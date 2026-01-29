عربي
سوريا: الطيران الإسرائيلي يرش مواد مجهولة على الأراضي السورية في محافظة القنيطرة
سوريا: الطيران الإسرائيلي يرش مواد مجهولة على الأراضي السورية في محافظة القنيطرة
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي قام أكثر من مرة برش مواد مجهولة على الأراضي السورية في محافظة القنيطرة
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن علبي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة آخر التطورات في سوريا والشرق الأوسط: "طيران الاحتلال الإسرائيلي قام أكثر من مرة برش مواد مجهولة على الأراضي السورية في محافظة القنيطرة".واتهم علبي إسرائيل بمحاولة "القيام بدور هدام من خلال تحريض مكونات الشعب السوري على بعضهم البعض"، معتبرًا أن هذه المحاولات "لن تنجح لأن الشعب السوري يعي هذه المكائد".وأكد علبي أن "الجولان السوري المحتل هو أرض سورية، وإسرائيل واهمة إن كانت تعتقد بأن انخراطنا معها في محادثات أمنية بمثابة تنازل عن حقوق الشعب السوري".كما جدّد مطالبة بلاده "بإنهاء التواجد غير الشرعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل منذ الثامن من يناير/كانون الثاني 2024".وشدد علبي على "الدور الحيوي والمهم لقوات الأوندوف وفريق مراقبي الجولان في رصد الانتهاكات الإسرائيلية والإبلاغ عنها كشاهد أممي محايد".وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، أن التوغلات والضربات الإسرائيلية في الجنوب السوري "تفاقم هشاشة الوضع الأمني على الأرض"، مشددة على ضرورة احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.ودعت ديكارلو جميع الأطراف إلى احترام أحكام اتفاق فض الاشتباك عام 1947، مشيرة إلى أن "التعاون الإقليمي والدولي لدعم هذا المسار أمر في منتهى الضرورة".
سوريا: الطيران الإسرائيلي يرش مواد مجهولة على الأراضي السورية في محافظة القنيطرة

صرّح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي قام أكثر من مرة برش مواد مجهولة على الأراضي السورية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن علبي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة آخر التطورات في سوريا والشرق الأوسط: "طيران الاحتلال الإسرائيلي قام أكثر من مرة برش مواد مجهولة على الأراضي السورية في محافظة القنيطرة".
واتهم علبي إسرائيل بمحاولة "القيام بدور هدام من خلال تحريض مكونات الشعب السوري على بعضهم البعض"، معتبرًا أن هذه المحاولات "لن تنجح لأن الشعب السوري يعي هذه المكائد".
وأكد علبي أن "الجولان السوري المحتل هو أرض سورية، وإسرائيل واهمة إن كانت تعتقد بأن انخراطنا معها في محادثات أمنية بمثابة تنازل عن حقوق الشعب السوري".
كما جدّد مطالبة بلاده "بإنهاء التواجد غير الشرعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل منذ الثامن من يناير/كانون الثاني 2024".
وشدد علبي على "الدور الحيوي والمهم لقوات الأوندوف وفريق مراقبي الجولان في رصد الانتهاكات الإسرائيلية والإبلاغ عنها كشاهد أممي محايد".
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، أن التوغلات والضربات الإسرائيلية في الجنوب السوري "تفاقم هشاشة الوضع الأمني على الأرض"، مشددة على ضرورة احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
ودعت ديكارلو جميع الأطراف إلى احترام أحكام اتفاق فض الاشتباك عام 1947، مشيرة إلى أن "التعاون الإقليمي والدولي لدعم هذا المسار أمر في منتهى الضرورة".
