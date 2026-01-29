https://sarabic.ae/20260129/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يعلن-مشاريع-إنشائية-ضخمة-قبيل-مؤتمر-الحزب-1109791559.html
زعيم كوريا الديمقراطية يعلن مشاريع إنشائية "ضخمة" قبيل مؤتمر الحزب
زعيم كوريا الديمقراطية يعلن مشاريع إنشائية "ضخمة" قبيل مؤتمر الحزب
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، هدفه لتنفيذ مشاريع إنشائية واسعة النطاق هذا العام، بما في ذلك مصانع صناعية في 20 منطقة في الوقت... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T23:48+0000
2026-01-29T23:48+0000
2026-01-29T23:50+0000
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_1e94a62dad7ea9dab6f5cfae2031b457.jpg
وقال كيم في خطاب يوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA) اليوم الجمعة: "نحن الآن على خط البداية لنضالنا الضخم لعام آخر، بهدف تحويل المناطق".وأضاف: "سيتم بناء مرافق صحية عامة ومجمعات ترفيهية، إلى جانب مصانع صناعية إقليمية، في 20 منطقة من البلاد… وهذا يعني أن نحو ثلث المدن والمقاطعات في البلاد سيشهد تحولًا".وتستعد كوريا الديمقراطية لعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، المقرر انعقاده قريبًا لتحديد الأهداف السياسية الكبرى.وذكرت الوكالة أن مؤتمر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، الذي عقد يوم الأربعاء، انتخب مندوبين لإرسالهم إلى المؤتمر التاسع، دون الإفصاح عن موعد انعقاد المؤتمر.
https://sarabic.ae/20260120/كيم-جونغ-أون-يعفي-نائب-رئيس-الوزراء-خلال-حفل-تدشين-مصنع-معدات-القطاعات-الصناعية-1109413448.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a0b11c25c73af73a5d40ebba4ee06de5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الديمقراطية يعلن مشاريع إنشائية "ضخمة" قبيل مؤتمر الحزب
23:48 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 23:50 GMT 29.01.2026)
أعلن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، هدفه لتنفيذ مشاريع إنشائية واسعة النطاق هذا العام، بما في ذلك مصانع صناعية في 20 منطقة في الوقت ذاته.
وقال كيم في خطاب يوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية
(KCNA) اليوم الجمعة: "نحن الآن على خط البداية لنضالنا الضخم لعام آخر، بهدف تحويل المناطق".
وأضاف: "سيتم بناء مرافق صحية عامة ومجمعات ترفيهية، إلى جانب مصانع صناعية إقليمية، في 20 منطقة من البلاد… وهذا يعني أن نحو ثلث المدن والمقاطعات في البلاد سيشهد تحولًا".
وأشار كيم إلى أن مستوى المعيشة الإقليمي يمثل علامة مميزة تظهر تطور كوريا الديمقراطية.
وتستعد كوريا الديمقراطية لعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، المقرر انعقاده قريبًا لتحديد الأهداف السياسية الكبرى.
وذكرت الوكالة أن مؤتمر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، الذي عقد يوم الأربعاء، انتخب مندوبين لإرسالهم إلى المؤتمر
التاسع، دون الإفصاح عن موعد انعقاد المؤتمر.