https://sarabic.ae/20260130/الرئيس-التونسي-يعلن-تمديد-حالة-الطوارئ-في-جميع-أنحاء-البلاد-1109824702.html
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وفق ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T22:29+0000
2026-01-30T22:29+0000
2026-01-30T22:36+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
حالة الطوارئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية: "صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 لسنة 2026 الأمر عدد 15 المؤرخ في 30 يناير/كانون الثاني 2026، القاضي بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية ابتداءً من 31 يناير/كانون الثاني 2026 وإلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2026".وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ قد صدر في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعلّق بإعلانها لمدة شهر واحد.وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.ويأتي هذا القرار في إطار استمرار العمل بحالة الطوارئ دون انقطاع منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأسفرت عن مقتل 12 أمنيًا، وإصابة 16 آخرين من الأمنيين والمدنيين.
https://sarabic.ae/20231230/تونس-تمديد-حالة-الطوارئ-لمدة-شهر-1084590384.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, حالة الطوارئ
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, حالة الطوارئ
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
22:29 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 22:36 GMT 30.01.2026)
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وفق ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء
الرسمية: "صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 لسنة 2026 الأمر عدد 15 المؤرخ في 30 يناير/كانون الثاني 2026، القاضي بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية ابتداءً من 31 يناير/كانون الثاني 2026 وإلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2026".
30 ديسمبر 2023, 21:40 GMT
وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ
قد صدر في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعلّق بإعلانها لمدة شهر واحد.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.
ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978
على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".
وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.
ويأتي هذا القرار في إطار استمرار العمل بحالة الطوارئ دون انقطاع منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأسفرت عن مقتل 12 أمنيًا، وإصابة 16 آخرين من الأمنيين والمدنيين.