الخارجية الروسية: موسكو تأسف لعدم تمكن جميع الدول من محو الإرث النازي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
الخارجية الروسية: موسكو تأسف لعدم تمكن جميع الدول من محو الإرث النازي
وقال ليوبينسكي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "من المؤسف أن نلاحظ أن بعض الدول لم تتمكن من القضاء على الإرث النازي الماضي".وأضاف ليوبينسكي: "ليس من قبيل المصادفة أن يكون واضعو ميثاق الأمم المتحدة قد تعهدوا رسميًا بإنقاذ الأجيال القادمة من أهوال الحرب".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، حصار لينينغراد بأنه جريمة ضد الإنسانية، قائلا: "فقد كان هدف النازيين تدمير مدينة بأكملها".وأردف: "أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن هذا اليوم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف، مع يوم التحرير الكامل لمدينة لينينغراد من الحصار. لأن ذلك أيضاً كان جريمة، شملت تدمير منطقة بأكملها، وقبل كل شيء، كان الضحايا مدنيون".
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، عن بالغ الأسف، لعدم تمكن بعض الدول من محو الإرث النازي.
وقال ليوبينسكي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "من المؤسف أن نلاحظ أن بعض الدول لم تتمكن من القضاء على الإرث النازي الماضي".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن النصر في الحرب العالمية الثانية كان نقطة تحول مصيرية في تاريخ البشرية، إذ شكّل نقطة انطلاق لإنشاء منظمة الأمم المتحدة وتطوير منظومة العلاقات الدولية الحديثة برمتها.
وأضاف ليوبينسكي: "ليس من قبيل المصادفة أن يكون واضعو ميثاق الأمم المتحدة قد تعهدوا رسميًا بإنقاذ الأجيال القادمة من أهوال الحرب".
أوشفيتز... كيف كسر السوفييت جدران أضخم معتقلات النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
وسائط متعددة
"أوشفيتز"... كيف كسر السوفييت جدران أضخم معتقلات النازية
23 يناير, 14:15 GMT
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، حصار لينينغراد بأنه جريمة ضد الإنسانية، قائلا: "فقد كان هدف النازيين تدمير مدينة بأكملها".
وقال بوتين: "إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن يوم ذكرى المحرقة مع اليوم الذي تم فيه رفع الحصار عن لينينغراد".
وأردف: "أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن هذا اليوم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف، مع يوم التحرير الكامل لمدينة لينينغراد من الحصار. لأن ذلك أيضاً كان جريمة، شملت تدمير منطقة بأكملها، وقبل كل شيء، كان الضحايا مدنيون".
