رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
أسلحة روسية تصل إلى السعودية للمشاركة في معرض الدفاع والأمن العالمي... صور وفيديو

تعتزم شركة "روس أوبورون إكسبورت" عرض أحدث الأسلحة الروسية في معرض الدفاع والأمن العالمي 2026، في المملكة العربية السعودية.
وذكرت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية في بيان، اليوم الخميس، أنه "من المتوقع عرض تسعة منتجات جديدة لأول مرة عالميًا ودوليًا، وقد وصلت المعروضات بالفعل إلى الرياض".
ومن بين المعروضات: ناقلة الجنود المدرعة "بي تي أر 22"، ومحطة الأسلحة "باليستا" التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ونظام التحكم في نيران المدفعية "بلانشيت أيه"، على هيكل "أتليت" (Atlet) المدرع، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الجديدة الأخرى الفريدة من نوعها.
ويُقام معرض الدفاع العالمي 2026 في نسخته الثالثة بالعاصمة السعودية، الرياض، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير/شباط 2026، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ويشكل الحدث منصة استراتيجية لاستعراض أحدث تقنيات الدفاع والأمن عالمياً في مجالات البر، البحر، الجو، الفضاء، والأمن السيبراني، تماشياً مع رؤية 2030.
أبرز تفاصيل ومعطيات المعرض:
المكان والتوقيت: مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، 8-12 فبراير 2026.
أهمية النسخة (2026): تعد أكبر نسخة في تاريخ المعرض بزيادة مساحة العرض بنسبة 58%، لتشمل 4 قاعات عرض، وتستوعب طلبات مشاركة دولية واسعة.
الأهداف: تعزيز توطين 50% من الإنفاق العسكري السعودي، دعم الشراكات الدولية، وتبادل المعرفة التقنية.
الفعاليات الرئيسية: جلسات ريادة فكرية، مختبر صناعة الدفاع، برامج لقاء الجهات الحكومية، عروض حية وميدانية للأنظمة الدفاعية المتطورة.
المحاور: الذكاء الاصطناعي، الأنظمة غير المأهولة، الأمن السيبراني، والأنظمة الدفاعية المتكاملة.
ويعد المعرض نقطة التقاء رئيسية لصناع القرار والخبراء في مجال الدفاع عالمياً لبناء شراكات مستقبلية.
