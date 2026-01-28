https://sarabic.ae/20260128/ترامب-إنجازاتي-السياسية-تجعل-الناس-يبكون-1109711759.html

ترامب: إنجازاتي السياسية تجعل الناس يبكون

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في أيوا، أن إنجازاته السياسية جعلت بعض الحضور يبكون، مشيرًا إلى إمكانية ترشحه للرئاسة مرة أخرى في انتخابات...

وقال خلال التجمع الانتخابي في ولاية أيوا: "لقد غادرت لتوي مجموعة رائعة من الناس في أيوا. نصفهم بكوا أثناء حديثهم معي. لا أعتقد أنهم يبكون لأنني أقوم بعملي بشكل سيء… بل بكوا لأنني أقوم بعملي على نحو جيد!"وأضاف ترامب: "كانوا يقولون: 'سيدي، لقد أعدت لنا بلادنا!'، كانوا يبكون ويستمرون في البكاء". وأوضح أن امرأة واحدة احتضنته، وأسندت رأسها على كتفه وبدأت بالبكاء.وأشار الرئيس: "وكانت دموعها تسيل على بدلتي الجميلة. تحققت من الأمر – المكياج كان في كل مكان! وماذا علي أن أفعل؟ الآن سأتورط في مشكلة".وتطرق ترامب إلى موضوع المجاملة للنساء، وقال: "أين هي؟ أوه، إنها جميلة جدًا! لا يُسمح لي الآن بالقول هذا! إذا قلت إن المرأة جميلة، فهذا نهاية مسيرتك السياسية. لكنها جميلة!" وأضاف أن المرأة التي دعاها إلى المسرح كانت مديرة في أحد مطاعم أيوا وشكرته على إلغاء الضرائب على البقشيش.وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ألمح ترامب مجددًا إلى احتمال ترشحه في انتخابات 2028: "لقد نجحنا بشكل رائع في المرة الثانية (انتخابات 2020). أعتقد أننا فزنا في المرة الثانية. ونجحنا أيضًا في المرة الثالثة. هل ينبغي أن نفعل ذلك للمرة الرابعة؟" وتلقى الحضور تصفيقًا حادًا وهتافات.وكان ترامب قد أشار سابقًا إلى وجود "لوحة قوية من المرشحين الجمهوريين" لخلافته، مضيفًا أسماء أعضاء حكومته المحتملين: نائب الرئيس جي دي فانيس، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.يذكر أن الحزب الجمهوري سيحتاج إلى اختيار مرشح جديد للرئاسة قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2028، إذ يمكن لترامب أن يُنتخب لفترتين رئاسيتين فقط وفق الدستور الأمريكي.

