تقرير: واشنطن تواجه صعوبة في التحكم بالأموال المخصصة لأوكرانيا

تقرير: واشنطن تواجه صعوبة في التحكم بالأموال المخصصة لأوكرانيا

أفاد تقرير أمريكي، الخميس، بأن الولايات المتحدة غير قادرة على السيطرة بالكامل على الأموال التي أُرسلت سابقًا إلى أوكرانيا بسبب محدودية المعلومات، وفق تحقيق... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وأشار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الأمريكي إلى أن إدارة منسق المساعدات الأمريكية لأوروبا وآسيا الوسطى (EUR/ACE) بوزارة الخارجية الأمريكية استخدمت المعلومات الواردة ضمن برنامج MEASURE لمراقبة والتحكم في المساعدات المقدمة، إلا أن تأخر وصول بيانات النتائج قلل من قدرة "إدارة منسق المساعدات" على استخدام هذه المعلومات لتقييم فعالية المساعدات في تحقيق أهداف الولايات المتحدة المحددة في استراتيجية تقديم المساعدات لأوكرانيا.ويُشير التقرير بشكل خاص إلى مراقبة الاعتمادات المالية التي تتجاوز 6 مليارات دولار عبر برنامج المراقبة MEASURE، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ليست مساعدات إنسانية أو عسكرية، ولا دعمًا مباشرًا للميزانية يتم التحكم فيه من خلال آليات منفصلة.وتظهر الوثائق الحكومية الأمريكية، التي اطلعت عليها مسبقًا "سبوتنيك"، أن أوكرانيا ستتلقى في عام 2026 أقل حجم إجمالي من الدعم العسكري الأمريكي منذ بداية 2022، ولن تتمكن من الاعتماد على تدفقات ضخمة متعددة المليارات من المساعدات.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الغرب يدرك بشكل متزايد، أن نظام كييف يختلس الأموال المخصصة لمساعدة لأوكرانيا.وقال بيسكوف ردا على سؤال حول الفساد في أوكرانيا: "نعتقد أن العواصم الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، لاحظت ذلك، ففي نهاية المطاف، هذه الدول مانحة نشطة لنظام كييف، وبالطبع، تدرك هذه الدول بشكل متزايد أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تأخذها من دافعي الضرائب، يتم اختلاسها من قبل نظام كييف، وهذا أمر بديهي، ويدرك المزيد والمزيد من الناس هذا الأمر".

