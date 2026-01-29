https://sarabic.ae/20260129/ميلانيا-ترامب-رقصات-زوجي-أحيانا-غير-لائقة-لكنها-ممتعة-1109743649.html
ميلانيا ترامب: رقصات زوجي أحيانا غير لائقة لكنها ممتعة
ميلانيا ترامب: رقصات زوجي أحيانا غير لائقة لكنها ممتعة
سبوتنيك عربي
ذكرت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الخميس، أن رقصات زوجها، أحيانًا تكون غير لائقة، لكنها تمنح الناس "السعادة والمرح". 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T02:51+0000
2026-01-29T02:51+0000
2026-01-29T02:51+0000
ميلانيا ترامب
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050149348_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_e61a2434b5daaf821d60a0a8b5ebf32c.jpg
وقالت ميلانيا ترامب في لقاء على قناة Fox News الأمريكية: "في بعض اللحظات يعجبني ذلك. وفي أيام معينة كان ذلك غير لائق، وقد أخبرته بذلك".في الوقت نفسه، أكدت ميلانيا أن رقصات زوجها تمنح الناس "السعادة والمرح"، معترفة أيضًا بأنها رقصت على أحد مقاطع ترامب المفضلة، YMCA، خلال حفل تنصيبه، وأن نسختها تختلف عن رقصة زوجها.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أن السيدة الأولى لا تحب عندما يرقص. وغالبًا ما يختم ترامب عروضه بالرقص، حيث لديه حركاته المميزة وأغانيه المفضلة.
https://sarabic.ae/20251026/ترامب-يشارك-في-رقصة-ترحيبية-لدى-وصوله-إلى-ماليزيا-فيديو-1106398151.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050149348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b2c7f775819050ed835d5ad86e046d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ميلانيا ترامب, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ميلانيا ترامب, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ميلانيا ترامب: رقصات زوجي أحيانا غير لائقة لكنها ممتعة
ذكرت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الخميس، أن رقصات زوجها، أحيانًا تكون غير لائقة، لكنها تمنح الناس "السعادة والمرح".
وقالت ميلانيا ترامب في لقاء على قناة Fox News الأمريكية: "في بعض اللحظات يعجبني ذلك. وفي أيام معينة كان ذلك غير لائق، وقد أخبرته بذلك".
26 أكتوبر 2025, 06:02 GMT
في الوقت نفسه، أكدت ميلانيا أن رقصات زوجها تمنح الناس "السعادة والمرح"، معترفة أيضًا بأنها رقصت على أحد مقاطع ترامب المفضلة، YMCA، خلال حفل تنصيبه، وأن نسختها تختلف عن رقصة زوجها.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أن السيدة الأولى لا تحب عندما يرقص. وغالبًا ما يختم ترامب عروضه بالرقص، حيث لديه حركاته المميزة وأغانيه المفضلة.