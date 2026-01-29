بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية: "تؤدي إلى تفاقم الانقسامات"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية: "تؤدي إلى تفاقم الانقسامات"
سبوتنيك عربي
أصدر مجلس وزراء بوركينا فاسو، الخميس، مرسومًا بحل جميع الأحزاب السياسية وإلغاء الإطار القانوني الذي يحكم عملها، ونقل أصولها إلى الدولة.
بوركينا فاسو
العالم
أخبار العالم الآن
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100317277_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_3867d3afd350b925f0dc9ba6b9831e26.jpg
وقال وزير الداخلية إميل زيربو إن القرار يأتي في إطار "إعادة بناء الدولة" بعد انتشار الانتهاكات والخلل في النظام الحزبي، مشيرًا إلى أن تعدد الأحزاب أدى إلى تفاقم الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي.وأضاف أن القرار جزء من جهد أوسع نطاقًا "لإعادة بناء الدولة" بعد ما وصفه بأنه انتشار للانتهاكات والخلل في نظام التعددية الحزبية في البلاد. وورد في محضر اجتماع مجلس الوزراء أنه سيجري إرسال قانون يلغي الإطار القانوني للأحزاب والتنظيمات المتعلقة بتمويلها، ويلغي أيضًا وضع زعيم المعارضة، إلى المجلس الانتقالي الحالي. وستُنقل جميع أصول الأحزاب التي سيتم حلها إلى الدولة.يشار إلى أنه قبل سيطرة المجلس العسكري على الحكم في سبتمبر/أيلول 2022، كان في البلاد أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، منها 15 حزبًا ممثلاً في البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2020.
بوركينا فاسو
أفريقيا
أصدر مجلس وزراء بوركينا فاسو، الخميس، مرسومًا بحل جميع الأحزاب السياسية وإلغاء الإطار القانوني الذي يحكم عملها، ونقل أصولها إلى الدولة.
وقال وزير الداخلية إميل زيربو إن القرار يأتي في إطار "إعادة بناء الدولة" بعد انتشار الانتهاكات والخلل في النظام الحزبي، مشيرًا إلى أن تعدد الأحزاب أدى إلى تفاقم الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي.
وأضاف أن القرار جزء من جهد أوسع نطاقًا "لإعادة بناء الدولة" بعد ما وصفه بأنه انتشار للانتهاكات والخلل في نظام التعددية الحزبية في البلاد.

وأكد أن مراجعة حكومية خلصت إلى أن "تعدد الأحزاب السياسية أدى إلى تفاقم الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي".

وورد في محضر اجتماع مجلس الوزراء أنه سيجري إرسال قانون يلغي الإطار القانوني للأحزاب والتنظيمات المتعلقة بتمويلها، ويلغي أيضًا وضع زعيم المعارضة، إلى المجلس الانتقالي الحالي. وستُنقل جميع أصول الأحزاب التي سيتم حلها إلى الدولة.
يشار إلى أنه قبل سيطرة المجلس العسكري على الحكم في سبتمبر/أيلول 2022، كان في البلاد أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، منها 15 حزبًا ممثلاً في البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2020.
