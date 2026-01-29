https://sarabic.ae/20260129/أونروا-هدم-مقراتنا-في-القدس-تصعيد-غير-مسبوق-يهدد-190-ألف-لاجئ-1109771586.html

"أونروا": هدم مقراتنا في القدس تصعيد غير مسبوق يهدد 190 ألف لاجئ

"أونروا": هدم مقراتنا في القدس تصعيد غير مسبوق يهدد 190 ألف لاجئ

سبوتنيك عربي

حذر الدكتور عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من تداعيات خطيرة للتصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T15:33+0000

2026-01-29T15:33+0000

2026-01-29T15:41+0000

منظمة الأونروا

آخر أخبار القدس الأن

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_0:15:1472:843_1920x0_80_0_0_2da3aa810dc3a0f3151286b4dbd31cb3.jpg

وأكد أبو حسنة أن قيام جرافات إسرائيلية، برفقة مسؤول إسرائيلي، بهدم مبانٍ داخل مقر رئاسة عمليات الوكالة، ورفع العلم الإسرائيلي بدلًا من علم الأمم المتحدة، مع التهديد بمصادرة أرض مركز التدريب المهني في منطقة قلنديا، يُعد تصعيدا خطيرا للغاية. وأوضح، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الخميس، أن ست مدارس وعيادات تابعة للأونروا تعرضت للإغلاق، إضافة إلى قطع المياه والكهرباء عنها، وتلقيها إنذارات بالإغلاق خلال شهر، الأمر الذي يحرم نحو 190 ألف لاجئ فلسطيني في القدس الشرقية من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، بحسب ماذكرت جريدة الشروق المصرية. وفيما يتعلق بالدور المصري، ثمّن أبو حسنة الدعم المصري الحاسم للفلسطينيين ولوكالة الأونروا، سواء عبر السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو من خلال التحرك السياسي لمنع انهيار الوكالة، مؤكدًا أن مصر تمثل دعمًا ثابتًا للاجئين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين لاجئ في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.وتابع قائلا: "يشكل ذلك هجوماً غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة وعلى مبانيها. مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الملتزمة بالنظام الدولي القائم على القواعد، تلتزم إسرائيل بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وعدم انتهاكها".

https://sarabic.ae/20260125/الخارجية-المصرية-القاهرة-تؤكد-دعمها-لعمل-وكالة-الأونروا-في-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1109628186.html

https://sarabic.ae/20260125/أونروا-غزة-أصبحت-أخطر-مكان-في-العالم-1109610739.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأونروا, آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن