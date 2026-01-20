https://sarabic.ae/20260120/كيم-جونغ-أون-يعفي-نائب-رئيس-الوزراء-خلال-حفل-تدشين-مصنع-معدات-القطاعات-الصناعية-1109413448.html
كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية
كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، "إعفاء نائب رئيس الوزراء يانغ سونغ هو من منصبه، وذلك خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة...
كيم جونغ أون يعفي نائب رئيس الوزراء خلال حفل تدشين مصنع معدات القطاعات الصناعية
04:08 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 04:09 GMT 20.01.2026)
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، "إعفاء نائب رئيس الوزراء يانغ سونغ هو من منصبه، وذلك خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة البناء والتحديث لمجمع آلات يونغسونغ.
وأفادت وكالة
الأنباء المركزية الكورية، بأن كيم جونغ أون أصدر قرار الإعفاء، خلال اجتماع رسمي، على خلفية ما وصفه بفشل جسيم في أداء المهام وعدم الأهلية لتحمّل المسؤولية.
وقال إن "المسؤول المقال لا يمتلك الصفات ولا القدرات التي تؤهله لمنصبه”، مشيراً إلى أن "أداءه اتسم بعدم المسؤولية وسوء التقدير، ما تسبب في إخفاقات خطيرة وخسائر اقتصادية، خصوصاً في المشاريع الصناعية التي كانت تحت إشرافه".
وأكد الزعيم الكوري، أن "الإقالة جاءت بعد أن ثبت أن يانغ سونغ هو لم يتحمل مسؤولياته، ولم ينفذ توجيهات الحزب على النحو المطلوب"، معتبراً أن استمراره في منصبه كان سيشكل عبئاً على مسار التنمية الاقتصادية.
وشدد كيم جونغ أون، على أن "الحزب والدولة لن يتهاونا مع أي مسؤول يفتقر إلى الكفاءة والانضباط"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات قادرة على تحمّل المسؤولية وتنفيذ سياسات الحزب بجدية وفعالية.
وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، أعلن الخميس الماضي، عن ضرورة رفع خطة إنتاج الصواريخ والذخائر لعام 2026
في البلاد، نظرًا "للطلب المستقبلي المتوقع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأشار الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، زار أبرز المؤسسات العسكرية والصناعية، حيث اطّلع على وضع إنتاج الصواريخ والذخائر في الربع الرابع من عام 2025.
ويوم الأربعاء، أجرت بيونغ يانغ، اختبارات على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى
في بحر اليابان، بحضور زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وجاء في بيان الوكالة: "راقب الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، عملية الإطلاق الاختباري لصواريخ مضادة للطائرات من نوع جديد".