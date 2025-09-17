https://sarabic.ae/20250917/زرع-سن-في-العين-جراحة-نادرة-تعيد-البصر-لرجل-بعد-20-عاما-من-فقدانه-1104928802.html
زرع سن في العين.. جراحة نادرة تعيد البصر لرجل بعد 20 عاما من فقدانه
زرع سن في العين.. جراحة نادرة تعيد البصر لرجل بعد 20 عاما من فقدانه
سبوتنيك عربي
نجح فريق طبي من جامعة كولومبيا البريطانية، بإعادة البصر إلى شاب فقد إحدى عينيه قبل عقدين، وذلك عبر عملية نادرة تعرف بجراحة "القرنية العظمية السنية"، التي تضمنت... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T07:24+0000
2025-09-17T07:24+0000
2025-09-17T07:24+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
الأخبار
بريطانيا
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092488053_0:91:1184:757_1920x0_80_0_0_e679b49d6639efba082d49120e899ea5.jpg
وتقوم التقنية على اقتطاع جزء من عظم السن ثم تشكيله ليحمل أسطوانة بصرية بلاستيكية تعمل كعدسة صناعية، وفق ما أوضح الدكتور بن كانغ، رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى فانكوفر العام البريطاني.وبعد ذلك يتم زراعة السن في خد أو جفن المريض لأشهر عدة حتى تنمو حوله الأنسجة، قبل أن يثبّت لاحقا في مقدمة العين مكان القرنية التالفة، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية عن الفريق الطبي، الذي يقوده الدكتور جريج مولوني، الأستاذ المشارك في جراحة القرنية السريرية بجامعة كولومبيا البريطانية.وأوضح مولوني أن السن يمثل بنية مثالية لتثبيت العدسة بفضل صلابته ومتانته وقبوله من الجسم، كونه جزء منه، مشيرًا إلى أنه لإضفاء مظهر متجانس، تغطى العين بأنسجة مأخوذة من الفم، ما يمنحها لونا ورديا مميزا.ورغم خضوعه لنحو 50 عملية زراعة قرنية خلال عقدين، إلا أن جميع المحاولات فشلت بسبب إصابته بمتلازمة "ستيفنز جونسون"، التي تهاجم الخلايا الجذعية المسؤولة عن تجديد القرنية.
https://sarabic.ae/20220222/جراحة-نادرة-استخراج--3-ذبابات-حية-من-عين-امراة-أمريكية-1058989160.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092488053_3:0:1055:789_1920x0_80_0_0_8f1e27ceda38941eafe39b7f63586c79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, بريطانيا, الصحة
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, بريطانيا, الصحة
زرع سن في العين.. جراحة نادرة تعيد البصر لرجل بعد 20 عاما من فقدانه
نجح فريق طبي من جامعة كولومبيا البريطانية، بإعادة البصر إلى شاب فقد إحدى عينيه قبل عقدين، وذلك عبر عملية نادرة تعرف بجراحة "القرنية العظمية السنية"، التي تضمنت زراعة أحد أسنانه داخل عينه.
وتقوم التقنية على اقتطاع جزء من عظم السن ثم تشكيله ليحمل أسطوانة بصرية
بلاستيكية تعمل كعدسة صناعية، وفق ما أوضح الدكتور بن كانغ، رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى فانكوفر العام البريطاني.
وبعد ذلك يتم زراعة السن في خد أو جفن المريض لأشهر عدة حتى تنمو حوله الأنسجة، قبل أن يثبّت لاحقا في مقدمة العين مكان القرنية التالفة، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية عن الفريق الطبي، الذي يقوده الدكتور جريج مولوني، الأستاذ المشارك في جراحة القرنية السريرية بجامعة كولومبيا البريطانية.
22 فبراير 2022, 10:44 GMT
وأوضح مولوني أن السن يمثل بنية مثالية لتثبيت العدسة بفضل صلابته ومتانته وقبوله من الجسم، كونه جزء منه، مشيرًا إلى أنه لإضفاء مظهر متجانس، تغطى العين بأنسجة مأخوذة من الفم
، ما يمنحها لونا ورديا مميزا.
وتعود معاناة المريض الذي يدعى برنت تشابمان، إلى سن الـ13 من عمره، حين فقد بصره بعد رد فعل تحسسي نادر تجاه مسكن "إيبوبروفين"، ما تسبب في حروق بجسده وعينيه ودخوله في غيبوبة استمرت 27 يوما.
ورغم خضوعه لنحو 50 عملية زراعة قرنية خلال عقدين، إلا أن جميع المحاولات فشلت بسبب إصابته بمتلازمة "ستيفنز جونسون"، التي تهاجم الخلايا الجذعية المسؤولة عن تجديد القرنية.