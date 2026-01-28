أكثر المدن تساقطا للثلوج في العالم

© AP Photo / Carolyn Thompson

صورة تظهر آثار أقدام على الثلج، من أحد المارة، على شارع سكني بعد تساقط ما لا يقل عن 45 سنتمترا، من الثلج خلال الليل، في بوفالو، الولايات المتحدة الأمريكية.