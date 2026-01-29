https://sarabic.ae/20260129/منتخب-البحرين-يتوج-بلقب-آسيا-لكرة-اليد-ويتأهل-لكأس-العالم-2027-1109778223.html
منتخب البحرين يتوج بلقب آسيا لكرة اليد ويتأهل لكأس العالم 2027
منتخب البحرين يتوج بلقب آسيا لكرة اليد ويتأهل لكأس العالم 2027
سبوتنيك عربي
حقق منتخب البحرين الوطني الأول لكرة اليد إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بتتويجه بطلا للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الآسيوية لكرة اليد، التي استضافتها الكويت،... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T17:22+0000
2026-01-29T17:22+0000
2026-01-29T17:22+0000
البحرين
رياضة
كرة اليد
أخبار كأس العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109778050_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_5cd2724fb693af92e51162346c8649c6.jpg
جاء ذلك بعد فوزه المستحق على نظيره القطري بنتيجة 29-26 في المباراة النهائية بعد التمديد، منهيا مسيرة طويلة من الوصافة ورافعا علم "أحمر اليد" على منصة التتويج القارية للمرة الأولى في تاريخه.وجاء هذا الإنجاز تتويجا لمستوى مميز قدمه المنتخب طوال البطولة، اتسم بالقوة الفنية والانضباط التكتيكي والقدرة على حسم المواجهات المصيرية، مع سيطرة واضحة في النهائي على أحد أقوى منتخبات القارة. كما يعزز هذا الإنجاز مكانة البحرين على الساحة العالمية بتأهلها لنهائيات كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، ليؤكد استمرار التطور الفني والعمل الدؤوب الذي أوصل "أحمر اليد" إلى قمة آسيا.
https://sarabic.ae/20260118/السنغال-بطل-أفريقيا-بعد-الفوز-على-المغرب-1109378983.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109778050_65:0:669:453_1920x0_80_0_0_e0280d0c622733bfb83ae4df0c1e7090.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البحرين, رياضة, كرة اليد, أخبار كأس العالم
البحرين, رياضة, كرة اليد, أخبار كأس العالم
منتخب البحرين يتوج بلقب آسيا لكرة اليد ويتأهل لكأس العالم 2027
حقق منتخب البحرين الوطني الأول لكرة اليد إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بتتويجه بطلا للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الآسيوية لكرة اليد، التي استضافتها الكويت، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 في ألمانيا.
جاء ذلك بعد فوزه المستحق على نظيره القطري بنتيجة 29-26 في المباراة النهائية بعد التمديد، منهيا مسيرة طويلة من الوصافة ورافعا علم "أحمر اليد" على منصة التتويج القارية للمرة الأولى في تاريخه.
وانتهى الشوط الأول لصالح البحرين 14-11، فيما شهد الشوط الثاني والوقت الأصلي التعادل 24-24، قبل أن يحسم المنتخب البحريني المباراة في الوقت الإضافي، وفقا لوكالة أنباء البحرين"بنا".
وجاء هذا الإنجاز تتويجا لمستوى مميز قدمه المنتخب طوال البطولة، اتسم بالقوة الفنية والانضباط التكتيكي والقدرة على حسم المواجهات المصيرية، مع سيطرة واضحة في النهائي على أحد أقوى منتخبات القارة.
ويمثل هذا اللقب لحظة فارقة في تاريخ كرة اليد البحرينية، بعد خمس محاولات سابقة في أعوام 2010 و2014 و2016 و2018 و2022، اكتفى فيها المنتخب بالمركز الثاني.
كما يعزز هذا الإنجاز مكانة البحرين على الساحة العالمية بتأهلها لنهائيات كأس العالم
للمرة الثامنة على التوالي، ليؤكد استمرار التطور الفني والعمل الدؤوب الذي أوصل "أحمر اليد" إلى قمة آسيا.