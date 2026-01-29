https://sarabic.ae/20260129/الخارجية-الروسية-موسكو-تأسف-لعدم-تمكن-جميع-الدول-من-محو-الإرث-النازي-1109767352.html
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، عن بالغ الأسف، لعدم تمكن بعض الدول من محو الإرث النازي.
وقال ليوبينسكي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "من المؤسف أن نلاحظ أن بعض الدول لم تتمكن من القضاء على الإرث النازي الماضي".وأضاف ليوبينسكي: "ليس من قبيل المصادفة أن يكون واضعو ميثاق الأمم المتحدة قد تعهدوا رسميًا بإنقاذ الأجيال القادمة من أهوال الحرب".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، حصار لينينغراد بأنه جريمة ضد الإنسانية، قائلا: "فقد كان هدف النازيين تدمير مدينة بأكملها".وأردف: "أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن هذا اليوم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف، مع يوم التحرير الكامل لمدينة لينينغراد من الحصار. لأن ذلك أيضاً كان جريمة، شملت تدمير منطقة بأكملها، وقبل كل شيء، كان الضحايا مدنيون".
الخارجية الروسية: موسكو تأسف لعدم تمكن جميع الدول من محو الإرث النازي
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، عن بالغ الأسف، لعدم تمكن بعض الدول من محو الإرث النازي.
وقال ليوبينسكي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "من المؤسف أن نلاحظ أن بعض الدول لم تتمكن من القضاء على الإرث النازي الماضي".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن النصر في الحرب العالمية الثانية كان نقطة تحول مصيرية في تاريخ البشرية، إذ شكّل نقطة انطلاق لإنشاء منظمة الأمم المتحدة وتطوير منظومة العلاقات الدولية الحديثة برمتها.
وأضاف ليوبينسكي: "ليس من قبيل المصادفة أن يكون واضعو ميثاق الأمم المتحدة قد تعهدوا رسميًا بإنقاذ الأجيال القادمة من أهوال الحرب".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، حصار لينينغراد بأنه جريمة ضد الإنسانية، قائلا: "فقد كان هدف النازيين تدمير مدينة بأكملها".
وقال بوتين: "إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن يوم ذكرى المحرقة مع اليوم الذي تم فيه رفع الحصار عن لينينغراد".
وأردف: "أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن هذا اليوم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف، مع يوم التحرير الكامل لمدينة لينينغراد من الحصار. لأن ذلك أيضاً كان جريمة، شملت تدمير منطقة بأكملها، وقبل كل شيء، كان الضحايا مدنيون".