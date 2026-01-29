تقرير: واشنطن تواجه صعوبة في التحكم بالأموال المخصصة لأوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
تقرير: واشنطن تواجه صعوبة في التحكم بالأموال المخصصة لأوكرانيا
تقرير: واشنطن تواجه صعوبة في التحكم بالأموال المخصصة لأوكرانيا
تقرير: واشنطن تواجه صعوبة في التحكم بالأموال المخصصة لأوكرانيا

01:47 GMT 29.01.2026
© REUTERS Petros Karadjiasزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© REUTERS Petros Karadjias
تابعنا عبر
أفاد تقرير أمريكي، الخميس، بأن الولايات المتحدة غير قادرة على السيطرة بالكامل على الأموال التي أُرسلت سابقًا إلى أوكرانيا بسبب محدودية المعلومات، وفق تحقيق أجرته "سبوتنيك" استنادًا إلى تقرير لمراجع أمريكي.
وأشار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الأمريكي إلى أن إدارة منسق المساعدات الأمريكية لأوروبا وآسيا الوسطى (EUR/ACE) بوزارة الخارجية الأمريكية استخدمت المعلومات الواردة ضمن برنامج MEASURE لمراقبة والتحكم في المساعدات المقدمة، إلا أن تأخر وصول بيانات النتائج قلل من قدرة "إدارة منسق المساعدات" على استخدام هذه المعلومات لتقييم فعالية المساعدات في تحقيق أهداف الولايات المتحدة المحددة في استراتيجية تقديم المساعدات لأوكرانيا.
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف
12 نوفمبر 2025, 09:35 GMT
ويُشير التقرير بشكل خاص إلى مراقبة الاعتمادات المالية التي تتجاوز 6 مليارات دولار عبر برنامج المراقبة MEASURE، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ليست مساعدات إنسانية أو عسكرية، ولا دعمًا مباشرًا للميزانية يتم التحكم فيه من خلال آليات منفصلة.
وتظهر الوثائق الحكومية الأمريكية، التي اطلعت عليها مسبقًا "سبوتنيك"، أن أوكرانيا ستتلقى في عام 2026 أقل حجم إجمالي من الدعم العسكري الأمريكي منذ بداية 2022، ولن تتمكن من الاعتماد على تدفقات ضخمة متعددة المليارات من المساعدات.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الغرب يدرك بشكل متزايد، أن نظام كييف يختلس الأموال المخصصة لمساعدة لأوكرانيا.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول الفساد في أوكرانيا: "نعتقد أن العواصم الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، لاحظت ذلك، ففي نهاية المطاف، هذه الدول مانحة نشطة لنظام كييف، وبالطبع، تدرك هذه الدول بشكل متزايد أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تأخذها من دافعي الضرائب، يتم اختلاسها من قبل نظام كييف، وهذا أمر بديهي، ويدرك المزيد والمزيد من الناس هذا الأمر".
