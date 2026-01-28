https://sarabic.ae/20260128/15-قتيلا-بينهم-نائب-في-تحطم-طائرة-في-كولومبيا-1109742238.html
15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا
أفادت وسائل إعلام كولومبية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة كانت تقل 15 شخصًا في رحلة من كوكوتا إلى أوكانيا، بعد فقدان الاتصال بها مع مراقبة الحركة الجوية في... 28.01.2026
وذكرت إذاعة "كاراكول" أن الطائرة التابعة لشركة ساتينا، التي كانت تنفذ رحلة من كوكوتا إلى أوكانيا، وعلى متنها: 13 راكبًا واثنان من أفراد الطاقم، عُثر عليها محطمة، مؤكدة مصرع جميع من كانوا على متنها.وجاء في بيان نشرته الإذاعة على موقعها الإلكتروني: "أكد مركز التنسيق الموحد العثور على طائرة ساتينا التي فُقد الاتصال بها في وقت سابق اليوم. وقد تحطمت الطائرة في منطقة كوراسيكا، في الريف التابع لبلدية لا بلايا دي بيلين. كما يشير التقرير إلى عدم وجود ناجين".وكانت طائرة من طراز Beechcraft 1900، وتحمل رقم التسجيل HK4709، قد اختفت عن شاشات الرادار قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي، أثناء توجهها على خط كوكوتا – أوكانيا.وبحسب قائمة نشرتها وسائل إعلام محلية، كان من بين الركاب: النائب الكولومبي ديوخينيس كينتيرو، المرشح البرلماني كارلوس سالسيدو.
