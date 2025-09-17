عربي
مجتمع
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
زرع سن في العين.. جراحة نادرة تعيد البصر لرجل بعد 20 عاما من فقدانه
زرع سن في العين.. جراحة نادرة تعيد البصر لرجل بعد 20 عاما من فقدانه
زرع سن في العين.. جراحة نادرة تعيد البصر لرجل بعد 20 عاما من فقدانه

نجح فريق طبي من جامعة كولومبيا البريطانية، بإعادة البصر إلى شاب فقد إحدى عينيه قبل عقدين، وذلك عبر عملية نادرة تعرف بجراحة "القرنية العظمية السنية"، التي تضمنت زراعة أحد أسنانه داخل عينه.
وتقوم التقنية على اقتطاع جزء من عظم السن ثم تشكيله ليحمل أسطوانة بصرية بلاستيكية تعمل كعدسة صناعية، وفق ما أوضح الدكتور بن كانغ، رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى فانكوفر العام البريطاني.
وبعد ذلك يتم زراعة السن في خد أو جفن المريض لأشهر عدة حتى تنمو حوله الأنسجة، قبل أن يثبّت لاحقا في مقدمة العين مكان القرنية التالفة، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية عن الفريق الطبي، الذي يقوده الدكتور جريج مولوني، الأستاذ المشارك في جراحة القرنية السريرية بجامعة كولومبيا البريطانية.
وأوضح مولوني أن السن يمثل بنية مثالية لتثبيت العدسة بفضل صلابته ومتانته وقبوله من الجسم، كونه جزء منه، مشيرًا إلى أنه لإضفاء مظهر متجانس، تغطى العين بأنسجة مأخوذة من الفم، ما يمنحها لونا ورديا مميزا.

وتعود معاناة المريض الذي يدعى برنت تشابمان، إلى سن الـ13 من عمره، حين فقد بصره بعد رد فعل تحسسي نادر تجاه مسكن "إيبوبروفين"، ما تسبب في حروق بجسده وعينيه ودخوله في غيبوبة استمرت 27 يوما.

ورغم خضوعه لنحو 50 عملية زراعة قرنية خلال عقدين، إلا أن جميع المحاولات فشلت بسبب إصابته بمتلازمة "ستيفنز جونسون"، التي تهاجم الخلايا الجذعية المسؤولة عن تجديد القرنية.
