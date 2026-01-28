https://sarabic.ae/20260128/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-خطورة-تنفيذ-خطة-إي-1-على-مجمل-الأوضاع-1109725646.html

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة "إي 1" على مجمل الأوضاع

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة أن الإعلان الأخير عن البدء في بناء طريق التفافي حول مدينة العيزرية (المعروفة أيضا... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T12:28+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102757617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f76cb165bd1ca6c5379272f9d160482a.jpg

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن هذه السياسة الإسرائيلية المتواصلة تشكل "حرباً" على الشعب الفلسطيني، وستقوض كل الجهود الدولية الهادفة إلى احتواء التصعيد ووقف العنف، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الخطوات العدوانية.وأشار إلى أن هذه الخطة تتوافق مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في وقت سابق، أن نحو 33 ألف لاجئ فلسطيني لا يزالون نازحين قسراً شمالي الضفة الغربية.وأكدت "أونروا" أنها تواصل عملها رغم التحديات القائمة، مطالبة بالسماح للاجئين بالعودة إلى منازلهم، واستئناف خدمات الوكالة داخل المخيمات.واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، تزامنًا مع اقتحام آخر لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثّف.وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر، بأن "القوات الإسرائيلية نفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من الأحياء، وأقامت حواجز عسكرية مؤقتة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين".وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حيّد خلال عام 2025، في الضفة الغربية، 230 فلسطينيًا واعتقل 7400 آخرين.

أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية