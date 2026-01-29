أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من أبرزالصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
صور
العالم العربي
الأخبار
фото, صور, العالم العربي
фото, صور, العالم العربي

أطرف الصور لهذا الأسبوع

13:30 GMT 29.01.2026
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من أبرزالصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض المشاركين في المعرض -المنتدى السادس للفنون والصناعة "روسيا الفريدة"، في موسكو.

صورة لبعض المشاركين في المعرض -المنتدى السادس للفنون والصناعة &quot;روسيا الفريدة&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لبعض المشاركين في المعرض -المنتدى السادس للفنون والصناعة "روسيا الفريدة"، في موسكو.

© REUTERS Raquel Cunha

صورة لكلبان، ضمن برنامج يشرف عليه الحرس الوطني للمساعدة في تخفيف قلق وخوف المسافرين من الطيران، في المكسيك.

صورة لكلبان، ضمن برنامج يشرف عليه الحرس الوطني للمساعدة في تخفيف قلق وخوف المسافرين من الطيران، في المكسيك. - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS Raquel Cunha

صورة لكلبان، ضمن برنامج يشرف عليه الحرس الوطني للمساعدة في تخفيف قلق وخوف المسافرين من الطيران، في المكسيك.

© REUTERS Spasiyana Sergieva

صورة لأحد الأشخاص يرتدي زيًا تنكريًا، يشارك في المهرجان الدولي لألعاب التنكر في بيرنيك، بلغاريا.

صورة لأحد الأشخاص يرتدي زيًا تنكريًا، يشارك في المهرجان الدولي لألعاب التنكر في بيرنيك، بلغاريا. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Spasiyana Sergieva

صورة لأحد الأشخاص يرتدي زيًا تنكريًا، يشارك في المهرجان الدولي لألعاب التنكر في بيرنيك، بلغاريا.

© REUTERS Isabel Infantes

تظهر في الصورة ردة فعل، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان، التي أعلنت اليوم انضمامها إلى حزب الإصلاح البريطاني بعد انشقاقها عن حزب المحافظين، في لندن، بريطانيا.

تظهر في الصورة ردة فعل، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان، التي أعلنت اليوم انضمامها إلى حزب الإصلاح البريطاني بعد انشقاقها عن حزب المحافظين، في لندن، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS Isabel Infantes

تظهر في الصورة ردة فعل، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان، التي أعلنت اليوم انضمامها إلى حزب الإصلاح البريطاني بعد انشقاقها عن حزب المحافظين، في لندن، بريطانيا.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وتظهر في الصورة فتاة تقوم بالتقاط صورة لزميلتها وهي تأكل الحلوى.

تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وتظهر في الصورة فتاة تقوم بالتقاط صورة لزميلتها وهي تأكل الحلوى. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وتظهر في الصورة فتاة تقوم بالتقاط صورة لزميلتها وهي تأكل الحلوى.

© REUTERS Nicoco Chan

صورة لدمى الخيول القطنية الباكية في مدينة ييوو التجارية الدولية، في الصين، وذلك قبيل حلول العام الصيني الجديد، الذي سيُصادف عام الحصان.

صورة لدمى الخيول القطنية الباكية في مدينة ييوو التجارية الدولية، في الصين، وذلك قبيل حلول العام الصيني الجديد، الذي سيُصادف عام الحصان. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS Nicoco Chan

صورة لدمى الخيول القطنية الباكية في مدينة ييوو التجارية الدولية، في الصين، وذلك قبيل حلول العام الصيني الجديد، الذي سيُصادف عام الحصان.

© AP Photo / Gregorio Borgia

صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرز، أثناء حضورهما مؤتمرًا صحفيًا في ختام قمة حكومية دولية عقدت في فيلا دوريا بامفيلي، في روما، لمناقشة التعاون السياسي والاقتصادي.

صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرز، أثناء حضورهما مؤتمرًا صحفيًا في ختام قمة حكومية دولية عقدت في فيلا دوريا بامفيلي، في روما، لمناقشة التعاون السياسي والاقتصادي. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Gregorio Borgia

صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرز، أثناء حضورهما مؤتمرًا صحفيًا في ختام قمة حكومية دولية عقدت في فيلا دوريا بامفيلي، في روما، لمناقشة التعاون السياسي والاقتصادي.

© AP Photo / Alberto Pezzali

رجل يلتقط صورة سيلفي مع أحد فناني الشوارع الذي يرتدي زيًا تنكريًا، في لندن.

رجل يلتقط صورة سيلفي مع أحد فناني الشوارع الذي يرتدي زيًا تنكريًا، في لندن. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Alberto Pezzali

رجل يلتقط صورة سيلفي مع أحد فناني الشوارع الذي يرتدي زيًا تنكريًا، في لندن.

© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Gollnow

ديتمار فويدكه (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، ألمانيا، يظهر في صورة أمام مجسم خشبي لغزال خلال جولة في فعاليات يوم براندنبورغ ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر الدولي التسعين. ويحتفل أكبر معرض تجاري في العالم للأغذية والزراعة في برلين بالذكرى المئوية لتأسيسه.

ديتمار فويدكه (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، ألمانيا، يظهر في صورة أمام مجسم خشبي لغزال خلال جولة في فعاليات يوم براندنبورغ ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر الدولي التسعين. ويحتفل أكبر معرض تجاري في العالم للأغذية والزراعة في برلين بالذكرى المئوية لتأسيسه. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Gollnow

ديتمار فويدكه (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، ألمانيا، يظهر في صورة أمام مجسم خشبي لغزال خلال جولة في فعاليات يوم براندنبورغ ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر الدولي التسعين. ويحتفل أكبر معرض تجاري في العالم للأغذية والزراعة في برلين بالذكرى المئوية لتأسيسه.

© REUTERS Mathieu Belanger

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقف مع بونوم كارنفال، قبل اجتماع مجلس الوزراء، في كندا.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقف مع بونوم كارنفال، قبل اجتماع مجلس الوزراء، في كندا. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Mathieu Belanger

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقف مع بونوم كارنفال، قبل اجتماع مجلس الوزراء، في كندا.

