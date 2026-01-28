المستشار الألماني يستبعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل 2027

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية?
09:17 GMT
34 د
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر?
12:03 GMT
27 د
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان?
17:51 GMT
9 د
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز?
19:00 GMT
29 د
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر?
10:03 GMT
27 د
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب?
11:03 GMT
29 د
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه?
11:33 GMT
13 د
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي?
12:42 GMT
18 د
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية?
13:03 GMT
29 د
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا?
13:33 GMT
19 د
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة?
13:53 GMT
7 د
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة?
17:03 GMT
16 د
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
المستشار الألماني يستبعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل 2027
استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، االأربعاء، إمكانية انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي قبل يناير/كانون الثاني 2027، مشيرًا إلى أن تحقيق معايير...
وقال ميرتس، في تصريحات نقلتها صحيفة "دي تسايت" الألمانية، عقب مشاورات مع قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي: "الانضمام (لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي –) في الأول من يناير/كانون الثاني 2027 مستبعد. هذا ببساطة مستحيل".وأوضح أن أي دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تستوفي أولًا ما يُعرف بمعايير كوبنهاغن، وهو مسار يستغرق عادة عدة سنوات.وأضاف: "يمكننا تقريب أوكرانيا تدريجيًا من الاتحاد الأوروبي. هذا ممكن دائمًا، لكن مثل هذا الانضمام السريع غير واقعي ببساطة"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.كما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد قبل عام 2030، لكن الكلمة الحاسمة تعود إلى المجر. ووفقًا له، فإن انضمام أوكرانيا إلى التكتل سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد المجري.وشدد على أن المجر مع الاتحاد الأوروبي، لكنها ضد التسريع في اندماج أوكرانيا الأوروبي، وأن كييف لن تنضم إلى التكتل أبدًا من دون موافقة بودابست.وفي وقت سابق، طالب فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بقبول أوكرانيا عضوًا في عام 2027، مشيرًا إلى رغبته في إدراج "تاريخ محدد" في اتفاق "إنهاء الحرب".
استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، االأربعاء، إمكانية انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي قبل يناير/كانون الثاني 2027، مشيرًا إلى أن تحقيق معايير كوبنهاغن يستغرق عدة سنوات.
وقال ميرتس، في تصريحات نقلتها صحيفة "دي تسايت" الألمانية، عقب مشاورات مع قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي: "الانضمام (لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي –) في الأول من يناير/كانون الثاني 2027 مستبعد. هذا ببساطة مستحيل".
وأوضح أن أي دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تستوفي أولًا ما يُعرف بمعايير كوبنهاغن، وهو مسار يستغرق عادة عدة سنوات.
وأضاف: "يمكننا تقريب أوكرانيا تدريجيًا من الاتحاد الأوروبي. هذا ممكن دائمًا، لكن مثل هذا الانضمام السريع غير واقعي ببساطة"، على حد قوله.
وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد قبل عام 2030، لكن الكلمة الحاسمة تعود إلى المجر. ووفقًا له، فإن انضمام أوكرانيا إلى التكتل سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد المجري.
كما أكد أوربان أن الاتحاد الأوروبي لا يريد مساعدة أوكرانيا، بل يسعى إلى استعمارها وإجبار كييف على مواصلة النزاع، معتبرًا ذلك أحد أساليب الاستعمار.
وشدد على أن المجر مع الاتحاد الأوروبي، لكنها ضد التسريع في اندماج أوكرانيا الأوروبي، وأن كييف لن تنضم إلى التكتل أبدًا من دون موافقة بودابست.
وفي وقت سابق، طالب فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بقبول أوكرانيا عضوًا في عام 2027، مشيرًا إلى رغبته في إدراج "تاريخ محدد" في اتفاق "إنهاء الحرب".
