بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية: "تؤدي إلى تفاقم الانقسامات"
أصدر مجلس وزراء بوركينا فاسو، الخميس، مرسومًا بحل جميع الأحزاب السياسية وإلغاء الإطار القانوني الذي يحكم عملها، ونقل أصولها إلى الدولة.
وقال وزير الداخلية إميل زيربو إن القرار يأتي في إطار "إعادة بناء الدولة" بعد انتشار الانتهاكات والخلل في النظام الحزبي، مشيرًا إلى أن تعدد الأحزاب أدى إلى تفاقم الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي.وأضاف أن القرار جزء من جهد أوسع نطاقًا "لإعادة بناء الدولة" بعد ما وصفه بأنه انتشار للانتهاكات والخلل في نظام التعددية الحزبية في البلاد. وورد في محضر اجتماع مجلس الوزراء أنه سيجري إرسال قانون يلغي الإطار القانوني للأحزاب والتنظيمات المتعلقة بتمويلها، ويلغي أيضًا وضع زعيم المعارضة، إلى المجلس الانتقالي الحالي. وستُنقل جميع أصول الأحزاب التي سيتم حلها إلى الدولة.يشار إلى أنه قبل سيطرة المجلس العسكري على الحكم في سبتمبر/أيلول 2022، كان في البلاد أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، منها 15 حزبًا ممثلاً في البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2020.
