وثائق قضائية: ارتفاع ملحوظ في قضايا الفرار من الخدمة بالجيش الأوكراني

تجاوز عدد القضايا الجنائية المتعلقة بترك الوحدة العسكرية دون إذن في القوات المسلحة الأوكرانية خلال يناير/كانون الثاني 2026 بشكل ملحوظ مؤشرات الفترة نفسها من... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب دراسة أجرتها وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى وثائق قضائية، سجلت المحاكم الأوكرانية، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 27 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، ما مجموعه 5485 قضية فرار من الخدمة.وللمقارنة، بلغ عدد القضايا المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 4015 قضية، ما يشير إلى ارتفاع حاد في هذا المؤشر مع بداية العام الجديد.وكانت "سبوتنيك" قد أفادت في وقت سابق بأن عدد القضايا بموجب المادة 407 الفقرة 5 من القانون الجنائي الأوكراني (ترك الوحدة العسكرية دون إذن) ارتفع بحلول نهاية عام 2025 إلى نحو 74 ألف قضية، بزيادة تجاوزت الضعف مقارنة بعام 2024.كما أفادت مصادر "سبوتنيك" في الأجهزة الأمنية، في وقت سابق، بظهور ما يُسمّى "المتهربين غير القابلين للشفاء" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وهم أشخاص يقضون معظم وقتهم في المستشفيات العسكرية، حيث يعالجون أمراضهم المزمنة بدلًا من أداء الخدمة العسكرية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في ديسمبر/كانون الأول 2025 بأن أعداد الفارين من الجيش الأوكراني تُقدّر بمئات الآلاف، فيما أقدم مكتب المدعي العام الأوكراني خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي على حذف البيانات الخاصة بهذه القضايا من التداول العلني.

