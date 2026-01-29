https://sarabic.ae/20260129/لافروف-روسيا-تبذل-مساع-حميدة-لنزع-فتيل-التوترات-بين-إسرائيل-وإيران-1109771837.html

لافروف: روسيا تبذل "مساع حميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تبذل دائما "المساعي الحميدة" لنزع فتيل التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث تربط روسيا علاقات جيدة مع... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "تي جي أر تي" التلفزيونية التركية وصحيفة تركيا، "بما أن لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل وإيران، فإننا نقدم دائماً "مساعينا الحميدة" فيما يتعلق بضرورة نزع فتيل هذا الوضع". وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات".وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري ولن يكون الأمر مجديا".

