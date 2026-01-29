https://sarabic.ae/20260129/إعلام-إدارة-ترامب-تجري-تغييرات-سرية-في-قواعد-السلامة-النووية-الأمريكية-1109746502.html

إعلام: إدارة ترامب تجري تغييرات "سرية" في قواعد السلامة النووية الأمريكية

إعلام: إدارة ترامب تجري تغييرات "سرية" في قواعد السلامة النووية الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت النظر في عدد من التوجيهات المتعلقة بالسلامة النووية، وأبلغت بها الشركات... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T04:54+0000

2026-01-29T04:54+0000

2026-01-29T05:36+0000

ترامب

مفاعل نووي

الولايات المتحدة الأمريكية

الطاقة النووية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109746882_0:203:3077:1933_1920x0_80_0_0_f9b9c1d3146077546a1a074001086a43.jpg

وجاء في تقرير للإذاعة الوطنية العامة (NPR): "إدارة ترامب أعادت النظر في عدد من توجيهات السلامة النووية وشاركتها مع الشركات التي يتعين عليها تنظيم أنشطتها، من دون نشر القواعد الجديدة لعامة الجمهور".وأشار التقرير إلى أن "هذه التغييرات الواسعة جرت بهدف تسريع تطوير جيل جديد من تصميمات المفاعلات النووية، وقد تم تنفيذها خلال فصلَي الخريف والشتاء في وزارة الطاقة، التي تشرف حالياً على برنامج لبناء ثلاثة مفاعلات نووية تجريبية على الأقل بحلول الرابع من يوليو/ تموز من هذا العام".تقليص متطلبات الأمنوتشمل التغييرات أوامر وزارية تحدد متطلبات التشغيل لجميع جوانب المفاعلات تقريباً، بما في ذلك أنظمة السلامة، والحماية البيئية، وأمن المواقع، والتحقيقات في الحوادث، وفقًا للإذاعة. وقد قلّصت هذه الأوامر مئات الصفحات من متطلبات الأمن في المفاعلات، وخففت من الحماية للمياه الجوفية والبيئة، وألغت على الأقل دور سلامة رئيسي واحد. كما قلصت متطلبات حفظ السجلات ورفعت الحد الأقصى للتعرض للإشعاع قبل بدء تحقيق رسمي في الحوادث، بحسب التقرير. ووفق تحليل الإذاعة، تم حذف أكثر من 750 صفحة من النسخ السابقة لنفس الأوامر، لتبقى نحو ثلث الصفحات فقط من الوثائق الأصلية.يذكر أن الرئيس الأمريكي، وقع في مايو/أيار من العام الماضي، سلسلة من الأوامر التنفيذية حول الطاقة النووية، ومن بين الأوامر التنفيذية التي وقعها، كان أحدها يدعو إلى إنشاء برنامج جديد في وزارة الطاقة لبناء مفاعلات تجريبية. ويشار إلى أن الجيل الجديد من تصميمات المفاعلات النووية، المعروف بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، يتم تمويله بمليارات الدولارات من رأس المال الخاص والاستثمارات العامة.

https://sarabic.ae/20250924/ربع-محطات-الطاقة-النووية-الأمريكية-تعمل-باليورانيوم-الروسي-1105193358.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, مفاعل نووي, الولايات المتحدة الأمريكية, الطاقة النووية, العالم, أخبار العالم الآن