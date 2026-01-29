https://sarabic.ae/20260129/لافروف-روسيا-تبذل-مساع-حميدة-لنزع-فتيل-التوترات-بين-إسرائيل-وإيران-1109771837.html
لافروف: روسيا تبذل "مساع حميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تبذل دائما "المساعي الحميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث تربط روسيا علاقات جيدة مع
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "تي جي أر تي" التلفزيونية التركية وصحيفة تركيا، "بما أن لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل وإيران، فإننا نقدم دائماً "مساعينا الحميدة" فيما يتعلق بضرورة نزع فتيل هذا الوضع". وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات".وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري ولن يكون الأمر مجديا".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تبذل دائما "المساعي الحميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث تربط روسيا علاقات جيدة مع هاتين الدولتين.
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "تي جي أر تي" التلفزيونية التركية وصحيفة تركيا، "بما أن لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل وإيران، فإننا نقدم دائماً "مساعينا الحميدة" فيما يتعلق بضرورة نزع فتيل هذا الوضع".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، بأن هناك بعض الدول التي تؤدي دور الوساطة لخفض التوترات والتهديدات في المنطقة، وطهران تبقى على تواصل معها.
وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات
".
وتابع: "إذا كانت تسعى الولايات المتحدة للتفاوض فلا يمكن الحديث عن ذلك في ظل التوتر والتهديد، وعليها التخلي عن التهديدات والمطالب المفرطة وطرح القضايا غير المنطقية".
وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري
ولن يكون الأمر مجديا".