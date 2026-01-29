https://sarabic.ae/20260129/محمد-بن-زايد-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-تستند-إلى-إرث-عريق-من-التعاون-يمتد-لأكثر-من-50-عاما-1109757690.html
محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما
سبوتنيك عربي
2026-01-29T11:46+0000
2026-01-29T11:46+0000
2026-01-29T12:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109757072_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5fc179cf1be181810d89b43302dfb60.jpg
وقال خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "فخامة الرئيس، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تقوم على إرث عميق من التعاون المثمر يمتد لأكثر من خمسين عاما. تربط بلدينا شراكة وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها".وأكد الرئيس الإماراتي التزام بلده بتعزيز العلاقات مع روسيا، موضحا: "نحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقات وتحقيق أهداف التنمية والشراكة بما يخدم مصالح البلدين".ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية. وكما سبق أن صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن المحادثات ستستكمل بمأدبة عمل.ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.
https://sarabic.ae/20260129/بث-مباشر-رئيس-دولة-الإمارات-يصل-إلى-موسكو-لإجراء-محادثات-مع-بوتين-1109751832.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109757072_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_12924288cc21d271e74c8bd79e6aba29.jpg
11:46 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 12:11 GMT 29.01.2026)
صرّح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما".
وقال خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "فخامة الرئيس، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تقوم على إرث عميق من التعاون المثمر يمتد لأكثر من خمسين عاما. تربط بلدينا شراكة وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها".
وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى حل النزاعات سياسيا ودبلوماسيا، أوضح قائلا: "أود أن أؤكد مجددا أن دولة الإمارات تدعم دعما كاملا أي جهود تهدف إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات بما يسهم في إرساء السلام".
وأكد الرئيس الإماراتي التزام بلده بتعزيز العلاقات مع روسيا، موضحا: "نحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقات وتحقيق أهداف التنمية والشراكة بما يخدم مصالح البلدين".
ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية. وكما سبق أن صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن المحادثات ستستكمل بمأدبة عمل.
ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.