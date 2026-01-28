https://sarabic.ae/20260128/15-قتيلا-بينهم-نائب-في-تحطم-طائرة-في-كولومبيا-1109742238.html

15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا

15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام كولومبية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة كانت تقل 15 شخصًا في رحلة من كوكوتا إلى أوكانيا، بعد فقدان الاتصال بها مع مراقبة الحركة الجوية في... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T22:28+0000

2026-01-28T22:28+0000

2026-01-28T22:28+0000

كولومبيا

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109631822_4:0:850:476_1920x0_80_0_0_f750e94321033652e2c1dc471286f7d7.jpg

وذكرت إذاعة "كاراكول" أن الطائرة التابعة لشركة ساتينا، التي كانت تنفذ رحلة من كوكوتا إلى أوكانيا، وعلى متنها: 13 راكبًا واثنان من أفراد الطاقم، عُثر عليها محطمة، مؤكدة مصرع جميع من كانوا على متنها.وجاء في بيان نشرته الإذاعة على موقعها الإلكتروني: "أكد مركز التنسيق الموحد العثور على طائرة ساتينا التي فُقد الاتصال بها في وقت سابق اليوم. وقد تحطمت الطائرة في منطقة كوراسيكا، في الريف التابع لبلدية لا بلايا دي بيلين. كما يشير التقرير إلى عدم وجود ناجين".وكانت طائرة من طراز Beechcraft 1900، وتحمل رقم التسجيل HK4709، قد اختفت عن شاشات الرادار قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي، أثناء توجهها على خط كوكوتا – أوكانيا.وبحسب قائمة نشرتها وسائل إعلام محلية، كان من بين الركاب: النائب الكولومبي ديوخينيس كينتيرو، المرشح البرلماني كارلوس سالسيدو.

كولومبيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي