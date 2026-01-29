خبير أمريكي: ضربة ترامب لإيران قد تشكل نهاية دعم أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير أمريكي: ضربة ترامب لإيران قد تشكل نهاية دعم أوكرانيا
خبير أمريكي: ضربة ترامب لإيران قد تشكل نهاية دعم أوكرانيا
قال المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد توقف دعمها لأوكرانيا لصالح عملية عسكرية ضد إيران. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح ديفيس، في بث قناة "ديب دايف" على يوتيوب: "إن إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط قد يُعمّق التدخل الأمريكي إلى حدٍّ لا يمكن معه العودة، كما أن المساعدات المقدمة لكييف مُعرّضة للخطر، لأننا أكثر اهتماماً بالتعامل مع إيران".وأشار الخبير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل بالفعل سفنًا حربية إلى سواحل إيران، ما قد يُشير إلى استعدادات لعملية إنزال برمائي.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في توجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران بعد فشل المحادثات حول الحد من البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها، عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الخيارات التي يدرسها ترامب تشمل غارات جوية أمريكية تستهدف قادة إيران والمسؤولين الأمنيين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن القتل، فضلًا عن ضرب المواقع النووية والمؤسسات الحكومية الإيرانية.وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، اندلعت احتجاجات في إيران على خلفية خفض قيمة العملة الوطنية، والتي تصاعدت لاحقًا إلى أعمال شغب واحتجاجات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات من رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.إعلام أمريكي: ترامب يدرس ضربة "كبيرة" لإيران وسط تعثر المحادثات النووية
https://sarabic.ae/20260129/إعلام-حلفاء-واشنطن-في-الشرق-الأوسط-يحثون-ترامب-على-تجنب-التصعيد-العسكري-مع-إيران-1109744625.html
خبير أمريكي: ضربة ترامب لإيران قد تشكل نهاية دعم أوكرانيا

04:28 GMT 29.01.2026
قال المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد توقف دعمها لأوكرانيا لصالح عملية عسكرية ضد إيران.
وأوضح ديفيس، في بث قناة "ديب دايف" على يوتيوب: "إن إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط قد يُعمّق التدخل الأمريكي إلى حدٍّ لا يمكن معه العودة، كما أن المساعدات المقدمة لكييف مُعرّضة للخطر، لأننا أكثر اهتماماً بالتعامل مع إيران".
وأشار الخبير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل بالفعل سفنًا حربية إلى سواحل إيران، ما قد يُشير إلى استعدادات لعملية إنزال برمائي.

وألمح ديفيس إلى أن الهجوم قد يقع في غضون 24 ساعة، وربما حتى مساء اليوم بتوقيتنا (توقيت الولايات المتحدة).

إعلام: حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط يحثون ترامب على تجنب التصعيد العسكري مع إيران
02:04 GMT
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في توجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران بعد فشل المحادثات حول الحد من البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها، عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الخيارات التي يدرسها ترامب تشمل غارات جوية أمريكية تستهدف قادة إيران والمسؤولين الأمنيين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن القتل، فضلًا عن ضرب المواقع النووية والمؤسسات الحكومية الإيرانية.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، اندلعت احتجاجات في إيران على خلفية خفض قيمة العملة الوطنية، والتي تصاعدت لاحقًا إلى أعمال شغب واحتجاجات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات من رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.
إعلام أمريكي: ترامب يدرس ضربة "كبيرة" لإيران وسط تعثر المحادثات النووية
