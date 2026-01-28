عربي
القوات الروسية تستهدف مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية – وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
أكثر المدن تساقطا للثلوج في العالم
أكثر المدن تساقطا للثلوج في العالم
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور لأكثر المدن تساقطا للثلوج، حيث تفاوتت سماكة الثلوج في هذه المدن بكميات مختلفة. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
أكثر المدن تساقطا للثلوج في العالم

07:43 GMT 28.01.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور لأكثر المدن تساقطا للثلوج، حيث تفاوتت سماكة الثلوج في هذه المدن بكميات مختلفة.
CC BY 2.0 / Søren Storm Hansen / Snow Walk

ممر عبر أكوام الثلج العالية، التي تحاوطه من الجانبين، في مدينة أوموري اليابانية.

ممر عبر أكوام الثلج العالية، التي تحاوطه من الجانبين، في مدينة أوموري اليابانية. - سبوتنيك عربي
1/13
CC BY 2.0 / Søren Storm Hansen / Snow Walk

ممر عبر أكوام الثلج العالية، التي تحاوطه من الجانبين، في مدينة أوموري اليابانية.

© Sputnik . Alexandr Piragis / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تساقط الثلوج في كامتشاتكي، حيث يظهر فيها شخص يقوم بإزالة الثلوج من أمام مدخل منزله بواسطة "مجرفة" .

صورة تظهر تساقط الثلوج في كامتشاتكي، حيث يظهر فيها شخص يقوم بإزالة الثلوج من أمام مدخل منزله بواسطة &quot;مجرفة&quot; . - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Alexandr Piragis
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تساقط الثلوج في كامتشاتكي، حيث يظهر فيها شخص يقوم بإزالة الثلوج من أمام مدخل منزله بواسطة "مجرفة" .

CC BY 2.0 / Chen Wu / Morning in China Snow Town

صورة في الصباح الباكر، تظهر الثلوج التي تغطي أسطح المنازل، في مدينة الثلج، في الصين.

صورة في الصباح الباكر، تظهر الثلوج التي تغطي أسطح المنازل، في مدينة الثلج، في الصين. - سبوتنيك عربي
3/13
CC BY 2.0 / Chen Wu / Morning in China Snow Town

صورة في الصباح الباكر، تظهر الثلوج التي تغطي أسطح المنازل، في مدينة الثلج، في الصين.

© AP Photo / Kevin Rivoli

صورة داخل جامعة سيراكيوز، نيويورك، تظهر طفلة من على كرة ثلجية ضخمة، خلال فعاليات مهرجان الجامعة الشتوي.

صورة داخل جامعة سيراكيوز، نيويورك، تظهر طفلة من على كرة ثلجية ضخمة، خلال فعاليات مهرجان الجامعة الشتوي. - سبوتنيك عربي
4/13
© AP Photo / Kevin Rivoli

صورة داخل جامعة سيراكيوز، نيويورك، تظهر طفلة من على كرة ثلجية ضخمة، خلال فعاليات مهرجان الجامعة الشتوي.

CC BY-SA 3.0 / Khayman / Village sur glace de l'Anse-à-Benjamin

قرية "آنس بنجامين" الجليدية، في كندا.

قرية &quot;آنس بنجامين&quot; الجليدية، في كندا. - سبوتنيك عربي
5/13
CC BY-SA 3.0 / Khayman / Village sur glace de l'Anse-à-Benjamin

قرية "آنس بنجامين" الجليدية، في كندا.

CC BY-SA 4.0 / Ben Meyer / Folk Celebrations in Chamonix (cropped image)

صورة تظهر الراقصين والموسيقيين خلال تساقط الثلج في شوارع "شامونيه"، فرنسا.

صورة تظهر الراقصين والموسيقيين خلال تساقط الثلج في شوارع &quot;شامونيه&quot;، فرنسا. - سبوتنيك عربي
6/13
CC BY-SA 4.0 / Ben Meyer / Folk Celebrations in Chamonix (cropped image)

صورة تظهر الراقصين والموسيقيين خلال تساقط الثلج في شوارع "شامونيه"، فرنسا.

CC BY-SA 3.0 / Tennen-Gas / Sapporo Tram

صورة تظهر عمل مكنسة الثلج، التي تقوم بتنظيف الشوارع.

صورة تظهر عمل مكنسة الثلج، التي تقوم بتنظيف الشوارع. - سبوتنيك عربي
7/13
CC BY-SA 3.0 / Tennen-Gas / Sapporo Tram

صورة تظهر عمل مكنسة الثلج، التي تقوم بتنظيف الشوارع.

CC BY-SA 3.0 / Staselnik / The village of Teba

قرية تيبا، منطقة "كيميروفو"، روسيا، حيث عمق الثلج وصل إلى متر واحد و80 سنتيمترا.

قرية تيبا، منطقة &quot;كيميروفو&quot;، روسيا، حيث عمق الثلج وصل إلى متر واحد و80 سنتيمترا. - سبوتنيك عربي
8/13
CC BY-SA 3.0 / Staselnik / The village of Teba

قرية تيبا، منطقة "كيميروفو"، روسيا، حيث عمق الثلج وصل إلى متر واحد و80 سنتيمترا.

© Getty Images / Andrej Ivanov

صورة تظهر فتاة وهي واقفة تحت مظلة أثناء تساقط الثلوج، وتقوم بالتقاط صورة، في مونتريال، كندا.

صورة تظهر فتاة وهي واقفة تحت مظلة أثناء تساقط الثلوج، وتقوم بالتقاط صورة، في مونتريال، كندا. - سبوتنيك عربي
9/13
© Getty Images / Andrej Ivanov

صورة تظهر فتاة وهي واقفة تحت مظلة أثناء تساقط الثلوج، وتقوم بالتقاط صورة، في مونتريال، كندا.

© AP Photo / Carolyn Thompson

صورة تظهر آثار أقدام على الثلج، من أحد المارة، على شارع سكني بعد تساقط ما لا يقل عن 45 سنتمترا، من الثلج خلال الليل، في بوفالو، الولايات المتحدة الأمريكية.

صورة تظهر آثار أقدام على الثلج، من أحد المارة، على شارع سكني بعد تساقط ما لا يقل عن 45 سنتمترا، من الثلج خلال الليل، في بوفالو، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
10/13
© AP Photo / Carolyn Thompson

صورة تظهر آثار أقدام على الثلج، من أحد المارة، على شارع سكني بعد تساقط ما لا يقل عن 45 سنتمترا، من الثلج خلال الليل، في بوفالو، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Getty Images / VCG/VCG

يظهر في الصورة أحد الأشخاص وهو يقوم بإزالة الثلوج، عبر آلة بعد عاصفة ثلجية في نيوفاوندلاند ولابرادور، كندا.

يظهر في الصورة أحد الأشخاص وهو يقوم بإزالة الثلوج، عبر آلة بعد عاصفة ثلجية في نيوفاوندلاند ولابرادور، كندا. - سبوتنيك عربي
11/13
© Getty Images / VCG/VCG

يظهر في الصورة أحد الأشخاص وهو يقوم بإزالة الثلوج، عبر آلة بعد عاصفة ثلجية في نيوفاوندلاند ولابرادور، كندا.

CC BY-SA 2.0 / つだ / snow

مدينة "توياما" اليابانية بعد تساقط الثلوج.

مدينة &quot;توياما&quot; اليابانية بعد تساقط الثلوج. - سبوتنيك عربي
12/13
CC BY-SA 2.0 / つだ / snow

مدينة "توياما" اليابانية بعد تساقط الثلوج.

© Photo / Public domain/Phinney S. Hunt

صورة لامرأة في كومة من الثلج، بعد عاصفة ثلجية، في فالديز، ألاسكا.

صورة لامرأة في كومة من الثلج، بعد عاصفة ثلجية، في فالديز، ألاسكا. - سبوتنيك عربي
13/13
© Photo / Public domain/Phinney S. Hunt

صورة لامرأة في كومة من الثلج، بعد عاصفة ثلجية، في فالديز، ألاسكا.

