عراقجي: بعض الدول تؤدي دور الوساطة لخفض التوتر في المنطقة وطهران على تواصل معها

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن هناك بعض الدول التي تؤدي دور الوساطة لخفض التوترات والتهديدات في المنطقة، وطهران تبقى على تواصل...
وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات".وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري ولن يكون الأمر مجديا".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل".وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا"، موضحًا أن "حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي هي المسؤولية الأساسية للقوات المسلحة، التي اكتسبت خبرة كبيرة لضمان الأمن الوطني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن هناك بعض الدول التي تؤدي دور الوساطة لخفض التوترات والتهديدات في المنطقة، وطهران تبقى على تواصل معها.
وقال عراقجي: "طهران لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات".
وتابع: "إذا كانت تسعى الولايات المتحدة للتفاوض فلا يمكن الحديث عن ذلك في ظل التوتر والتهديد، وعليها التخلي عن التهديدات والمطالب المفرطة وطرح القضايا غير المنطقية".
وتابع: "لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري ولن يكون الأمر مجديا".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل".
وأضاف أن "وجود الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة، لن يؤثر على إرادة وعزيمة إيران، في الدفاع عن سيادتها".
وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا"، موضحًا أن "حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي هي المسؤولية الأساسية للقوات المسلحة، التي اكتسبت خبرة كبيرة لضمان الأمن الوطني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.