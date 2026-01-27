عربي
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
"رعد يناير"... صور أسطورية للحظات تحرير لينينغراد وفك الحصار عنها
"رعد يناير"... صور أسطورية للحظات تحرير لينينغراد وفك الحصار عنها
سبوتنيك عربي
بعد 900 يوم من الجوع والحصار الكامل، نفضت مدينة لينينيغراد (سان بطرسبورغ) الروسية، قبل 82 عامًا، في الحرب الوطنية العظمى، عنها غبار الحرب وضمدت جراحها النازفة... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T09:15+0000
2026-01-27T09:15+0000
وسائط متعددة
روسيا
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
حصار لينيغراد
صور
روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, حصار لينيغراد, صور
фото, روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, حصار لينيغراد, صور

"رعد يناير"... صور أسطورية للحظات تحرير لينينغراد وفك الحصار عنها

09:15 GMT 27.01.2026
تابعنا عبر
بعد 900 يوم من الجوع والحصار الكامل، نفضت مدينة لينينيغراد (سان بطرسبورغ) الروسية، قبل 82 عامًا، في الحرب الوطنية العظمى، عنها غبار الحرب وضمدت جراحها النازفة بعدما فقدت مليون قتيل. واختارفريق تحرير "سبوتنيك" صورًا مميزة لعملية "رعد يناير" الخاطفة، التي هزمت فيها القوات السوفيتية مجموعة جيوش الشمال، وكيف أسهم سكان المدينة بإعادة الحياة لها.
© Photo / Public domain

عرض للألعاب النارية في لينينغراد احتفالا برفع الحصار عن المدينة بالكامل

عرض للألعاب النارية في لينينغراد احتفالا برفع الحصار عن المدينة بالكامل - سبوتنيك عربي
1/11
© Photo / Public domain

عرض للألعاب النارية في لينينغراد احتفالا برفع الحصار عن المدينة بالكامل

© Sputnik . Yakov Khalip / الانتقال إلى بنك الصور

فنانو مسرح لينينغراد كيروف للأوبرا والباليه، يقرأون افتتاحية صحيفة "لينينغرادسكايا برافدا" قبل عرض أوبرا "إيفان سوزانين"

فنانو مسرح لينينغراد كيروف للأوبرا والباليه، يقرأون افتتاحية صحيفة &quot;لينينغرادسكايا برافدا&quot; قبل عرض أوبرا &quot;إيفان سوزانين&quot; - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Yakov Khalip
/
الانتقال إلى بنك الصور

فنانو مسرح لينينغراد كيروف للأوبرا والباليه، يقرأون افتتاحية صحيفة "لينينغرادسكايا برافدا" قبل عرض أوبرا "إيفان سوزانين"

© Sputnik . Galina Sanko / الانتقال إلى بنك الصور

جنود يجلسون حول طاولة تزيين كانت هي الشيء الوحيد الذي نجا من القرية المدمرة

جنود يجلسون حول طاولة تزيين كانت هي الشيء الوحيد الذي نجا من القرية المدمرة - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Galina Sanko
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود يجلسون حول طاولة تزيين كانت هي الشيء الوحيد الذي نجا من القرية المدمرة

© Sputnik . Alexey Varfolomeev / الانتقال إلى بنك الصور

صحن يحتوي على الخبز الذي كان يأكله الأهالي خلال الحصار، وبطاقات تموين الخبز من الحرب الوطنية العظمى في متحف تاريخ صناعة الخبز

صحن يحتوي على الخبز الذي كان يأكله الأهالي خلال الحصار، وبطاقات تموين الخبز من الحرب الوطنية العظمى في متحف تاريخ صناعة الخبز - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Alexey Varfolomeev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صحن يحتوي على الخبز الذي كان يأكله الأهالي خلال الحصار، وبطاقات تموين الخبز من الحرب الوطنية العظمى في متحف تاريخ صناعة الخبز

© Sputnik . David Trahtenberg / الانتقال إلى بنك الصور

صورة توثق قيام أهالي لينينغراد، بعد فك الحصار عن المدينة، بإخراج تمثال بطرس الأكبر من الملجأ، الذي تم وضعه فيه لحمايته

صورة توثق قيام أهالي لينينغراد، بعد فك الحصار عن المدينة، بإخراج تمثال بطرس الأكبر من الملجأ، الذي تم وضعه فيه لحمايته - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . David Trahtenberg
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة توثق قيام أهالي لينينغراد، بعد فك الحصار عن المدينة، بإخراج تمثال بطرس الأكبر من الملجأ، الذي تم وضعه فيه لحمايته

© Sputnik . Boris Kudoyarov / الانتقال إلى بنك الصور

شابة تعمل في أحد المصانع العسكرية في لينينغراد المحررة، والذي يقوم بتزويد الجبهة بالذخيرة

شابة تعمل في أحد المصانع العسكرية في لينينغراد المحررة، والذي يقوم بتزويد الجبهة بالذخيرة - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Boris Kudoyarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

شابة تعمل في أحد المصانع العسكرية في لينينغراد المحررة، والذي يقوم بتزويد الجبهة بالذخيرة

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من متحف لينينغراد الحكومي للتاريخ، تظهر عوائق مضادة للدبابات منتشرة في شوارع المدينة

 صورة من متحف لينينغراد الحكومي للتاريخ، تظهر عوائق مضادة للدبابات منتشرة في شوارع المدينة - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من متحف لينينغراد الحكومي للتاريخ، تظهر عوائق مضادة للدبابات منتشرة في شوارع المدينة

© Sputnik . Boris Kudoyarov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان لينينغراد يقرأون الصحيفة الجديدة المعلقة في أحد شوارع المدينة

 سكان لينينغراد يقرأون الصحيفة الجديدة المعلقة في أحد شوارع المدينة - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Boris Kudoyarov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان لينينغراد يقرأون الصحيفة الجديدة المعلقة في أحد شوارع المدينة

© Sputnik . Boris Losin / الانتقال إلى بنك الصور

سكان لينيغراد يقومون بإزالة السواتر من أمام منازلهم في شارع "سادوفايا" بعد فك الحصار عن المدينة، حيث يظهر مبنى "غوستيني دفور" على يسار الصورة

سكان لينيغراد يقومون بإزالة السواتر من أمام منازلهم في شارع &quot;سادوفايا&quot; بعد فك الحصار عن المدينة، حيث يظهر مبنى &quot;غوستيني دفور&quot; على يسار الصورة - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Boris Losin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان لينيغراد يقومون بإزالة السواتر من أمام منازلهم في شارع "سادوفايا" بعد فك الحصار عن المدينة، حيث يظهر مبنى "غوستيني دفور" على يسار الصورة

© Sputnik . Alexander Brodsky / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة توثق تشغيل أول قطار على طول خط سكة حديد "شليسلبورغ"، الذي أصبح "طريق النصر"، بعد رفع الحصار عن لينينغراد

لقطة توثق تشغيل أول قطار على طول خط سكة حديد &quot;شليسلبورغ&quot;، الذي أصبح &quot;طريق النصر&quot;، بعد رفع الحصار عن لينينغراد - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Alexander Brodsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة توثق تشغيل أول قطار على طول خط سكة حديد "شليسلبورغ"، الذي أصبح "طريق النصر"، بعد رفع الحصار عن لينينغراد

© Sputnik . Vladimir Vdovin / الانتقال إلى بنك الصور

نسخة طبق الأصل من لوحة "تحية في 27 يناير 1944"، من سلسلة "لينينغراد أثناء الحصار"، للفنان أليكسي فيدوروفيتش باخوموف، من مجموعة معرض "تريتياكوف" الحكومي

نسخة طبق الأصل من لوحة &quot;تحية في 27 يناير 1944&quot;، من سلسلة &quot;لينينغراد أثناء الحصار&quot;، للفنان أليكسي فيدوروفيتش باخوموف، من مجموعة معرض &quot;تريتياكوف&quot; الحكومي - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Vladimir Vdovin
/
الانتقال إلى بنك الصور

نسخة طبق الأصل من لوحة "تحية في 27 يناير 1944"، من سلسلة "لينينغراد أثناء الحصار"، للفنان أليكسي فيدوروفيتش باخوموف، من مجموعة معرض "تريتياكوف" الحكومي

