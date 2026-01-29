عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
روبوتات تساعد الأطباء على إجراء جراحات من مسافة 2800 كلم
روبوتات تساعد الأطباء على إجراء جراحات من مسافة 2800 كلم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية إجراء عمليات جراحية عن بعد بنجاح، بالاستعانة بالروبوتات، ما يمثل تطورا نوعيا في عالم الرعاية الصحية. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T16:06+0000
2026-01-29T16:06+0000
مجتمع
الصحة
أخبار العالم الآن
منوعات
الصين
تناولت الدراسة، التي أعدها باحثون صينيون، تقنية "التلي سرجري"، التي تتيح للجراحين تنفيذ العمليات باستخدام روبوتات جراحية متصلة بأنظمة اتصال مرئي آمنة، ما يمكّنهم من العمل من مواقع بعيدة جدا عن المرضى تصل إلى نحو 2800 كيلومتر، حسبما ذكر موقع "ميد بيدج توداي".وشملت الدراسة 72 مريضا خضع نصفهم لجراحات عن بعد، بينما خضع النصف الآخر لجراحات روبوتية تقليدية في الموقع نفسه، مع التركيز على عمليتي استئصال غدة البروستاتا واستئصال الكلية الجزئي. وأظهرت النتائج أن الجراحة عن بعد لا تقل فعالية أو أمانا عن الجراحة التقليدية، وأن أنظمة الجراحة عن بعد عملت بثبات على مسافات تراوحت بين 1000 و2800 كيلومتر. وأكد مؤلفو الدراسة أن هذه التجربة تمثل أول تجربة عشوائية محكومة تثبت موثوقية الجراحة عن بعد مقارنة بالجراحة التقليدية، مشيرين إلى أن النتائج قد توفر حلا مهما للمستشفيات الريفية التي تفتقر إلى جراحين متخصصين، فضلا عن مناطق الكوارث والحروب.ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على ضرورة إجراء دراسات أوسع قبل تعميم استخدام التقنية، بما يشمل التقييم الطويل الأمد للنتائج السريرية والجدوى الاقتصادية وتدريب الكوادر الطبية.
© AP Photoالجراحة عن بعد
الجراحة عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية إجراء عمليات جراحية عن بعد بنجاح، بالاستعانة بالروبوتات، ما يمثل تطورا نوعيا في عالم الرعاية الصحية.
تناولت الدراسة، التي أعدها باحثون صينيون، تقنية "التلي سرجري"، التي تتيح للجراحين تنفيذ العمليات باستخدام روبوتات جراحية متصلة بأنظمة اتصال مرئي آمنة، ما يمكّنهم من العمل من مواقع بعيدة جدا عن المرضى تصل إلى نحو 2800 كيلومتر، حسبما ذكر موقع "ميد بيدج توداي".
عين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
مجتمع
زرع سن في العين.. جراحة نادرة تعيد البصر لرجل بعد 20 عاما من فقدانه
17 سبتمبر 2025, 07:24 GMT
وشملت الدراسة 72 مريضا خضع نصفهم لجراحات عن بعد، بينما خضع النصف الآخر لجراحات روبوتية تقليدية في الموقع نفسه، مع التركيز على عمليتي استئصال غدة البروستاتا واستئصال الكلية الجزئي.
وأظهرت النتائج أن الجراحة عن بعد لا تقل فعالية أو أمانا عن الجراحة التقليدية، وأن أنظمة الجراحة عن بعد عملت بثبات على مسافات تراوحت بين 1000 و2800 كيلومتر.
وأكد مؤلفو الدراسة أن هذه التجربة تمثل أول تجربة عشوائية محكومة تثبت موثوقية الجراحة عن بعد مقارنة بالجراحة التقليدية، مشيرين إلى أن النتائج قد توفر حلا مهما للمستشفيات الريفية التي تفتقر إلى جراحين متخصصين، فضلا عن مناطق الكوارث والحروب.
ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على ضرورة إجراء دراسات أوسع قبل تعميم استخدام التقنية، بما يشمل التقييم الطويل الأمد للنتائج السريرية والجدوى الاقتصادية وتدريب الكوادر الطبية.
