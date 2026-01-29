ميلانيا ترامب: رقصات زوجي أحيانا غير لائقة لكنها ممتعة

عربي
ذكرت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الخميس، أن رقصات زوجها، أحيانًا تكون غير لائقة، لكنها تمنح الناس "السعادة والمرح".
وقالت ميلانيا ترامب في لقاء على قناة Fox News الأمريكية: "في بعض اللحظات يعجبني ذلك. وفي أيام معينة كان ذلك غير لائق، وقد أخبرته بذلك".
في الوقت نفسه، أكدت ميلانيا أن رقصات زوجها تمنح الناس "السعادة والمرح"، معترفة أيضًا بأنها رقصت على أحد مقاطع ترامب المفضلة، YMCA، خلال حفل تنصيبه، وأن نسختها تختلف عن رقصة زوجها.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أن السيدة الأولى لا تحب عندما يرقص. وغالبًا ما يختم ترامب عروضه بالرقص، حيث لديه حركاته المميزة وأغانيه المفضلة.
