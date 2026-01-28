عربي
عراقجي: بعض الدول تؤدي دور الوساطة لخفض التوتر في المنطقة وطهران على تواصل معها
عراقجي: بعض الدول تؤدي دور الوساطة لخفض التوتر في المنطقة وطهران على تواصل معها
عراقجي: بعض الدول تؤدي دور الوساطة لخفض التوتر في المنطقة وطهران على تواصل معها
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن هناك بعض الدول التي تؤدي دور الوساطة لخفض التوترات والتهديدات في المنطقة، وطهران تبقى على تواصل معها.
2026-01-28T09:03+0000
2026-01-28T09:03+0000
إيران
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات".وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري ولن يكون الأمر مجديا".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل".وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا"، موضحًا أن "حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي هي المسؤولية الأساسية للقوات المسلحة، التي اكتسبت خبرة كبيرة لضمان الأمن الوطني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. مصر تحذر من انزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار ولي العهد السعودي يؤكد أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
https://sarabic.ae/20260127/السعودية-لن-تسمح-باستخدام-أجوائها-أو-أراضيها-في-أي-أعمال-عسكرية-ضد-إيران-1109709672.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار إيران
إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار إيران

عراقجي: بعض الدول تؤدي دور الوساطة لخفض التوتر في المنطقة وطهران على تواصل معها

09:03 GMT 28.01.2026
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن هناك بعض الدول التي تؤدي دور الوساطة لخفض التوترات والتهديدات في المنطقة، وطهران تبقى على تواصل معها.
وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات".

وتابع: "إذا كانت تسعى الولايات المتحدة للتفاوض فلا يمكن الحديث عن ذلك في ظل التوتر والتهديد، وعليها التخلي عن التهديدات والمطالب المفرطة وطرح القضايا غير المنطقية".

وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري ولن يكون الأمر مجديا".
الرياص، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
ولي العهد السعودي يؤكد أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
أمس, 21:55 GMT
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل".

وأضاف أن "وجود الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة، لن يؤثر على إرادة وعزيمة إيران، في الدفاع عن سيادتها".

وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا"، موضحًا أن "حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي هي المسؤولية الأساسية للقوات المسلحة، التي اكتسبت خبرة كبيرة لضمان الأمن الوطني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
مصر تحذر من انزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار
ولي العهد السعودي يؤكد أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
