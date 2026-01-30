الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/الرئيس-التونسي-يعلن-تمديد-حالة-الطوارئ-في-جميع-أنحاء-البلاد-1109824702.html
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وفق ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T22:29+0000
2026-01-30T22:36+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
حالة الطوارئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية: "صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 لسنة 2026 الأمر عدد 15 المؤرخ في 30 يناير/كانون الثاني 2026، القاضي بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية ابتداءً من 31 يناير/كانون الثاني 2026 وإلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2026".وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ قد صدر في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعلّق بإعلانها لمدة شهر واحد.وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.ويأتي هذا القرار في إطار استمرار العمل بحالة الطوارئ دون انقطاع منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأسفرت عن مقتل 12 أمنيًا، وإصابة 16 آخرين من الأمنيين والمدنيين.
https://sarabic.ae/20231230/تونس-تمديد-حالة-الطوارئ-لمدة-شهر-1084590384.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, حالة الطوارئ
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, حالة الطوارئ

الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

22:29 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 22:36 GMT 30.01.2026)
© AP Photo / Johanna Geronالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وفق ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية: "صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 لسنة 2026 الأمر عدد 15 المؤرخ في 30 يناير/كانون الثاني 2026، القاضي بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية ابتداءً من 31 يناير/كانون الثاني 2026 وإلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2026".
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
تونس... تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
30 ديسمبر 2023, 21:40 GMT
وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ قد صدر في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعلّق بإعلانها لمدة شهر واحد.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.
ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".
وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.
ويأتي هذا القرار في إطار استمرار العمل بحالة الطوارئ دون انقطاع منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأسفرت عن مقتل 12 أمنيًا، وإصابة 16 آخرين من الأمنيين والمدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала