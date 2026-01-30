الرئيس المصري: نتحسب لتداعيات خطيرة إقليميا واقتصاديا للأزمة الإيرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، من تداعيات بالغة الخطورة قد تنجم عن تصاعد الأزمة في إيران حال اندلاع اقتتال، مشيرا إلى أن "انعكاساتها لن تقتصر على أمن واستقرار المنطقة فحسب، بل ستمتد إلى الجوانب الاقتصادية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات ومتغيرات متلاحقة".
وقال خلال زيارة تفقدية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "هناك مشكلة أخرى تتصاعد، وقد يكون لها تأثير على المنطقة، وهي الأزمة مع إيران، وهنا نناشد ونبذل جهدا كبيرا بهدوء للتوصل بأي شكل من الأشكال إلى الحوار لخفض التصعيد، ونتحسب من أن يكون لهذة الأزمة تداعيات خطيرة جدا على منطقتنا إذا وقع اقتتال، وكذلك تداعيات اقتصادية"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وتابع: "مصر تتحسب لتلك السيناريوهات، وتبذل جهودا كبيرة وهادئة لدفع الأطراف نحو الحوار وخفض التصعيد"، مشددا على أن "الدولة المصرية جزء لا يتجزأ من النظام العالمي، وتتأثر بما يطرأ عليه من تطورات إقليمية ودولية".
وفيما يخص تطورات أزمة غزة، أوضح السيسي، أن "وقف الحرب ما كان ليتحقق إلا بتدخل مباشر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، لافتا إلى أهمية دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، خاصة بعد تسليم آخر جثمان من الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن ذلك يفتح المجال أمام إعادة إعمار القطاع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.
وعلى الصعيد الداخلي، طمأن الرئيس المصري مواطنيه بتحسن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار، مؤكدا أن نتائج الإصلاح الاقتصادي عملية تراكمية ومستدامة، تقوم على استمرار العمل وتعزيز تماسك عناصر الاقتصاد الوطني، مع استقرار الأوضاع وتوافر السلع الأساسية رغم التحديات العالمية.
ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.
وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.
