الرئيس المصري: نتحسب لتداعيات خطيرة إقليميا واقتصاديا للأزمة الإيرانية
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، من تداعيات بالغة الخطورة قد تنجم عن تصاعد الأزمة في إيران حال اندلاع اقتتال، مشيرا إلى أن "انعكاساتها لن... 30.01.2026
وقال خلال زيارة تفقدية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "هناك مشكلة أخرى تتصاعد، وقد يكون لها تأثير على المنطقة، وهي الأزمة مع إيران، وهنا نناشد ونبذل جهدا كبيرا بهدوء للتوصل بأي شكل من الأشكال إلى الحوار لخفض التصعيد، ونتحسب من أن يكون لهذة الأزمة تداعيات خطيرة جدا على منطقتنا إذا وقع اقتتال، وكذلك تداعيات اقتصادية"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية. وتابع: "مصر تتحسب لتلك السيناريوهات، وتبذل جهودا كبيرة وهادئة لدفع الأطراف نحو الحوار وخفض التصعيد"، مشددا على أن "الدولة المصرية جزء لا يتجزأ من النظام العالمي، وتتأثر بما يطرأ عليه من تطورات إقليمية ودولية". وفيما يخص تطورات أزمة غزة، أوضح السيسي، أن "وقف الحرب ما كان ليتحقق إلا بتدخل مباشر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، لافتا إلى أهمية دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، خاصة بعد تسليم آخر جثمان من الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن ذلك يفتح المجال أمام إعادة إعمار القطاع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. وعلى الصعيد الداخلي، طمأن الرئيس المصري مواطنيه بتحسن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار، مؤكدا أن نتائج الإصلاح الاقتصادي عملية تراكمية ومستدامة، تقوم على استمرار العمل وتعزيز تماسك عناصر الاقتصاد الوطني، مع استقرار الأوضاع وتوافر السلع الأساسية رغم التحديات العالمية.ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية. من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.
وقال خلال زيارة تفقدية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "هناك مشكلة أخرى تتصاعد، وقد يكون لها تأثير على المنطقة، وهي الأزمة مع إيران، وهنا نناشد ونبذل جهدا كبيرا بهدوء للتوصل بأي شكل من الأشكال إلى الحوار لخفض التصعيد، ونتحسب من أن يكون لهذة الأزمة تداعيات خطيرة جدا على منطقتنا إذا وقع اقتتال، وكذلك تداعيات اقتصادية"، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
وتابع: "مصر تتحسب لتلك السيناريوهات، وتبذل جهودا كبيرة وهادئة لدفع الأطراف نحو الحوار وخفض التصعيد"، مشددا على أن "الدولة المصرية جزء لا يتجزأ من النظام العالمي، وتتأثر بما يطرأ عليه من تطورات إقليمية ودولية".
وفيما يخص تطورات أزمة غزة، أوضح السيسي، أن "وقف الحرب ما كان ليتحقق إلا بتدخل مباشر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، لافتا إلى أهمية دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، خاصة بعد تسليم آخر جثمان من الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن ذلك يفتح المجال أمام إعادة إعمار القطاع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.
وعلى الصعيد الداخلي، طمأن الرئيس المصري مواطنيه بتحسن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار، مؤكدا أن نتائج الإصلاح الاقتصادي عملية تراكمية ومستدامة، تقوم على استمرار العمل وتعزيز تماسك عناصر الاقتصاد الوطني، مع استقرار الأوضاع وتوافر السلع الأساسية رغم التحديات العالمية.
ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا
تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.
وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.