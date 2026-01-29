إسرائيل تعلق بعد قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، بالقرار الذي وصفه بـ"التاريخي" للاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
وكتب ساعر على منصة "إكس": "هذا قرار هام وتاريخي. لقد عملت إسرائيل لسنوات طويلة لتحقيق هذه النتيجة، وفي الأسابيع الأخيرة بجهود مكثفة أكثر".
وأشار ساعر إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو "القوة الدافعة الأولى وراء انتشار الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة"، قائلا إن هذه الخطوة ستُحبط هذه الأنشطة في أوروبا، وستُوجه "رسالةً بالغة الأهمية إلى رجال ونساء الشعب الإيراني الذين يُناضلون من أجل حريتهم".
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإسلامي "منظمة إرهابية".
وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "أُرحب بالاتفاق السياسي بشأن العقوبات الجديدة المفروضة على النظام الإيراني، وبتصنيف الحرس الثوري الإسلامي "منظمة إرهابية"، لقد طال انتظار هذه الخطوة".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على 15 مسؤولا أمنيا وقضائيا إيرانيا، من بينهم قادة في الحرس الثوري وضباط شرطة رفيعو المستوى. ويشمل الحظر المفروض على الأصول والسفر حاليا 247 فردا و50 كيانا في إيران.
وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.