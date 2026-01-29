الداخلية السورية تكشف مفاجأة بشأن مقتل هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"
© AP Photo / Omar Albamمجندون في قوة الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة يحملون أسلحتهم في وضع إطلاق النار، خلال جلسة تدريب وتخرج في كلية الشرطة في دمشق، سوريا، 14 يناير/ كانون الثاني 2025
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الداخلية السورية، بيانا بشأن مقتل الممثلة السورية، هدى شعراوي، اليوم الخميس، داخل منزلها في وسط العاصمة دمشق، عن عمر يناهز 87 عاما.
وقال قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة هدى الشعراوي، وردت معلومات عصر اليوم تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها".
وتابع: "بعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت صباح اليوم نتيجة تعرض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي، كما أظهرت التحقيقات الأولية الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة".
وأردف بيان الداخلية السورية: "وعلى إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص".
وعلى إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص.#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) January 29, 2026
وكانت وسائل إعلام سورية قد كشفت، في وقت سابق، أن هدى شعراوي قتلت داخل منزلها في ظروف غامضة، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقا رسميا لكشف ملابسات الحادثة.
15:21 GMT
يذكر أن الفنانة الراحلة تعد من أبرز نجمات الدراما السورية، وشاركت في العديد من الأعمال التي تميزت بطابع البيئة الشامية، وكان من أشهر أدوارها شخصية "الداية أم زكي" في المسلسل الشهير "باب الحارة".
كما شاركت في أعمال درامية أخرى من بينها: أيام شامية، عيلة 7 نجوم، قلة ذوق وكترة غلبة، وغيرها من الأعمال التي رسخت حضورها الفني لسنوات طويلة.