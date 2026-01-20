https://sarabic.ae/20260120/كيم-جونغ-أون-يعفي-نائب-رئيس-الوزراء-خلال-حفل-تدشين-مصنع-معدات-القطاعات-الصناعية-1109413448.html

كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية

كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، "إعفاء نائب رئيس الوزراء يانغ سونغ هو من منصبه، وذلك خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-20T04:08+0000

2026-01-20T04:08+0000

2026-01-20T04:09+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_0:57:1570:940_1920x0_80_0_0_3d4b8fa5f76ac55726b6d62043ac99cd.jpg

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن كيم جونغ أون أصدر قرار الإعفاء، خلال اجتماع رسمي، على خلفية ما وصفه بفشل جسيم في أداء المهام وعدم الأهلية لتحمّل المسؤولية.وقال إن "المسؤول المقال لا يمتلك الصفات ولا القدرات التي تؤهله لمنصبه”، مشيراً إلى أن "أداءه اتسم بعدم المسؤولية وسوء التقدير، ما تسبب في إخفاقات خطيرة وخسائر اقتصادية، خصوصاً في المشاريع الصناعية التي كانت تحت إشرافه".وأكد الزعيم الكوري، أن "الإقالة جاءت بعد أن ثبت أن يانغ سونغ هو لم يتحمل مسؤولياته، ولم ينفذ توجيهات الحزب على النحو المطلوب"، معتبراً أن استمراره في منصبه كان سيشكل عبئاً على مسار التنمية الاقتصادية.وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أعلن الخميس الماضي، عن ضرورة رفع خطة إنتاج الصواريخ والذخائر لعام 2026 في البلاد، نظرًا "للطلب المستقبلي المتوقع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.وأشار الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، زار أبرز المؤسسات العسكرية والصناعية، حيث اطّلع على وضع إنتاج الصواريخ والذخائر في الربع الرابع من عام 2025.ويوم الأربعاء، أجرت بيونغ يانغ، اختبارات على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى في بحر اليابان، بحضور زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.وجاء في بيان الوكالة: "راقب الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، عملية الإطلاق الاختباري لصواريخ مضادة للطائرات من نوع جديد".

https://sarabic.ae/20260111/كوريا-الديمقراطية-تتهم-جارتها-الجنوبية-بإرسال-طائرات-مسيرة-وتحذرها-من-دفع-الثمن-1109113072.html

https://sarabic.ae/20260108/كيم-جونغ-أون-يؤكد-تقديم-دعم-غير-مشروط-لسياسة-الرئيس-الروسي-وقراراته-1109042466.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم