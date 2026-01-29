https://sarabic.ae/20260129/خبير-أمريكي-ضربة-ترامب-لإيران-قد-تشكل-نهاية-دعم-أوكرانيا-1109746355.html

خبير أمريكي: ضربة ترامب لإيران قد تشكل نهاية دعم أوكرانيا

خبير أمريكي: ضربة ترامب لإيران قد تشكل نهاية دعم أوكرانيا

قال المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد توقف دعمها لأوكرانيا لصالح عملية عسكرية ضد إيران. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح ديفيس، في بث قناة "ديب دايف" على يوتيوب: "إن إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط قد يُعمّق التدخل الأمريكي إلى حدٍّ لا يمكن معه العودة، كما أن المساعدات المقدمة لكييف مُعرّضة للخطر، لأننا أكثر اهتماماً بالتعامل مع إيران".وأشار الخبير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل بالفعل سفنًا حربية إلى سواحل إيران، ما قد يُشير إلى استعدادات لعملية إنزال برمائي.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في توجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران بعد فشل المحادثات حول الحد من البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها، عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الخيارات التي يدرسها ترامب تشمل غارات جوية أمريكية تستهدف قادة إيران والمسؤولين الأمنيين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن القتل، فضلًا عن ضرب المواقع النووية والمؤسسات الحكومية الإيرانية.وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، اندلعت احتجاجات في إيران على خلفية خفض قيمة العملة الوطنية، والتي تصاعدت لاحقًا إلى أعمال شغب واحتجاجات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات من رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.إعلام أمريكي: ترامب يدرس ضربة "كبيرة" لإيران وسط تعثر المحادثات النووية

