15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا
15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا
15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام كولومبية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة كانت تقل 15 شخصًا في رحلة من كوكوتا إلى أوكانيا، بعد فقدان الاتصال بها مع مراقبة الحركة الجوية في...
2026-01-28T22:28+0000
2026-01-28T22:28+0000
كولومبيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109631822_4:0:850:476_1920x0_80_0_0_f750e94321033652e2c1dc471286f7d7.jpg
وذكرت إذاعة "كاراكول" أن الطائرة التابعة لشركة ساتينا، التي كانت تنفذ رحلة من كوكوتا إلى أوكانيا، وعلى متنها: 13 راكبًا واثنان من أفراد الطاقم، عُثر عليها محطمة، مؤكدة مصرع جميع من كانوا على متنها.وجاء في بيان نشرته الإذاعة على موقعها الإلكتروني: "أكد مركز التنسيق الموحد العثور على طائرة ساتينا التي فُقد الاتصال بها في وقت سابق اليوم. وقد تحطمت الطائرة في منطقة كوراسيكا، في الريف التابع لبلدية لا بلايا دي بيلين. كما يشير التقرير إلى عدم وجود ناجين".وكانت طائرة من طراز Beechcraft 1900، وتحمل رقم التسجيل HK4709، قد اختفت عن شاشات الرادار قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي، أثناء توجهها على خط كوكوتا – أوكانيا.وبحسب قائمة نشرتها وسائل إعلام محلية، كان من بين الركاب: النائب الكولومبي ديوخينيس كينتيرو، المرشح البرلماني كارلوس سالسيدو.
كولومبيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109631822_110:0:745:476_1920x0_80_0_0_0e88e75593ec2c3f485be82683863b3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

15 قتيلا بينهم نائب برلماني في تحطم طائرة في كولومبيا

22:28 GMT 28.01.2026
© Photo / Sputnik Internationalتحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص لدى إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص لدى إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Photo / Sputnik International
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام كولومبية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة كانت تقل 15 شخصًا في رحلة من كوكوتا إلى أوكانيا، بعد فقدان الاتصال بها مع مراقبة الحركة الجوية في كولومبيا.
وذكرت إذاعة "كاراكول" أن الطائرة التابعة لشركة ساتينا، التي كانت تنفذ رحلة من كوكوتا إلى أوكانيا، وعلى متنها: 13 راكبًا واثنان من أفراد الطاقم، عُثر عليها محطمة، مؤكدة مصرع جميع من كانوا على متنها.
وجاء في بيان نشرته الإذاعة على موقعها الإلكتروني: "أكد مركز التنسيق الموحد العثور على طائرة ساتينا التي فُقد الاتصال بها في وقت سابق اليوم. وقد تحطمت الطائرة في منطقة كوراسيكا، في الريف التابع لبلدية لا بلايا دي بيلين. كما يشير التقرير إلى عدم وجود ناجين".
وكانت طائرة من طراز Beechcraft 1900، وتحمل رقم التسجيل HK4709، قد اختفت عن شاشات الرادار قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي، أثناء توجهها على خط كوكوتا – أوكانيا.
وبحسب قائمة نشرتها وسائل إعلام محلية، كان من بين الركاب: النائب الكولومبي ديوخينيس كينتيرو، المرشح البرلماني كارلوس سالسيدو.
