بوتين: الشركاء في أفريقيا مهتمون بإنتاج المنتجات العسكرية الروسية بموجب ترخيص في بلدانهم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: الشركاء في أفريقيا مهتمون بإنتاج المنتجات العسكرية الروسية بموجب ترخيص في بلدانهم
بوتين: الشركاء في أفريقيا مهتمون بإنتاج المنتجات العسكرية الروسية بموجب ترخيص في بلدانهم
وقال بوتين، خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني، ":"اليوم، وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها الغرب، يعرب الشركاء الأفارقة عن استعدادهم لتوسيع العلاقات مع روسيا في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية. ولا يقتصر الأمر على زيادة إمدادات الصادرات العسكرية الروسية فحسب، بل يشمل أيضاً شراء أسلحة ومواد ومنتجات أخرى".أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام التعاون العسكري التقني الروسي استمر مؤخراً في العمل في ظل ظروف صعبة، مع تزايد الضغوط من الدول الغربية. وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أن نظام التعاون العسكري التقني استمر خلال الفترة الماضية في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت الضغوط من الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عقود تصدير الأسلحة قد تم الوفاء بها باستمرار رغم الضغوط الغربية.وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أنه خلال الفترة الماضية، استمر نظام التعاون العسكري التقني في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت ضغوط الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت. ومع ذلك، ورغم كل هذه المحاولات، فقد تم الوفاء بعقود التصدير بشكل عام".
بوتين: الشركاء في أفريقيا مهتمون بإنتاج المنتجات العسكرية الروسية بموجب ترخيص في بلدانهم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن الشركاء الأفارقة لروسيا الاتحادية مهتمون بتنظيم إنتاج المنتجات العسكرية بموجب ترخيص في دولهم.
وقال بوتين، خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني، ":"اليوم، وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها الغرب، يعرب الشركاء الأفارقة عن استعدادهم لتوسيع العلاقات مع روسيا في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية. ولا يقتصر الأمر على زيادة إمدادات الصادرات العسكرية الروسية فحسب، بل يشمل أيضاً شراء أسلحة ومواد ومنتجات أخرى".

وأضاف: "أقصد بذلك تقديم خدمات صيانة شاملة للمعدات التي تم توريدها سابقاً، وتنظيم إنتاج مرخص للمنتجات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى".

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام التعاون العسكري التقني الروسي استمر مؤخراً في العمل في ظل ظروف صعبة، مع تزايد الضغوط من الدول الغربية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
19:00 GMT
وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أن نظام التعاون العسكري التقني استمر خلال الفترة الماضية في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت الضغوط من الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد كونت محفظة قوية من طلبات التصدير للتعاون العسكري التقني لعام 2025.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عقود تصدير الأسلحة قد تم الوفاء بها باستمرار رغم الضغوط الغربية.
وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أنه خلال الفترة الماضية، استمر نظام التعاون العسكري التقني في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت ضغوط الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت. ومع ذلك، ورغم كل هذه المحاولات، فقد تم الوفاء بعقود التصدير بشكل عام".
