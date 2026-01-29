عربي
محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما
صرّح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
فلاديمير بوتين
وقال خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "فخامة الرئيس، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تقوم على إرث عميق من التعاون المثمر يمتد لأكثر من خمسين عاما. تربط بلدينا شراكة وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها".وأكد الرئيس الإماراتي التزام بلده بتعزيز العلاقات مع روسيا، موضحا: "نحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقات وتحقيق أهداف التنمية والشراكة بما يخدم مصالح البلدين".ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية. وكما سبق أن صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن المحادثات ستستكمل بمأدبة عمل.ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.
11:46 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 12:11 GMT 29.01.2026)
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان
صرّح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما".
وقال خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "فخامة الرئيس، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تقوم على إرث عميق من التعاون المثمر يمتد لأكثر من خمسين عاما. تربط بلدينا شراكة وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها".

وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى حل النزاعات سياسيا ودبلوماسيا، أوضح قائلا: "أود أن أؤكد مجددا أن دولة الإمارات تدعم دعما كاملا أي جهود تهدف إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات بما يسهم في إرساء السلام".

وأكد الرئيس الإماراتي التزام بلده بتعزيز العلاقات مع روسيا، موضحا: "نحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقات وتحقيق أهداف التنمية والشراكة بما يخدم مصالح البلدين".
رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
10:24 GMT
ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية. وكما سبق أن صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن المحادثات ستستكمل بمأدبة عمل.
ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.
