إعلام: السويد تجري مفاوضات مع بريطانيا وفرنسا بشأن "مظلة نووية"
إعلام: السويد تجري مفاوضات مع بريطانيا وفرنسا بشأن "مظلة نووية"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يجري مفاوضات مع بريطانيا وفرنسا بشأن حماية المملكة باستخدام "مظلتهما النووية". 28.01.2026
ونقلت صحيفة "تلغراف" عن كريسترسون قوله: "نحن نجري حاليًا مفاوضات مع كل من فرنسا وبريطانيا. وهي ليست محددة للغاية حتى الآن، والأسلحة النووية الفرنسية هي اختراع فرنسي حصري، لكن فرنسا تُظهر أيضًا انفتاحًا على المناقشات مع دول أخرى".وأضاف كريسترسون أن السويد لا ترى، في الوقت الحالي، ضرورة لنشر أسلحة نووية على أراضيها.وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية للصحيفة أن رئيس الوزراء كير ستارمر ناقش مع كريسترسون مقترح "المظلة النووية".وأشارت الصحيفة إلى أن السويد، بصفتها عضوًا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تتمتع بالفعل بالحماية في شكل الأسلحة النووية للدول الأخرى الأعضاء في الحلف، إلا أن الرغبة في الحصول على مساعدة بريطانيا وفرنسا تشير إلى أمل المملكة في تقليل الاعتماد على الأسلحة النووية الأمريكية.وكان الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته قد دعا الاتحاد الأوروبي، خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلى التوقف عن الحلم بقدرة الاتحاد على حماية نفسه دون الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية "المظلة النووية" الأمريكية لأوروبا.
