https://sarabic.ae/20260129/لافروف-مسألة-ملاحقة-الأسد-طويت-منذ-زمن---1109772110.html
لافروف: مسألة ملاحقة الأسد طويت منذ زمن
لافروف: مسألة ملاحقة الأسد طويت منذ زمن
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، أن مسألة محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد طُويت منذ زمن، وأن شركاء روسيا على دراية تامة بظروف وصوله... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T15:52+0000
2026-01-29T15:52+0000
2026-01-29T15:52+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101242435_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_26645ff901efba60986c002d0776de15.jpg
وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "تركية" وقناة "تي جي آر تي" التلفزيونية التركيتين وردًا على سؤال حول موقفه من المطالبات بمحاكمة الرئيس السوري السابق، "لقد طُويت هذه المسألة منذ زمن. شركاؤنا على دراية تامة بكيفية حدوث كل شيء، وكيف انتهى المطاف ببشار الأسد وعائلته في روسيا الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2024".ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.وأما الرئيس السابق، بشار الأسد، فقد أعلن تخليه عن منصبه ومغادرة البلاد.
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-يمتنع-عن-الإدلاء-بأي-معلومات-حول-تسليم-بشار-الأسد--عاجل-1109723206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101242435_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_774405c538d4fbf9742f9b49a31c8637.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
لافروف: مسألة ملاحقة الأسد طويت منذ زمن
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، أن مسألة محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد طُويت منذ زمن، وأن شركاء روسيا على دراية تامة بظروف وصوله إلى روسيا.
وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "تركية" وقناة "تي جي آر تي" التلفزيونية التركيتين وردًا على سؤال حول موقفه من المطالبات بمحاكمة الرئيس السوري السابق، "لقد طُويت هذه المسألة منذ زمن. شركاؤنا على دراية تامة بكيفية حدوث كل شيء، وكيف انتهى المطاف ببشار الأسد وعائلته في روسيا الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2024".
وأضاف الوزير "لقد هُدِد بالقتل فعلاً. ومُنحت له هذه الفرصة لأسباب إنسانية بحتة، فاستغلها. وكما تعلمون (إذا كنتم تتابعون شؤوننا الداخلية)، فإن بشار الأسد لا يتدخل في الشؤون السورية".
ويذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت قوات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع الحكومة ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، وعقب دخولها دمشق سيطرت المعارضة المسلحة على مفاصل الدولة وتم إعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
وأما الرئيس السابق، بشار الأسد، فقد أعلن تخليه عن منصبه ومغادرة البلاد.