المستشار الألماني يستبعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل 2027
المستشار الألماني يستبعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل 2027
استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، االأربعاء، إمكانية انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي قبل يناير/كانون الثاني 2027، مشيرًا إلى أن تحقيق معايير
وقال ميرتس، في تصريحات نقلتها صحيفة "دي تسايت" الألمانية، عقب مشاورات مع قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي: "الانضمام (لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي –) في الأول من يناير/كانون الثاني 2027 مستبعد. هذا ببساطة مستحيل".وأوضح أن أي دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تستوفي أولًا ما يُعرف بمعايير كوبنهاغن، وهو مسار يستغرق عادة عدة سنوات.وأضاف: "يمكننا تقريب أوكرانيا تدريجيًا من الاتحاد الأوروبي. هذا ممكن دائمًا، لكن مثل هذا الانضمام السريع غير واقعي ببساطة"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.كما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد قبل عام 2030، لكن الكلمة الحاسمة تعود إلى المجر. ووفقًا له، فإن انضمام أوكرانيا إلى التكتل سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد المجري.كما أكد أوربان أن الاتحاد الأوروبي لا يريد مساعدة أوكرانيا، بل يسعى إلى استعمارها وإجبار كييف على مواصلة النزاع، معتبرًا ذلك أحد أساليب الاستعمار.وشدد على أن المجر مع الاتحاد الأوروبي، لكنها ضد التسريع في اندماج أوكرانيا الأوروبي، وأن كييف لن تنضم إلى التكتل أبدًا من دون موافقة بودابست.وفي وقت سابق، طالب فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بقبول أوكرانيا عضوًا في عام 2027، مشيرًا إلى رغبته في إدراج "تاريخ محدد" في اتفاق "إنهاء الحرب".
كما أكد أوربان أن الاتحاد الأوروبي لا يريد مساعدة أوكرانيا، بل يسعى إلى استعمارها وإجبار كييف على مواصلة النزاع، معتبرًا ذلك أحد أساليب الاستعمار.
