورًا مميزة لعملية "رعد يناير" الخاطفة، التي هزمت فيها القوات السوفيتية مجموعة جيوش الشمال، وكيف أسهم سكان المدينة بإعادة الحياة لها.