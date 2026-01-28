أكثر المدن تساقطا للثلوج في العالم

ممر عبر أكوام الثلج العالية، التي تحاوطه من الجانبين، في مدينة أوموري اليابانية.
صورة تظهر تساقط الثلوج في كامتشاتكي، حيث يظهر فيها شخص يقوم بإزالة الثلوج من أمام مدخل منزله بواسطة "مجرفة" .
صورة في الصباح الباكر، تظهر الثلوج التي تغطي أسطح المنازل، في مدينة الثلج، في الصين.
صورة داخل جامعة سيراكيوز، نيويورك، تظهر طفلة من على كرة ثلجية ضخمة، خلال فعاليات مهرجان الجامعة الشتوي.
قرية "آنس بنجامين" الجليدية، في كندا.
صورة تظهر الراقصين والموسيقيين خلال تساقط الثلج في شوارع "شامونيه"، فرنسا.
صورة تظهر عمل مكنسة الثلج، التي تقوم بتنظيف الشوارع.
قرية تيبا، منطقة "كيميروفو"، روسيا، حيث عمق الثلج وصل إلى متر واحد و80 سنتيمترا.
صورة تظهر فتاة وهي واقفة تحت مظلة أثناء تساقط الثلوج، وتقوم بالتقاط صورة، في مونتريال، كندا.
صورة تظهر آثار أقدام على الثلج، من أحد المارة، على شارع سكني بعد تساقط ما لا يقل عن 45 سنتمترا، من الثلج خلال الليل، في بوفالو، الولايات المتحدة الأمريكية.
يظهر في الصورة أحد الأشخاص وهو يقوم بإزالة الثلوج، عبر آلة بعد عاصفة ثلجية في نيوفاوندلاند ولابرادور، كندا.
مدينة "توياما" اليابانية بعد تساقط الثلوج.
صورة لامرأة في كومة من الثلج، بعد عاصفة ثلجية، في فالديز، ألاسكا.
