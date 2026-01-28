https://sarabic.ae/20260128/مصر-تحذر-من-انزلاق-المنطقة-إلى-دوامات-جديدة-من-عدم-الاستقرار-1109716062.html

مصر تحذر من انزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، "ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر والعمل على تحقيق التهدئة". 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وخلال اتصالين هاتفيين بكل من عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، حذر عبد العاطي، من انزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار.وشدد وزير الخارجية المصري، على "أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي".وأكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي، يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وتشهد إيران احتجاجات، منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري بولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".وأضاف: "لذا سنرى. آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".

