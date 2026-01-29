أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة لبعض المشاركين في المعرض -المنتدى السادس للفنون والصناعة "روسيا الفريدة"، في موسكو.
صورة لكلبان، ضمن برنامج يشرف عليه الحرس الوطني للمساعدة في تخفيف قلق وخوف المسافرين من الطيران، في المكسيك.
صورة لأحد الأشخاص يرتدي زيًا تنكريًا، يشارك في المهرجان الدولي لألعاب التنكر في بيرنيك، بلغاريا.
تظهر في الصورة ردة فعل، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان، التي أعلنت اليوم انضمامها إلى حزب الإصلاح البريطاني بعد انشقاقها عن حزب المحافظين، في لندن، بريطانيا.
تساقط الثلوج في الساحة الحمراء وتظهر في الصورة فتاة تقوم بالتقاط صورة لزميلتها وهي تأكل الحلوى.
صورة لدمى الخيول القطنية الباكية في مدينة ييوو التجارية الدولية، في الصين، وذلك قبيل حلول العام الصيني الجديد، الذي سيُصادف عام الحصان.
صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرز، أثناء حضورهما مؤتمرًا صحفيًا في ختام قمة حكومية دولية عقدت في فيلا دوريا بامفيلي، في روما، لمناقشة التعاون السياسي والاقتصادي.
رجل يلتقط صورة سيلفي مع أحد فناني الشوارع الذي يرتدي زيًا تنكريًا، في لندن.
ديتمار فويدكه (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، ألمانيا، يظهر في صورة أمام مجسم خشبي لغزال خلال جولة في فعاليات يوم براندنبورغ ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر الدولي التسعين. ويحتفل أكبر معرض تجاري في العالم للأغذية والزراعة في برلين بالذكرى المئوية لتأسيسه.
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقف مع بونوم كارنفال، قبل اجتماع مجلس الوزراء، في كندا.
