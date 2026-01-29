عربي
زعيم كوريا الديمقراطية يعلن مشاريع إنشائية "ضخمة" قبيل مؤتمر الحزب
وقال كيم في خطاب يوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA) اليوم الجمعة: "نحن الآن على خط البداية لنضالنا الضخم لعام آخر، بهدف تحويل المناطق".وأضاف: "سيتم بناء مرافق صحية عامة ومجمعات ترفيهية، إلى جانب مصانع صناعية إقليمية، في 20 منطقة من البلاد… وهذا يعني أن نحو ثلث المدن والمقاطعات في البلاد سيشهد تحولًا".وتستعد كوريا الديمقراطية لعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، المقرر انعقاده قريبًا لتحديد الأهداف السياسية الكبرى.وذكرت الوكالة أن مؤتمر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، الذي عقد يوم الأربعاء، انتخب مندوبين لإرسالهم إلى المؤتمر التاسع، دون الإفصاح عن موعد انعقاد المؤتمر.
أعلن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، هدفه لتنفيذ مشاريع إنشائية واسعة النطاق هذا العام، بما في ذلك مصانع صناعية في 20 منطقة في الوقت ذاته.
وقال كيم في خطاب يوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA) اليوم الجمعة: "نحن الآن على خط البداية لنضالنا الضخم لعام آخر، بهدف تحويل المناطق".
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
زعيم كوريا الديمقراطية يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل لإطلاق مشروع صناعي
20 يناير, 04:08 GMT
وأضاف: "سيتم بناء مرافق صحية عامة ومجمعات ترفيهية، إلى جانب مصانع صناعية إقليمية، في 20 منطقة من البلاد… وهذا يعني أن نحو ثلث المدن والمقاطعات في البلاد سيشهد تحولًا".
وأشار كيم إلى أن مستوى المعيشة الإقليمي يمثل علامة مميزة تظهر تطور كوريا الديمقراطية.
وتستعد كوريا الديمقراطية لعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، المقرر انعقاده قريبًا لتحديد الأهداف السياسية الكبرى.
وذكرت الوكالة أن مؤتمر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، الذي عقد يوم الأربعاء، انتخب مندوبين لإرسالهم إلى المؤتمر التاسع، دون الإفصاح عن موعد انعقاد المؤتمر.
