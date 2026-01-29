https://sarabic.ae/20260129/روبوتات-تساعد-الأطباء-على-إجراء-جراحات-من-مسافة-2800-كلم-1109772723.html

روبوتات تساعد الأطباء على إجراء جراحات من مسافة 2800 كلم

روبوتات تساعد الأطباء على إجراء جراحات من مسافة 2800 كلم

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية إجراء عمليات جراحية عن بعد بنجاح، بالاستعانة بالروبوتات، ما يمثل تطورا نوعيا في عالم الرعاية الصحية. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T16:06+0000

2026-01-29T16:06+0000

2026-01-29T16:06+0000

مجتمع

الصحة

أخبار العالم الآن

منوعات

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109772567_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_006171e8128873d705d0787a1d1889fd.jpg

تناولت الدراسة، التي أعدها باحثون صينيون، تقنية "التلي سرجري"، التي تتيح للجراحين تنفيذ العمليات باستخدام روبوتات جراحية متصلة بأنظمة اتصال مرئي آمنة، ما يمكّنهم من العمل من مواقع بعيدة جدا عن المرضى تصل إلى نحو 2800 كيلومتر، حسبما ذكر موقع "ميد بيدج توداي".وشملت الدراسة 72 مريضا خضع نصفهم لجراحات عن بعد، بينما خضع النصف الآخر لجراحات روبوتية تقليدية في الموقع نفسه، مع التركيز على عمليتي استئصال غدة البروستاتا واستئصال الكلية الجزئي. وأظهرت النتائج أن الجراحة عن بعد لا تقل فعالية أو أمانا عن الجراحة التقليدية، وأن أنظمة الجراحة عن بعد عملت بثبات على مسافات تراوحت بين 1000 و2800 كيلومتر. وأكد مؤلفو الدراسة أن هذه التجربة تمثل أول تجربة عشوائية محكومة تثبت موثوقية الجراحة عن بعد مقارنة بالجراحة التقليدية، مشيرين إلى أن النتائج قد توفر حلا مهما للمستشفيات الريفية التي تفتقر إلى جراحين متخصصين، فضلا عن مناطق الكوارث والحروب.ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على ضرورة إجراء دراسات أوسع قبل تعميم استخدام التقنية، بما يشمل التقييم الطويل الأمد للنتائج السريرية والجدوى الاقتصادية وتدريب الكوادر الطبية.

https://sarabic.ae/20250917/زرع-سن-في-العين-جراحة-نادرة-تعيد-البصر-لرجل-بعد-20-عاما-من-فقدانه-1104928802.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, أخبار العالم الآن, منوعات, الصين