بوتين: الشركاء في أفريقيا مهتمون بإنتاج المنتجات العسكرية الروسية بموجب ترخيص في بلدانهم

بوتين: الشركاء في أفريقيا مهتمون بإنتاج المنتجات العسكرية الروسية بموجب ترخيص في بلدانهم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن الشركاء الأفارقة لروسيا الاتحادية مهتمون بتنظيم إنتاج المنتجات العسكرية بموجب ترخيص في دولهم. 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين، خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني، ":"اليوم، وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها الغرب، يعرب الشركاء الأفارقة عن استعدادهم لتوسيع العلاقات مع روسيا في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية. ولا يقتصر الأمر على زيادة إمدادات الصادرات العسكرية الروسية فحسب، بل يشمل أيضاً شراء أسلحة ومواد ومنتجات أخرى".أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام التعاون العسكري التقني الروسي استمر مؤخراً في العمل في ظل ظروف صعبة، مع تزايد الضغوط من الدول الغربية. وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أن نظام التعاون العسكري التقني استمر خلال الفترة الماضية في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت الضغوط من الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عقود تصدير الأسلحة قد تم الوفاء بها باستمرار رغم الضغوط الغربية.وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أنه خلال الفترة الماضية، استمر نظام التعاون العسكري التقني في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت ضغوط الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت. ومع ذلك، ورغم كل هذه المحاولات، فقد تم الوفاء بعقود التصدير بشكل عام".

