لافروف: روسيا تبذل "مساع حميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: روسيا تبذل "مساع حميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تبذل دائما "المساعي الحميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث تربط روسيا علاقات جيدة مع...
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "تي جي أر تي" التلفزيونية التركية وصحيفة تركيا، "بما أن لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل وإيران، فإننا نقدم دائماً "مساعينا الحميدة" فيما يتعلق بضرورة نزع فتيل هذا الوضع". وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات".وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري ولن يكون الأمر مجديا".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تبذل دائما "المساعي الحميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث تربط روسيا علاقات جيدة مع هاتين الدولتين.
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "تي جي أر تي" التلفزيونية التركية وصحيفة تركيا، "بما أن لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل وإيران، فإننا نقدم دائماً "مساعينا الحميدة" فيما يتعلق بضرورة نزع فتيل هذا الوضع".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، بأن هناك بعض الدول التي تؤدي دور الوساطة لخفض التوترات والتهديدات في المنطقة، وطهران تبقى على تواصل معها.

عراقجي: بعض الدول تؤدي دور الوساطة لخفض التوتر في المنطقة وطهران على تواصل معها
وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات".
وتابع: "إذا كانت تسعى الولايات المتحدة للتفاوض فلا يمكن الحديث عن ذلك في ظل التوتر والتهديد، وعليها التخلي عن التهديدات والمطالب المفرطة وطرح القضايا غير المنطقية".
وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري ولن يكون الأمر مجديا".
