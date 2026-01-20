كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/كيم-جونغ-أون-يعفي-نائب-رئيس-الوزراء-خلال-حفل-تدشين-مصنع-معدات-القطاعات-الصناعية-1109413448.html
كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية
كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، "إعفاء نائب رئيس الوزراء يانغ سونغ هو من منصبه، وذلك خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T04:08+0000
2026-01-20T04:09+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_0:57:1570:940_1920x0_80_0_0_3d4b8fa5f76ac55726b6d62043ac99cd.jpg
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن كيم جونغ أون أصدر قرار الإعفاء، خلال اجتماع رسمي، على خلفية ما وصفه بفشل جسيم في أداء المهام وعدم الأهلية لتحمّل المسؤولية.وقال إن "المسؤول المقال لا يمتلك الصفات ولا القدرات التي تؤهله لمنصبه”، مشيراً إلى أن "أداءه اتسم بعدم المسؤولية وسوء التقدير، ما تسبب في إخفاقات خطيرة وخسائر اقتصادية، خصوصاً في المشاريع الصناعية التي كانت تحت إشرافه".وأكد الزعيم الكوري، أن "الإقالة جاءت بعد أن ثبت أن يانغ سونغ هو لم يتحمل مسؤولياته، ولم ينفذ توجيهات الحزب على النحو المطلوب"، معتبراً أن استمراره في منصبه كان سيشكل عبئاً على مسار التنمية الاقتصادية.وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أعلن الخميس الماضي، عن ضرورة رفع خطة إنتاج الصواريخ والذخائر لعام 2026 في البلاد، نظرًا "للطلب المستقبلي المتوقع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.وأشار الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، زار أبرز المؤسسات العسكرية والصناعية، حيث اطّلع على وضع إنتاج الصواريخ والذخائر في الربع الرابع من عام 2025.ويوم الأربعاء، أجرت بيونغ يانغ، اختبارات على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى في بحر اليابان، بحضور زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.وجاء في بيان الوكالة: "راقب الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، عملية الإطلاق الاختباري لصواريخ مضادة للطائرات من نوع جديد".
https://sarabic.ae/20260111/كوريا-الديمقراطية-تتهم-جارتها-الجنوبية-بإرسال-طائرات-مسيرة-وتحذرها-من-دفع-الثمن-1109113072.html
https://sarabic.ae/20260108/كيم-جونغ-أون-يؤكد-تقديم-دعم-غير-مشروط-لسياسة-الرئيس-الروسي-وقراراته-1109042466.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_175:0:1570:1046_1920x0_80_0_0_1a85880ce17fcdc72e1c04813bfc8727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية

04:08 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 04:09 GMT 20.01.2026)
© AP Photo / Alexander Kazakovزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، "إعفاء نائب رئيس الوزراء يانغ سونغ هو من منصبه، وذلك خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة البناء والتحديث لمجمع آلات يونغسونغ.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن كيم جونغ أون أصدر قرار الإعفاء، خلال اجتماع رسمي، على خلفية ما وصفه بفشل جسيم في أداء المهام وعدم الأهلية لتحمّل المسؤولية.
وقال إن "المسؤول المقال لا يمتلك الصفات ولا القدرات التي تؤهله لمنصبه”، مشيراً إلى أن "أداءه اتسم بعدم المسؤولية وسوء التقدير، ما تسبب في إخفاقات خطيرة وخسائر اقتصادية، خصوصاً في المشاريع الصناعية التي كانت تحت إشرافه".
الجيش الكوري الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
كوريا الديمقراطية تتهم جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة وتحذرها من "دفع الثمن"
11 يناير, 05:29 GMT
وأكد الزعيم الكوري، أن "الإقالة جاءت بعد أن ثبت أن يانغ سونغ هو لم يتحمل مسؤولياته، ولم ينفذ توجيهات الحزب على النحو المطلوب"، معتبراً أن استمراره في منصبه كان سيشكل عبئاً على مسار التنمية الاقتصادية.
وشدد كيم جونغ أون، على أن "الحزب والدولة لن يتهاونا مع أي مسؤول يفتقر إلى الكفاءة والانضباط"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات قادرة على تحمّل المسؤولية وتنفيذ سياسات الحزب بجدية وفعالية.
وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أعلن الخميس الماضي، عن ضرورة رفع خطة إنتاج الصواريخ والذخائر لعام 2026 في البلاد، نظرًا "للطلب المستقبلي المتوقع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأشار الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، زار أبرز المؤسسات العسكرية والصناعية، حيث اطّلع على وضع إنتاج الصواريخ والذخائر في الربع الرابع من عام 2025.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
كيم جونغ أون يؤكد دعمه غير المشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته
8 يناير, 22:31 GMT
ويوم الأربعاء، أجرت بيونغ يانغ، اختبارات على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى في بحر اليابان، بحضور زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وجاء في بيان الوكالة: "راقب الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، عملية الإطلاق الاختباري لصواريخ مضادة للطائرات من نوع جديد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала