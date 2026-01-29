الداخلية السورية تكشف مفاجأة بشأن مقتل هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260129/الداخلية-السورية-تكشف-مفاجأة-بشأن-مقتل-هدى-شعراوي-بطلة-باب-الحارة-1109784264.html
الداخلية السورية تكشف مفاجأة بشأن مقتل هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"
الداخلية السورية تكشف مفاجأة بشأن مقتل هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية السورية، بيانا بشأن مقتل الممثلة السورية، هدى شعراوي، اليوم الخميس، داخل منزلها في وسط العاصمة دمشق، عن عمر يناهز 87 عاما. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T18:30+0000
2026-01-29T18:30+0000
مجتمع
أخبار سوريا اليوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104314781_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8794cb73b4a1091a3f76212048c8f90b.jpg
وقال قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة هدى الشعراوي، وردت معلومات عصر اليوم تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها". وأردف بيان الداخلية السورية: "وعلى إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص".وكانت وسائل إعلام سورية قد كشفت، في وقت سابق، أن هدى شعراوي قتلت داخل منزلها في ظروف غامضة، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقا رسميا لكشف ملابسات الحادثة. يذكر أن الفنانة الراحلة تعد من أبرز نجمات الدراما السورية، وشاركت في العديد من الأعمال التي تميزت بطابع البيئة الشامية، وكان من أشهر أدوارها شخصية "الداية أم زكي" في المسلسل الشهير "باب الحارة".كما شاركت في أعمال درامية أخرى من بينها: أيام شامية، عيلة 7 نجوم، قلة ذوق وكترة غلبة، وغيرها من الأعمال التي رسخت حضورها الفني لسنوات طويلة.
https://sarabic.ae/20260129/مقتل-أم-زكي-يهز-باب-حارة-دمشق-1109771350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104314781_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_1ffe1c31597d7e14f853f22f6fa56cd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, منوعات, الأخبار

الداخلية السورية تكشف مفاجأة بشأن مقتل هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"

18:30 GMT 29.01.2026
© AP Photo / Omar Albamمجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025
مجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الداخلية السورية، بيانا بشأن مقتل الممثلة السورية، هدى شعراوي، اليوم الخميس، داخل منزلها في وسط العاصمة دمشق، عن عمر يناهز 87 عاما.
وقال قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة هدى الشعراوي، وردت معلومات عصر اليوم تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها".

وتابع: "بعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت صباح اليوم نتيجة تعرض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي، كما أظهرت التحقيقات الأولية الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة".

وأردف بيان الداخلية السورية: "وعلى إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص".
وكانت وسائل إعلام سورية قد كشفت، في وقت سابق، أن هدى شعراوي قتلت داخل منزلها في ظروف غامضة، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقا رسميا لكشف ملابسات الحادثة.
هدى شعراوي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
مقتل أم زكي يهز "باب حارة" دمشق
15:21 GMT
يذكر أن الفنانة الراحلة تعد من أبرز نجمات الدراما السورية، وشاركت في العديد من الأعمال التي تميزت بطابع البيئة الشامية، وكان من أشهر أدوارها شخصية "الداية أم زكي" في المسلسل الشهير "باب الحارة".
كما شاركت في أعمال درامية أخرى من بينها: أيام شامية، عيلة 7 نجوم، قلة ذوق وكترة غلبة، وغيرها من الأعمال التي رسخت حضورها الفني لسنوات طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала